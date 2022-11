A-Klasse: Ober-Olm mit Kantersieg Laubenheim holt ersten Saisonsieg

MAINZ-BINGEN. Nach dem kapitalen 4:2-Erfolg bei Verfolger FV Budenheim geht der FC Aksu-Diyar-Spor Mainz am 26. Februar mit sieben Punkten Vorsprung auf die TSG Bretzenheim 46 II (3:0 beim Vorletzten TSG Hechtsheim) in die Restrückrunde der A-Klasse Mainz-Bingen. Vizemeister SV Ober-Olm schob sich durch einen 7:1-Kantersieg gegen den TSV Wackernheim auf Rang sechs vor. Schlusslicht FSV Alemannia Laubenheim (3:0 gegen die SG Sponsheim/Dromersheim) hat am letzten Spieltag des Jahres doch noch den ersten Saisonsieg gefeiert und damit seinen vagen Hoffnungen auf den Ligaverbleib neue Nahrung gegeben.