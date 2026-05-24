A-Klasse: Ober-Olm und Fiam Italia steigen ab

„Ein top Abschluss zu einer top Saison“, schwärmte SG-Trainer Timm Bocian. „Wir haben ein super Spiel gemacht, hatten immer Zugriff und haben schöne Tore geschossen. Wir können stolz auf unsere Saison sein.“ Tore: 1:0 Florian Schömbs (37., Foulelfer), 1:1 (39.), 2:1 Georg Bienroth (41.), 3:1 Johannes Borngässer (52.). Zuschauer: 250.

„Ich muss die Mannschaft loben“, sagte Stephan Protz, Sportlicher Leiter der Weisenauer. „Als es darauf ankam, war sie da. Unser Sieg ist absolut verdient, ich denke auch in der Höhe. Man hat natürlich auch gesehen, dass Basara bereits als Meister fest stand. Wir freuen uns nun auf eine weitere Saison in der A-Klasse.“ Tore: 0:1 Shinki Ishikawa (26.), 1:1 Moritz Hartmann (34.), 2:1 Samis Heiser (40.), 3:1 Yannis Ikan (45.+1), 4:1 Luca Zaccardi (45.+3), 5:1 Jonas Eichbladt (48.), 5:2 Junpei Hotta (90.+2). Zuschauer: 45.

„Wir konnten unsere Serie fortsetzen, haben das neunte Spiel in Folge nicht verloren“, betonte SG-Coach Christian Christian Meurer. „Kompliment an die Jungs für eine durchweg überzeugende Partie. Leider haben wir unsere Chancen – vor allem in der ersten Halbzeit – nicht nutzen können und es länger spannend gemacht als notwendig. Trotzdem haben wir aus eigener Kraft den Klassenerhalt gesichert und gehen nun positiv in die Pause und die neue Runde in der A-Klasse.“ Tore: 1:0, 2:0 René Ingenbrand (6., 26.), 3:0 Bastian Wagner (82.), 3:1 Levin Weckenmann (90.), Zuschauer: 85.

„Unser Sieg geht in Ordnung“, betonte FCS-Co-Trainer Tobias Weber. „ Ober-Olm hat viel probiert, wir haben es aber bei 30 Grad auf dem großen Platz sehr gut gelöst. Mit den Wechseln nach der zweiten Trinkpause haben wir das Spiel mit sehr viel Qualität vorne entschieden.“ Ober-Olms Co-Trainerin Carmen Greiner: „Dieser Abstieg ist extrem bitter für uns alle, weil wir uns die Saison anders vorgestellt haben. Trotz eines starken Endspurts hat es nicht mehr gereicht. Direkt nach dem Abpfiff fühlt es sich für uns Trainer und Spieler einfach nur leer an – aber jetzt müssen wir zusammenhalten und daraus lernen.“ Tore: 0:1 Justin Grimes (27.), 1:1 Stavro Ramzi Shlemon (43.), 1:2 Marius Back (70.), 2:2 Sören Steffen (74.), 2:3 Tobias Weber (76.), 2:4 Matthias Everding (81., Foulelfmeter nach Foul an Niko Frings). Zuschauer: 100.

Nach einem Umschaltangriff über links und Vorlage von Patrick Dengler markierte Lukas Wendel in der 55. Minute das Tor des Tages vor 70 Fans. „Ich bin sehr zufrieden“, resümierte Gau-Algesheims Coach Steffen Reischmann. „Bei dieser Hitze war das eine geschlossene Mannschaftsleistung. Wir hatten gefühlt 30 Prozent Ballbesitz, haben kompakt gestanden und auf Umschalter gesetzt. Der Dreier geht in Ordnung, weil wir noch weitere Möglichkeiten hatten, das Ding zu entscheiden - aber wir hatten auch Glück, dass uns Keeper Jan Maeder in der 90. Minute mit einer Weltklasse-Parade den Sieg rettet." 2026 sind die Gau-Algesheimer daheim noch ungeschlagen. Gelb-Rot: Johannes Kull (SVGA) wegen taktischen Foulspiels (88.).

Ein munterer Sommerkick mit vielen Chancen auf beiden Seiten. "Das Ergebnis geht in Ordnung", urteilte TSV-Coach Patrick Willems. Tore: 0:1 Maximilian Smuda (1.), 1:1 Tim Mallmann (2.), 1:2 Yannick Brendle (69.), 2:2 Henrik Mitz (80.). Zuschauer: 150.