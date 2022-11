Klarer Auswärtserfolg für den TuS Monsheim mit Stefan Knies in Armsheim bei Marco Klein und Marcel Krupp. Foto: pakalski-press/Boris Korpak

A-Klasse: Nibelungen marschieren weiter A-Klassen-Primus weiter ohne Saisonniederlage +++ Ataspor verliert nach dem Spielabbruch in Pfeddersheim 5:0 in Osthofen

WORMS. Auf satte zehn Punkte haben die Nibelungen Worms ihre Konkurrenten in der A-Klasse Alzey-Worms inzwischen bereits distanziert. Auch im Aufsteigerduell gegen die SG Weinheim/Heimersheim gaben sich Favoriten keine Blöße.

Besonders vom ersten Tor war der Sportliche Leiter der Nibelungen angetan. “Der Treffer fiel nach einem dreifachen Doppelpass, das war richtig gut gespielt”, lobte Manuel Wöllner seine Mannschaft. Lob erhielt von Wöllner auch der Gegner. “”Sie stehen zurecht oben in der Tabelle, haben sich nicht hinten reingestellt und mit uns zu einem guten A-Klassen-Spiel beigetragen.” Nach dem 1:0 durch Jens Ihrig (19.), egalisierten die Gäste durch Simon Keim (54.). Gästetorschütze Keim war in der Folge der Pechvogel, als er eine Hereingabe von Nibelungen-Akteur Kevin Borlinghaus in die Maschen des eigenen Tores abfälschte, 2:1 (70.). Wöllner berichtet: “Danach haben wir zwei tausendprozentige Chancen liegengelassen.” Für die Entscheidung und für Ruhe auf der Wormser Bank sorgte dann Borlinghaus mit seinem Treffer zum 3:1 (80.). Wöllner sagt: “Was mir noch wichtig ist: Wir schimpfen so oft über den Schiedsrichter, dieses Mal muss ich ihn jedoch wirklich loben. Das war der beste Schiedsrichter, den wir in dieser Saison bislang hatten.”

Das Endresultat hört sich knapper an, als es der Spielverlauf war. SG-Trainer Daniel Sälzer erklärt: “Wenn die Alzeyer ihre Konter besser zu Ende gespielt hätten, wäre das Spiel sicher früher entschieden gewesen. Die Gästeführung durch Daniel Metzler (26.) konterte das Heimteam prompt und glich durch Aleksas Becker aus (28.). Sälzer sagt: ““Leider haben wir insgesamt nicht unser Leistungsniveau erreicht – der Alzeyer Sieg ist absolut verdient.” Die Gäste gingen durch Abdelkader Meslem (48.) aus abseitsverdächtiger Position erneut in Führung. Später erhöhten die Rot-Weißen durch Bilal Zaoui (65.) auf 3:1. Der Treffer des Heimteams in der Nachspielzeit durch marcel Vogt (90+4.) änderte nichts mehr am Spielgeschehen. Zu einem weiteren Abschluss kamen die Gastgeber nämlich nicht mehr.

Von „einer guten Partie“ sprach Konstantin Petschenkin, einer der Sprecher des FSV Osthofen. Zwar pausierte bei den Wonnegauern Torjäger Sascha Ben-Omrane. Trotzdem gewannen die Platzherren schon die erste Hälfte nach Treffern Pascal Knierim (20.) und Jonas Weckbach (43.). Petschenkin: Nach diesem Rückstand entwickelte sich Unruhe in der Mannschaft von Ataspor, was dem FSV gelegen kam. Den abstiegsbedrohten Osthofenern glückten weitere Treffer durch Tobias Platt (53., FE), Knierim (70.) und Erik Schin (78.) zum Kantersieg über den Favoriten. Die gute Leistung des FSV perfekt machte Torhüter Christoph Weinbach. Er hielt den Elfer von Sinan Sen (83.)

TSV Armsheim – TuS Monsheim 0:3 (0:0). TuS Monsheim spielte den siebten Saisonsieg nach einer Stunde raus. Nico Hofmann (63.), Jonas Rauh (70.) und Cedric Görgner (82.) verwehrten dem TSV Armsheim den Sprung ins vordere Tabellendrittel. „TuS Monsheim war nicht so gut wie der FSV Osthofen am Freitag“, kommentierte TSV-Vorsitzender Jarek Wlodarz. Seinem Team habe aber diesmal das Matchglück gefehlt. So verpasste der TSV sowohl die Führung, als auch den möglichen Ausgleich. Die konterstarken Gäste hätten in der Schlussphase ihren Vorsprung deutlich ausbauen können. Wlodarz: „Unser Torhüter Christoph Fink hat uns da vor der Blamage bewahrt“.