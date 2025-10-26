A-Klasse: Monsheim und Horchheim bleiben punktgleich

Alzey. Der TuS Monsheim und der SV Horchheim II bleiben weiterhin punktgleich an der Tabellenspitze der A-Klasse Alzey-Worms. Kurzfristig abgesagt wurde die Begegnung zwischen Ataspor Worms und der TSG Pfeddersheim II.

Horchheims Trainer Michael Denschlag war zufrieden. „Wir hatten souverän gespielt, hinten wenig zugelassen und zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht.“ Max Ferlemann (4.), Wasi Azami (23.), Jose Kaizer Monteiro (38.), Robyn Fischer (49.) und Jonas Ußner (87.) hatten bereits ein 5:0 vorgelegt, bevor den Gästen der Ehrentreffer durch Sascha Halva gelang (90.). „Das war eine gute Vorstellung von den Jungs“, lobte Denschlag.

Die Gimbsheimer kamen unter die Räder. „Die Gäste waren effektiver vorm Tor und haben verdient gewonnen“, musste Gimbsheims Trainer Damir Schwind zugeben. Jannis Flick (4.) und David Salfeld (14., 33.) schossen ein 3:0 für die SG heraus. Nach dem Anschluss durch Timo Rogge (38.) vergab Tuncay Karaoglu die große Chance näher ranzukommen, als er per Foulelfmeter an SG-Torwart Marcel Adam scheiterte (55.). So erhöhten David Szymkow, der lange verletzt war (62., 84.), Peter Merz (66.) und nochmal Salfeld (86.) für die SG. Marcel Schuster traf nochmal für Gimbsheim (76.). „Wir hatten uns mit unserem dünnen Kader schwer getan“, beschrieb Schwind.

Trotz einer 2:0-Führung hatten die Leiselheimer am Ende das Nachsehen. Berkan Basaran (26.) und Julian Wenzel (30.) hatten für Leiselheim getroffen. „Unsere Führung ging zu dieser Zeit auch in Ordnung“, erklärte Leiselheims Bernd Braun. Leonard Engelmann verkürzte noch vor der Pause (31.). Im zweiten Durchgang schoss SG-Goalgetter Sebastian Baumann sein Team mit einem lupenreinen Hattrick (52., 76., 83.) zum Sieg. „Mit Baumann und Torwart Kevin Walter hatte die SG zwei überragende Spieler auf dem Platz, die das Spiel durch individuelle Qualität entschieden hatten“, berichtete Braun.

Das Derby ging an die SG. „Das war ein glücklicher Sieg für uns. Wir hatten in den ersten 20 Minuten schon Glück, als unser Torwart Jonas Kursch zweimal gut gehalten hatte“, schilderte SG-Trainer Daniel Sälzer. Tim Renz brachte die SG in Führung (21.). Samet Karaman gelang der Ausgleich (49.). Per direkt verwandeltem Freistoß aus gut 30 Metern gelang Marcel Vogt der Siegtreffer für die SG (73.). „Die zweite Halbzeit war giftig. Es war ein knappes, hitziges Duell auf Kante“, beschrieb Sälzer.

„Monsheim war körperlich und spielerisch überlegen und sie hatten die reifere Spielanlage“, analysierte SG-Trainer Michael Ebling. Antonio Labella (9.), ein Foulelfmeter von Nico Hofmann (24.) und ein Eigentor von Torhüter Dominik Ettringer (67.) stellten für Monsheim auf 3:0. Nach dem Anschlusstreffer durch Pascal Dietrich per Foulelfmeter (71.), traf Monsheim noch zweimal durch Raul Escalante (86.) und Tim Korffmann (87.). „Wir hatten viele Jugendspieler auf dem Platz. Trotzdem hatten wir gut dagegen gehalten“, war Ebling nicht ganz unzufrieden.

Knapp setzten sich die Gäste durch. „Rheindürkheim hatte gut angefangen und war in der ersten Halbzeit besser. Wir hatten aber gut dagegen gehalten“, berichtete Normannias Michael Kley. Das Tor des Tages erzielte Louis Kraschewski, der nach einem abgewehrten Schuß goldrichtig stand und abstaubte (72.). „Die zweite Halbzeit war ausgeglichen. Am Ende war Rheindürkheim vielleicht auch das eine Tor besser“, lautete Kleys Fazit.

„Das war eine katastrophale erste Halbzeit von uns“, war Framersheims Trainer Peters Schmidt überhaupt nicht zufrieden. Die Gäste nutzten das zu Treffern von Marco Klein (16., 45.) und Pascal Mohr (20.). Louis Floren (53.) und Christopher Rupp (79.) brachten Framersheim im zweiten Durchgang nochmal heran. „Wir kamen gut aus der Pause und waren dran. Aufgrund der ersten Halbzeit war die Niederlage aber verdient“, fand Schmidt.