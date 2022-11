Jubelte im Heimspiel über den Sieg und einen eigenen Treffer: Der Altrheiner Torschütze Timo Widder (rechts) im Zweikampf mit Marcel Schäfer von der SG 1862 Gundheim/Westhofen. – Foto: pakalski-press/Christine Dirigo

A-Klasse: Osthofens Knierim erzielt Hattrick FSV-Stürmer bei 4:0 in A-Klassen-Duell bei TuS Monsheim nicht zu stoppen +++ SG Altrhein weiterhin formstark

ALZEY-WORMS. Schwarzer Nachmittag für die TuS Monsheim, die beim 0:4 gegen den FSV Osthofen ohne Chance geblieben war. Der Tabellenführer der A-Klasse Alzey-Worms Nibelungen Worms hält sich hingegen auch bei der SG RWO Alzey II schadlos.

TuS Monsheim - FSV Osthofen 0:4 (0:0). In der ersten Halbzeit noch ausgeglichen, brachte ein taktischer Kniff die Gäste auf die Siegerstraße. FSV-Trainer Sascha Ben-Omrane sagte: „Unsere Verteidigung hat sich in der ersten Halbzeit von Monsheim rauslocken lassen. Nach der Umstellung haben wir die langen Bälle viel besser verteidigt.“ In der Offensive konnten sich die Gäste auf Stürmer Pascal Knierim verzichten. Per Hattrick sorgte der Stürmer quasi im Alleingang für den FSV-Sieg (55., 58. und 66.). Das erste Tor verdiente dabei das Prädikat „Traumtor“. Per Volley aus der Distanz sprang der Ball mithilfe der Unterkante der Latte über die Torlinie. Ben-Omrane begeistert: „Das Tor war natürlich überragend.“ Den 0:4-Schlusspunkt setzte Emanuel Bier (84.).

SV Horchheim II - TSV Armsheim 4:2 (2:0). Danny Veth (4.) und Malte Rheinheimer (45.) vor der Pause, Kapitän Dennis Hamm-Kiefer (59.) und Marcel Edel (71.) danach – der SV Horchheim II steuerte einem sicheren Heimsieg entgegen. Auch die späten Gästetreffer durch Jan Thiel (84. und 87.) konnten daran nichts mehr ändern. Die drei Punkte wanderten auf das Konto der Wormser von Trainer Luse Alexis. Die Horchheimer bleiben durch den Sieg als Tabellenvierter den Spitzenteams der Liga auf den Fersen, Armsheim steckt weiter im Mittelfeld des Tableaus fest.

SG Altrhein - SG 1862 Gundheim/Westhofen 3:1 (0:0). Chancen zuhauf, aber keine Tore. Björn Geissler, Trainer der Altrheiner, berichtet: „In der ersten Halbzeit haben beide Torhüter geglänzt. Es hätte in der Pause auch locker 3:3 stehen können.“ Den Bann in der zweiten Halbzeit brach Daniel Leonhardt (49.). Timo Widder legte kurz darauf für das Heimteam nach (54.). „Aufgrund der zweiten Hälfte, in der wir unsere Chancen dann auch nutzen konnten, war das ein verdienter Sieg“, sagt Geissler. Mit dem 3:0 entschied Max Klingsporn endgültig die Partie (84.), ehe Daniel Sälzer mit dem Abpfiff noch der Ehrentreffer für die Gäste gelang (90+1.).

Ataspor Worms - TuS Framersheim II 4:1 (2:1). Ataspor-Sprecher Burak Celik sprach im Anschluss von einem „Aufgabensieg“. „Wir haben souverän gewonnen, ohne große Probleme.“ In Führung gingen aber die Gäste, die einen Ataspor-Patzer in Person von Michael Majer eiskalt ausnutzten (13.). Doch noch vor der Pause drehte Ataspor die Partie. Patrick Heinevetter (30.) und Hassan Atacan (38.) trafen für die Heimmannschaft. Auch nach der Pause glänzte Ataspor zwar nicht, schraubte das Ergebnis durch Orhan Karadag (75.) und Ahmet Sen (84.) aber in die Höhe. Lob gab es von Celik dennoch für den Gegner: „Framersheim spielt mit vielen A-Jugendlichen und setzt auf sie. Das ist ein gutes Projekt dort.“

RWO Alzey II – Nibelungen Worms 0:3 (0:3). RWO-Coach Marcel Beckmann resümierte: „Wir haben die erste Hälfte verpennt. Der Respekt war groß, bis wir merkten, die spielen auch nur Fußball - wenn auch gut“. So gestalteten die Gastgeber wenigstens die zweite Hälfte ausgeglichen gegen den souveränen Spitzenreiter. Der traf nach Ecke durch einen Schuss aus dem Rückraum von Pacal Renner, zum 2:0 durch Jens Ihrig (Beckmann: „Stark abseitsverdächtig“) und Kevin Borlinghaus mit dem Halbzeitpfiff.

SG Weinheim/Heimersheim – Normannia Pfiffligheim 1:0 (0:0). Erstmals wechselte die SG vom Rasen auf den Hartplatz in Heimersheim. Coach Rainer Wissmann: „Erfahrungsgemäß für uns ein gutes Omen“. Und das hielt, was es versprach. Dank des Treffers von Janis Flick (59.). Beide Teams lieferten sich nach Worten Wissmanns in der ersten Hälfte ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen Chancen. Nach dem Wechsel steigerten sich die Gastgeber. „Von daher war Sieg auch verdient“, so Rainer Wissmann.

TV Freimersheim – SG Schornsheim/Undenheim 3:1 (0:0). TV-Coach Levent Yalkin überraschte der Sieg über den Aufstiegsaspiranten „wenig. Wir haben schon einige gute Spiele gemacht, allerdings nicht die Punkte geholt“, so der Spielertrainer auch unter Verweis auf die vielen knappen Niederlagen. Diesmal aber passte alles. Die SG habe so gut wie keine Chance gehabt, ihren Ehrentreffer zum 1:2 hätten sie einem freundlich gegebenen Elfer zu verdanken. Die Rote Karte (75.) für Torhüter Josha Geaedigk, der als letzter Mann einen Freimersheimer Angreifer foulte, verschärft die Personalnot bei der SG. Der Spielfilm: 1:0 Kevin Petner (58.), 2:0 Daniel Gega-Haxhiu (75.), 2:1 Mader (85.), 3:1 Manuel Mosis (89.).