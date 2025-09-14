A-Klasse: Monsheims Nico Hofmann mit Tor-Gala

Alzey-Worms. Der SV Horchheim II, der TuS Monsheim und die SG Mauchenheim/Freimersheim bleiben weiterhin punktgleich an der Tabellenspitze der A-Klasse Alzey-Worms. Und die SG RWO Alzey/Lonsheim kommt dem ersten Dreier zumindest mal etwas näher.

Ein aufreibendes Derby sah Alzey/Lonsheims Trainer Michael Ebling. „Die Gäste waren zunächst gut im Spiel. Mit Dauer des Spiels sind wir aber auch immer besser reingekommen.“ Per Foulelfmeter von Jeromy Van (25.) führten zunächst die Gäste. Derrick Bagonza glich aus (35.). Kurz vor Schluss führten die Gäste erneut durch Ricardo Erler (82.). Nach einem Freistoß gelang Torhüter Dominik Etringer per Kopf der Ausgleich für Alzey/Lonsheim (90.+3). „Es war ein tolles Spiel mit viel Tempo drin. Beide Seiten haben gute Torchancen liegengelassen“, berichtete Ebling.

Zum Kerwespiel gab es einen Sieg für Mauchenheim/Freimersheim. „Wir waren über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft und haben wenig zugelassen“, war Mauchenheim/Freimersheims Trainer Heiko Völker zufrieden. Goalgetter Björn Grimm sorgte für die 1:0-Führung (32.). Pascal Arm erhöhte später auf 2:0 (75.). Den Anschlusstreffer verhinderte Enrico Pehle, der einen Foulelfmeter von Peter Merz hielt (83.). „Weinheim/Heimersheim war durch Standards gefährlich. Die hat die Mannschaft aber super wegverteidigt“, lobte Völker.

Mann des Spiels war Nico Hofmann mit vier Treffern. „Darunter waren zwei direkt verwandelte Freistöße“, hob TuS-Spielertrainer Tobias Hess hervor. Zweimal traf Hofmann vor (16., 19.) und zweimal nach der Pause (54., 65. Foulelfmeter). Das 5:0 erzielte Mario Ehret (83.). Den Osthofener Ehrentreffer markierte Emanuel Bier (90.). „Unser Sieg war nie gefährdet. Trotzdem war ich nicht ganz zufrieden. Wir waren nicht so souverän. Wichtig war der Sieg zum Monsheimer Markt“, resümierte Hess.

„Das war ein sehr gutes A-Klasse-Spiel. Es war rassig und hatte Tempo“, beschrieb Framersheims Trainer Peter Schmitt. Christopher Rupp (12.) und Dominik Hopsch (69.) brachten Framersheim zweimal in Führung. Maximilian Mittne (17.) und Sebastian Desch (73.) glichen jeweils aus. Den Rheindürkheimer Siegtreffer erzielte Tom Dinger (86.). „Das war ein glücklicher Sieg für Rheindürkheim. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen. Rheindürkheim ist aber eine gute Mannschaft“, lobte Schmitt.

„Wir hatten über weite Strecken die Spielkontrolle. Leiselheim hat aber bis zur letzten Minute alles gegeben“, berichtete Horchheims Trainer Michael Denschlag. Mit einem Doppelpack brachte Robyn Fischer die Horchheimer auf Siegeskurs (28., 38.). Zuvor war bereits SVH-Goalgetter Jonas Selbert per Foulelfmeter an Leiselheims Torwart Marco Gießmann gescheitert (8.). Florian Karsch machte es besser und verwandelte seinen Foulelfmeter zum 3:0-Endstand (90.). „Wir müssen unsere Chancen früher reinmachen“, bemängelte Denschlag.

„Das war besonders in der ersten Halbzeit kein gutes A-Klasse-Spiel. Es gab viele Fehlpässe und kaum Torchancen“, beschrieb Gimbsheims Trainer Nils Albrecht. Etwas besser lief es im zweiten Durchgang. Thore Lohr (53.), Tuncay Karaoglu (60. Foulelfmeter) und Alex Kozma (87.) trafen zum Gimbsheimer Sieg. Dazwischen gelang Maximilian Fett ein Treffer für die SG (85.). Nach diesem Anschlusstreffer musste Gimbsheims Spielertrainer Damir Schwind mit Gelb-Rot vom Platz (85.). „Die zweite Halbzeit war besser von uns. Es gab aber wenig Gegenwehr“, schilderte Albrecht.

Besonders die erste Halbzeit hatte TSG-Trainer Björn Miehe überhaupt nicht gefallen. „Das war ein Totalausfall. Das war grottenschlecht.“ Besser sah es in Halbzeit zwei aus. Als die TSG in Überzahl war, traf Julius Britzius nach einem Doppelpass zum Tor des Tages (68.). Danach sahen die TSGler Nils Lischka (75.) und Dominik Müller (88.) jeweils noch die Rote Karte. Pfiffligheim konnte die Überzahl aber nicht nutzen. „In der zweiten Halbzeit war mehr Intensität. Unser Sieg war auch verdient. Der Schiedsrichter war aber total überfordert“, kritisierte Miehe.





