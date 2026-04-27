A-Klasse: Pfaffen-Schwabenheim II entfacht den Abstiegskampf

SG Soonwalds Ilhan Furkovic (weißes Trikot) nimmt Maß, vier Ebernburger Gegenspieler können ihn nicht am Abschluss hindern. – Foto: Sebastian Bohr

Bad Kreuznach. Nur noch der Mai, dann ist die Saison in der A-Klasse Bad Kreuznach auch schon wieder vorbei. Am letzten Spieltag im April gewann der abstiegsbedrohte TuS Pfaffen-Schwabenheim II mit 2:1 gegen die SG Gräfenbachtal und hat damit noch realistische Chancen auf einen möglichen Klassenverbleib. Beim Duell zwischen dem Ersten und dem Letzten setzte sich die SG Soonwald mit 12:0 gegen den FC Bavaria Ebernburg durch.

Auch die beiden anderen Aufstiegsanwärter setzten sich klar und gegentorlos durch: Der VfL Simmertal gewann auswärts mit 4:0 beim SV Medard. Die SG Meisenheim-Desloch-Lauschied II siegte mit 7:0 gegen den TuS Hackenheim II.

Nach zuletzt drei Niederlagen am Stück gewann die SG Alsenztal mit 2:1 bei der SG Nordpfalz. Nach einem Misserfolg mehr gelang der SG Hüffelsheim II ebenfalls durch einen 2:1-Sieg (in Bad Sobernheim) mal wieder ein Dreier. Der TSV Hargesheim setzte indes seinen Lauf fort und gewann das vierte Ligaspiel in Serie - gegen die ebenso formstarken Waldböckelheimer mit - 2:0-