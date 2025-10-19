A-Klasse: Nur ein Team im Spitzenspiel spitze

Alzey-Worms. Der TuS Monsheim hat sich im Spitzenspiel gegen die TSG Pfeddersheim II wieder die Tabellenführung in der A-Klasse Alzey-Worms zurückgeholt. Punktgleich ist der SV Horchheim II der bei der SG Armsheim/Flonheim über ein torloses Unentschieden nicht hinaus kam.

Von einem ausgeglichenen Spiel berichtete SG-Sprecher Heiko Walter. „In der ersten Halbzeit hatte Rheindürkheim etwas mehr vom Spiel. In der zweiten Hälfte waren wir etwas besser.“ Das 1:0 für die SG erzielte Sebastian Baumann (55.). Für den Ausgleich der Gäste sorgte Jonas Werle (76.). „Wir waren etwas ersatzgeschwächt. Da ist uns am Ende die Luft ausgegangen. Aber das Unentschieden war gerecht“, fand Walter.

„Das war Abstiegskampf der Sorte offener Schlagabtausch“, lautete das Urteil von Leiselheims Bernd Braun über das torreiche Kellerduell. In der ersten Halbzeit fiel nur das Leiselheimer 1:0 durch Lars Krier (12.). Die Torlawine rollte dann aber im zweiten Durchgang. Abdelkader Meslem (50., 59.), Berkant Basaran (67.), Julian Wenzel (87.) und Yusuf Yildirim (90.+4) schossen Leiselheim zum Sieg. Ataspor hielt mit Treffern von Doguscan Keles (53.), einem Eigentor von Leonardo Morano (55.) und einem Foulelfmeter von Emre Aslan (75.) dagegen. „Übers ganze Spiel hatten wir mehr Spielkontrolle und wir haben hintenraus auch mehr gemacht“, war für Braun der Sieg verdient.

Das Spitzenspiel ging ganz klar an Monsheim. „Pfeddersheim war die erste halbe Stunde sehr enttäuschend. Sie haben gar nicht am Spiel teilgenommen“, wunderte sich Monsheims Tobias Peschel. Der tragische Held der Partie war Leon Kirsch, dem zwei Eigentore unterliefen (16., 90.). Kirsch erzielte aber auch den Pfeddersheimer Ehrentreffer (31.). Björn Hofmann (19., 36.) und Raul Escalante (78.) sorgten für die restlichen Monsheimer Tore. „Wir hatten zu jeder Zeit das Spiel im Griff“, verdeutlichte Peschel die Monsheimer Überlegenheit.

Einen nie gefährdeten Sieg sah Mauchenheims/Freimersheims Sprecher Michael Heinz. „Wir haben aber gut 20 Minuten gebraucht, um das Abwehrbollwerk zu knacken.“ Goalgetter Björn Grimm brach den Bann (19.). Klaus Halva (20.) und Daniel Fuchs (24.) erhöhten schnell auf 3:0. Im zweiten Durchgang trafen Gabriel Hanauer (65.) und wieder Grimm (80.) zum deutlichen 5:0-Sieg. Aber. „Es war kein berauschendes Spiel von uns. Dafür war der Gegner viel zu harmlos“, erklärte Heinz.

Torlos blieb die Begegnung in Flonheim. Die SG hätte das Spiel gerne verlegt. „Das war etwas unglücklich. Wir hatten viele Ausfälle und mussten aus der zweiten Mannschaft auffüllen. Die Jungs waren aber motiviert und haben eine megakämpferische Leistung geboten“, sah SG-Spielertrainer Marco Del Pin eine Trotzreaktion. Tore gab aber es keine. Die größte Gelegenheit vergab Horchheim, als Florian Karsch in der Nachspielzeit per Foulelfmeter an SG-Torwart Christoph Fink scheiterte (90.+2). „Bei Horchheim hat das Quäntchen Glück gefehlt. Am Ende war das 0:0 verdient, weil wir alles reingehauen hatten“, beschrieb Del Pin.

„Das war kein gutes Spiel von uns“, lautete der knappe Kommentar von Weinheim/Heimersheims Güven Uzpak. Erst kurz vor Schluss fiel der Treffer zum Framersheimer Auswärtssieg, als Dominik Hopsch einen Abschlag seines Torhüters Lars Schoninger zum Tor des Tages verwertete (80.). Zuvor handelte sich SG-Spieler Peter Merz die Ampelkarte ein (70.). „Wir haben vorne die Tore nicht gemacht und dann die Strafe kassiert“, lautete Uzpaks kurzes Fazit.

Eine verdiente Niederlage sah Michael Kley für seine Pfiffligheimer. „Wir hatten in der Anfangsphase schon Glück, als die SG nur die Latte getroffen hatte.“ Maximilian Fett brachte die Gäste in Führung (28.). Erst mit dem Schlusspfiff gelang Mirco Sehring das 2:0 für die SG (90.+5). „Wir haben nach dem 0:1 alles versucht, hatten aber keine Torchancen. Wir kriegen einfach keine zwei Siege in Folge hin“, haderte Kley.





