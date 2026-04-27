A-Klasse: Pfaffen-Schwabenheim II entfacht den Abstiegskampf

Bad Kreuznach. Nur noch der Mai, dann ist die Saison in der A-Klasse Bad Kreuznach auch schon wieder vorbei. Am letzten Spieltag im April gewann der abstiegsbedrohte TuS Pfaffen-Schwabenheim II mit 2:1 gegen die SG Gräfenbachtal und hat damit noch realistische Chancen auf einen möglichen Klassenverbleib. Beim Duell zwischen dem Ersten und dem Letzten setzte sich die SG Soonwald mit 12:0 gegen den FC Bavaria Ebernburg durch.
Auch die beiden anderen Aufstiegsanwärter setzten sich klar und gegentorlos durch: Der VfL Simmertal gewann auswärts mit 4:0 beim SV Medard. Die SG Meisenheim-Desloch-Lauschied II siegte mit 7:0 gegen den TuS Hackenheim II.
Nach zuletzt drei Niederlagen am Stück gewann die SG Alsenztal mit 2:1 bei der SG Nordpfalz. Nach einem Misserfolg mehr gelang der SG Hüffelsheim II ebenfalls durch einen 2:1-Sieg (in Bad Sobernheim) mal wieder ein Dreier. Der TSV Hargesheim setzte indes seinen Lauf fort und gewann das vierte Ligaspiel in Serie - gegen die ebenso formstarken Waldböckelheimer mit - 2:0-
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.
Trainer Serkan Kural sprach nach dem wichtigen 2:1-Erfolg des TuS Pfaffen-Schwabenheim II im Heimspiel gegen die SG Gräfenbachtal von „Big Points“ und betonte: „Wir leben noch.“
Erstmals seit längerer Zeit konnte Kural auf die gleiche Startelf wie im vorhergehenden Spiel setzen – und seine Mannschaft zeigte von Beginn an die nötige Präsenz in einer intensiven und kampfbetonten Partie, die sich überwiegend im Mittelfeld abspielte. Für den ersten Höhepunkt sorgte Innenverteidiger Tobias Schaibel, der nach einer abgewehrten Ecke aus rund 35 Metern einen sehenswerten Distanzschuss in den Winkel donnerte (23.).
Die Gäste hätten im Anschluss ausgleichen können, scheiterten jedoch am Aluminium. Der Ausgleich fiel trotzdem kurze Zeit später nach einem dicken Fehler: TuS-Keeper Berkant Erdogan verlor im Dribbling den Ball, Philipp Zimmermann nutzte dies zum 1:1 (35.). Nach der Pause sorgte erneut ein Distanzschuss für die Entscheidung: Fatih Erbas traf aus etwa 30 Metern ebenfalls in den Winkel zum 2:1 (54.). „Ein Tag der Sonntagsschüsse“, kommentierte Kural.
In der Schlussphase erhöhte Gräfenbachtal den Druck deutlich, traf dabei noch einmal den Querbalken, doch die Hausherren verteidigten mit großem Einsatz den Vorsprung. „Gräfenbachtal hätte einen Punkt verdient gehabt“, gab Kural zu. Durch den Sieg bleibt Pfaffen-Schwabenheim II im Rennen um den Klassenerhalt. „Wir werden bis zum Schluss kämpfen“, prognostizierte der Übungsleiter.
Der Spielfilm: 1:0 Schaibel (23.), 1:1 Zimmermann (35.), 2:1 Erbas (54.)
Co-Trainer Ricardo Ridder sprach im Anschluss an Simmertals starken 4:0-Auswärtsdreier von einem „guten und seriösen Auswärtsdreier“ und hob vor allem die geschlossene Mannschaftsleistung hervor.
Die Gäste schafften es über die gesamte Spielzeit hinweg, das Geschehen weitestgehend vom eigenen Tor fernzuhalten und setzten offensiv immer wieder gezielte Nadelstiche. „Wir haben zu guten Zeitpunkten die Tore erzielt“, erklärte Ridder.Den Anfang machte Faris Dag, der nach einem Steckpass frei vor dem Tor auftauchte und zum 0:1 einschob (19.).
Nur wenige Minuten später erhöhte Steven Zukowski nach einem sauber ausgespielten Konter auf 0:2 (28.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb Simmertal effizient: Enes Sovtic traf per Kopf nach einer Flanke zum 0:3 (56.), ehe Tim Hein mit einem Lupfer nach langem Ball den 4:0-Endstand herstellte (73.).
In einer fairen Partie sicherte sich der VfL damit drei verdiente Punkte. „Wir sind happy, dass wir uns die Ausgangslage erarbeitet haben, gegen Saisonende oben mitmischen zu dürfen“, sagte Ridder. Gleichzeitig betonte er die realistische Einschätzung: „Soonwald ist zu konstant, aber wir wollen den Kampf um Platz zwei so lange wie möglich offenhalten.“
Der Spielfilm: 0:1 Dag (19.), 0:2 Zukowski (28.), 0:3 Sovtic (56.), 0:4 Hein (73.)
Nach zuletzt vier Pleiten in Folge zeigte sich Hüffelsheims Co-Trainer Rafael Flegel nach dem 2:1-Auswärtsdreier beim FC Bad Sobernheim erleichtert: „Wir haben uns endlich mal wieder belohnt.“ Die Gäste überzeugten vor allem durch mannschaftliche Geschlossenheit und eine kompakte Defensivarbeit.
Lange Zeit blieb die Partie torlos, ehe ein individueller Fehler die Führung für die Hausherren einleitete: Tumaj Dehghan traf zum 1:0 für den FC (61.). Doch Hüffelsheim zeigte Moral und drehte die Begegnung in der Schlussphase dank einer doppelten Co-Produktion zweier eingewechselter Spieler.
Zunächst glich Abdo Sido nach feinem Steckpass von Christian Kron sehenswert in bester Arjen Robben/Michael Olise-Manier zum 1:1 aus (78.). Kurz darauf waren die beiden Akteure erneut entscheidend beteiligt – diesmal mit vertauschten Rollen: Nach einer Flanke von Sido schoss Kron den Ball zum 1:2 über die Linie (85.).
Vor 100 Zuschauern habe Schiedsrichter Markus Sommer jederzeit die Kontrolle über das Geschehen behalten. Austrudeln lassen wollen die Hüffelsheimer die abschließenden Wochen der Spielzeit nicht. „Jeder zieht mit, die Trainingsbeteiligung stimmt“, betonte Flegel, der vorgibt: „Wir wollen bis zum Saisonabschluss weiterhin alles geben und möglichst alle Punkte holen."Der Spielfilm: 1:0 Dehghan (61.), 1:1 Sido (78.), 1:2 Kron (85.)
Die weiteren Partien im Steno:
Tore: 1:0 Gohres (7.), 2:0 Rieder (11.), 3:0 Crass (14.), 4:0 Sulzbacher (40.), 5:0 Gohres (44.), 6:0 (49. Eigentor), 7:0 Reckert (54.), 8:0 Kellerer (55.), 9:0 Schulz (72.), 10:0 Gohres (73.), 11:0 Tillmann (85.), 12:0 Crass (87.)
Tore: 1:0 Wurdel (12.), 2:0 Bindig (29.), 3:0 Schmidt (31. Eigentor), 4:0 Wurdel (40. Foulelfmeter), 5:0 Bindig (58.), 6:0 Maurer (60.), 7:0 Mohr (86.)
Tore: 1:0 Gillmann (56.), 1:1 Weber (60.), 1:2 Craciun (76.)
Tore: 1:0 Kaul (46.), 2:0 Kihm (58.)