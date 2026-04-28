A-Klasse Mz-Bi: Kein Sieger, aber ein Hubschrauber-Einsatz im Topspiel

Enge Angelegenheit ohne Sieger: Die A-Klassen-Fußballer des FV Budenheim (in den gelben Trikots) und der SG Basara/Moguntia 1896 II trennen sich 1:1. – Foto: Kristina Schäfer

Mainz-Bingen. Unentschieden im Topspiel: Nach dem 1:1 zwischen Budenheim und Basara/Moguntia II herrscht an der Spitze der A-Klasse Mainz-Bingen vier Spieltage vor Schluss weiter Hochspannung.

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Mi., 22.04.2026, 19:45 Uhr SC Fiam Italia Mainz Fiam Italia TSV Wackernheim Wackernheim 0 4 Abpfiff „Ein verdienter Sieg, auch in der Höhe“, resümierte TSV-Trainer Patrick Willems. „Leider haben wir das Spiel zu lange offengehalten und viele sehr gute Chancen liegen gelassen. Fiam wird seine nötigen Punkte noch holen – dafür haben sie genug Qualität.“ Tore: 0:1 David Prüfer (16.), 0:2, 0:3 Florian Rapp (69., 70.), 0:4 Nicolas Linero (88.).

„Ein geiles Spiel für die Zuschauer“, schwärmte SG-Coach Timm Bocian. „Und ein gerechtes Ergebnis. Wir haben einem bärenstarken Aksu leider durch unnötige Fehler das Toreschießen leicht gemacht – aber in den richtigen Momenten zugeschlagen.“ Der Spielfilm: 1:0 Georg Bienroth (3.), 1:1 Okan Yüzüak (52.), 2:1 Linus Knuf (54.), 2:2 Marouan M. Daoudi (61.), 2:3 Alexandru Mihai (79.), 3:3 Damian Pfahl (90.+6). Zuschauer: 200.

„Mit vollem Fokus hat sich das Team auf die Aufgabe konzentriert und sehr früh attackiert“, freute sich SVOO-Co-Trainerin Carmen Greiner. „Nach der Roten Karte gegen Oppenheim haben wir die Überzahl gut ausgespielt.“ Robin Ziegler, Sportlicher Leiter des FSV, meinte: „Nach einer Tätlichkeit eines Ober-Olmer Spielers kam es zu einer kurzen Rudelbildung. In Unterzahl konnten wir zu Beginn noch gut mithalten. Leider ging die Kraft aus.“ Tore: 0:1 Vincent Feyerabend (10.), 1:1 Kossi Assogba (18.), 1:2 Feyerabend (22.), 1:3 Fabian Bosle (45.+3), 1:4 Stavro Shlemon (70.), 1:5 Feyerabend (80.). Rote Karte: Yannick Fatho (FSV/30.).

Wir können mit dem Remis definitiv gut leben“, so FVB-Coach Daniel Kittl. „Basara hatte vielleicht etwas mehr Ballbesitz, aber das 1:1 ist ein verdientes Ergebnis. Wir haben weiterhin sechs Punkte Vorsprung auf Platz drei und gehen mit einem richtig guten Gefühl in die letzten vier Spiele.“ Basara-Coach Alessio Elbert: „Budenheim wurde uns bei Standards und Einwürfen gefährlich – wir hätten unsere Konter besser ausspielen sollen.“ Kurios: Das Topspiel musste wenige Minuten unterbrochen werden, weil der Budenheimer Sportplatz bei Notfällen in der Umgebung als Hubschrauberlandeplatz genutzt wird. Mit dem Spiel hatte der medizinische Einsatz allerdings nichts zu tun. Die Protagonisten gingen kurz zur Seite und konnten nach kurzer Verschnaufpause weiterspielen. Tore: 1:0 Luis Wachsmuth (2.), 1:1 Toma Shimamura (35.). Zuschauer: 180.

„Wer so viele Fehler macht wie wir aktuell, der gewinnt keine Spiele“, haderte SG-Trainer Max Schirp. „Einsatz und Engagement kann ich den Jungs nicht absprechen, aber wir stolpern über die eigenen Fehler.“ 1817-Trainer Sven Giese sprach von einem „offenen Spiel mit vielen Chancen. Am Ende wollten wir den Sieg ein wenig mehr.“ Tore: 0:1 Florian Heller (10.), 1:1 Moritz Scheu (16.), 2:1 Felix Neuberger (18.), 2:2 Emil Neumaier (31.), 2:3, 2:4 Tim Reske (42., 64.), 3:4 Luca Sparwasser (80.).

Nach einer zerfahrenen ersten Halbzeit hat unser Spiel Form angenommen“, so Alemannen-Trainer Jonas Bellaaziri, dessen Jungs zweimal die Latte trafen und gut konterten, während Fiams Kräfte schwanden. „Besonders in den Vordergrund gespielt hat sich Björn Helmrath, der seinen Tempovorteil immer wieder für sich nutzen konnte.“ Tore: 1:0 Arturo Patria (27.), 1:1 Sascha Mock (76.), 1:2 Helmrath (85., Foulelfer), 1:3 Sascha Mock (90.).

„Wir sind schnell in Führung gegangen und hatten in der 15. Minute einen Pfostenschuss durch Anouar Boukhallouk“, so Stephan Protz von der SVW. „Wenn wir da das 2:0 machen, läuft es anders. Danach haben wir uns den Schneid abkaufen lassen und verdient verloren.“ Tore: 1:0 Robin Lehmann (3.), 1:1 Domenique Zoogbaum (34.), 1:2 Yannick Brendle (38.), 1:3 Lars Andreas (54.), 1:4 Andreas Steinhauer (90.).