A-Klasse: Normannia Pfiffligheim dreht Spiel gegen TuS Hochheim

Normannia Pfiffligheim feiert in der Saison 2026/27 ihren ersten Saisonsieg. – Foto: Michael Wolff (Archiv)

Alzey-Worms. In der A-Klasse Alzey-Worms hat Rhenania Rheindürkheim die Tabellenführung übernommen. Als einziges Team bleibt der SV Gimbsheim II noch ohne Punkt. Der 3. Spieltag in der Übersicht.

„Die erste Halbzeit war sehr zerfahren. Spiesheim/Albig hat sehr tief gestanden“, berichtete Armsheim/Flonheims Trainer Marco Del Pin. In der 40. Minute sah Armsheims Torhüter Christoph Fink die Rote Karte. Der eingewechselte Keeper Ricco Schönfeld konnte sich sofort auszeichnen, als er den fälligen Handelfmeter von Bijan Hamzehpour abwehrte (40.). Die Heimmannschaft übernahm das Kommando und kam durch Nikolaj Michel (55., 85.) und Pascal Mohr (75.) zum Sieg. „Wir waren konditionell besser und wollten es mehr. Der Dosenöffner war das 1:0 durch einen Traumfreistoß von Michel“, erklärte Del Pin.

„Heute haben wir Geschenke verteilt“, ärgerte sich Heiko Walther von der Rheinhessischen Schweiz. Das 0:1 von Michael Szymkow (3.) beantwortete Sebastian Baumann mit einem Doppelpack zum 2:1 der Heimelf (8. Foulelfmeter, 15.). Janis Flick (20.), Philipp Beyer (25.), Janik von Zabiensky (55.) und Gafur Karabulut (65.) schossen Weinheim/Heimersheim aber noch zu einem klaren Sieg. „Sebastian Baumann musste verletzt raus. Danach lief nicht mehr viel. Die Gäste haben das dann locker weggespielt. Das muss man neidlos anerkennen“, lobte Walther die Gäste.

„Wie zu erwarten, hatten wir in Horchheim II einen spielstarken Gegner. Wir haben aber defensiv eine gute Leistung gezeigt und sind kompakt gestanden“, lobte Heiko Völker sein Team. Sascha Halva (33.) und Daniel Fuchs (38.) brachten die SG in Führung. Robyn Fischer gelang nach dem Pausenpfiff der Anschlusstreffer (47.). Nach einer Gelb-Roten Karte für Robin Wotschke waren die Gastgeber in Unterzahl. „Trotzdem hatten wir noch einige Großchancen. Unser Sieg ist absolut verdient“, freute sich Völker.

In Stetten gab es keine Tore zu sehen - dafür aber eine fünfminütige Unterbrechung wegen eines Gewitters. „Es war ein 0:0 der besseren Sorte“, beschrieb Stettens Trainer Johannes Henrich, der mit der Leistung seines Teams zufrieden war. Die Gastgeber spielten nach einer Gelb-Roten Karte für Thomas Lauer (36.) lange Zeit in Unterzahl. „Es war ein ausgeglichenes Spiel. Wer heute ein Tor gemacht hätte, hätte die Partie auch gewonnen. Mit der letzten Aktion haben die Gäste noch die Latte getroffen“, war Henrich am Ende ob des Ergebnisses erleichtert.

„Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt und hatten die Partie komplett im Griff“, war Rhenania-Trainer Steffen Keller zunächst zufrieden. Tom Dinger (11.) David Sackreuther (28.) und Dennis Thiel (42.) trafen zur 3:0-Halbzeitführung. Die Gimbsheimer starteten im zweiten Durchgang eine Aufholjagd und kamen durch einen Doppelpack von Tuncay Karaoglu (52., 67. Foulelfmeter) auf 3:2 heran. Am Ende war es wieder Thiel, der für die Entscheidung sorgte (90.+2). „In der zweiten Halbzeit war es ein Derby, wie es sich gehört“, sprach Keller von einer Begegnung auf Messers Schneide.

Ein weiteres Derby fand in Pfiffligheim statt. „Hochheim hatte in der ersten Halbzeit die bessere Spielanlage. Wir sind nicht ins Spiel gekommen und nur hinterhergelaufen“, schilderte Pfiffligheims Michael Kley. Simo Edel brachte Hochheim in Führung (11.). Per Foulelfmeter gelang Jomard Dalleki der Ausgleich (45.). Den 2:1-Siegtreffer für die Normannia besorgte Karsten Kaltenborn per Volleyschuss (73.). „Wir haben aus dem Nichts den Ausgleich gemacht. In der zweiten Halbzeit hatten wir einige gute Phasen“, analysierte Kley.

Eine Panne des Schiedsrichters und eine Unterbrechung wegen eines Gewitters waren die Begleiterscheinungen dieser Partie. „Das war eine gute Reaktion von uns gegenüber der Vorwoche. Wir waren kämpferisch und wollten auch“, war TuS-Trainer Peter Schmitt zufrieden. Luis Floren (44.) und Chatri Carrion Kox (45.+2) trafen zum 2:0-Halbzeitstand. Wieder Carrion Kox (57.) und Floren (63., 70.) erhöhten auf 5:0. Den Osthofener Ehrentreffer erzielte Abdelkader Meslem per Foulelfmeter (83.). „Das war eine gute Leistung von uns. Auch Schiedsrichter Scott Smith war stark. Er hatte eine Linie“, lobte Schmitt.