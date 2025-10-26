 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Der TuS Monsheim bleibt nach dem 5:1-Sieg gegen die SG RWO Alzey/TV Lonsheim an der Tabellenspitze der A-Klasse Alzey-Worms.
Der TuS Monsheim bleibt nach dem 5:1-Sieg gegen die SG RWO Alzey/TV Lonsheim an der Tabellenspitze der A-Klasse Alzey-Worms. – Foto: Claus-Walter Dinger (Archiv)

A-Klasse: Monsheim und Horchheim bleiben punktgleich

Beide Teams schlagen ihre Gegner mit 5:1 +++ Weinheim besiegt Gimbsheim mit 7:2

Alzey. Der TuS Monsheim und der SV Horchheim II bleiben weiterhin punktgleich an der
Tabellenspitze der A-Klasse Alzey-Worms. Kurzfristig abgesagt wurde die Begegnung zwischen Ataspor Worms und der TSG Pfeddersheim II.

Heute, 12:30 Uhr
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim II
SG Mauchenheim/Freimersheim
SG Mauchenheim/FreimersheimSG Mauchenheim/Freimersheim
5
1
Abpfiff

Horchheims Trainer Michael Denschlag war zufrieden. „Wir hatten souverän gespielt, hinten wenig zugelassen und zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht.“ Max Ferlemann (4.), Wasi Azami (23.), Jose Kaizer Monteiro (38.), Robyn Fischer (49.) und Jonas Ußner (87.) hatten bereits ein 5:0 vorgelegt, bevor den Gästen der Ehrentreffer durch Sascha Halva gelang (90.). „Das war eine gute Vorstellung von den Jungs“, lobte Denschlag.

Heute, 13:00 Uhr
SV Gimbsheim
SV GimbsheimGimbsheim II
SG Weinheim / Heimersheim
SG Weinheim / HeimersheimSG Weinheim
2
7
Abpfiff

Die Gimbsheimer kamen unter die Räder. „Die Gäste waren effektiver vorm Tor und haben verdient gewonnen“, musste Gimbsheims Trainer Damir Schwind zugeben. Jannis Flick (4.) und David Salfeld (14., 33.) schossen ein 3:0 für die SG heraus. Nach dem Anschluss durch Timo Rogge (38.) vergab Tuncay Karaoglu die große Chance näher ranzukommen, als er per Foulelfmeter an SG-Torwart Marcel Adam scheiterte (55.). So erhöhten David Szymkow, der lange verletzt war (62., 84.), Peter Merz (66.) und nochmal Salfeld (86.) für die SG. Marcel Schuster traf nochmal für Gimbsheim (76.). „Wir hatten uns mit unserem dünnen Kader schwer getan“, beschrieb Schwind.

Heute, 15:00 Uhr
SV Leiselheim
SV LeiselheimLeiselheim
SG Rheinhessische Schweiz
SG Rheinhessische SchweizSG Rheinhessische Schweiz
2
4
Abpfiff

Trotz einer 2:0-Führung hatten die Leiselheimer am Ende das Nachsehen. Berkan Basaran (26.) und Julian Wenzel (30.) hatten für Leiselheim getroffen. „Unsere Führung ging zu dieser Zeit auch in Ordnung“, erklärte Leiselheims Bernd Braun. Leonard Engelmann verkürzte noch vor der Pause (31.). Im zweiten Durchgang schoss SG-Goalgetter Sebastian Baumann sein Team mit einem lupenreinen Hattrick (52., 76., 83.) zum Sieg. „Mit Baumann und Torwart Kevin Walter hatte die SG zwei überragende Spieler auf dem Platz, die das Spiel durch individuelle Qualität entschieden hatten“, berichtete Braun.

Heute, 15:00 Uhr
SG 1862/1923
SG 1862/1923SG 1862/1923
FSV Osthofen
FSV OsthofenFSV Osthofen
2
1
Abpfiff

Das Derby ging an die SG. „Das war ein glücklicher Sieg für uns. Wir hatten in den ersten 20 Minuten schon Glück, als unser Torwart Jonas Kursch zweimal gut gehalten hatte“, schilderte SG-Trainer Daniel Sälzer. Tim Renz brachte die SG in Führung (21.). Samet Karaman gelang der Ausgleich (49.). Per direkt verwandeltem Freistoß aus gut 30 Metern gelang Marcel Vogt der Siegtreffer für die SG (73.). „Die zweite Halbzeit war giftig. Es war ein knappes, hitziges Duell auf Kante“, beschrieb Sälzer.

Heute, 15:00 Uhr
SG RWO Alzey/TV Lonsheim
SG RWO Alzey/TV LonsheimSG RWO Alzey/TV Lonsheim
TuS Monsheim
TuS MonsheimMonsheim
1
5
Abpfiff

„Monsheim war körperlich und spielerisch überlegen und sie hatten die reifere Spielanlage“, analysierte SG-Trainer Michael Ebling. Antonio Labella (9.), ein Foulelfmeter von Nico Hofmann (24.) und ein Eigentor von Torhüter Dominik Ettringer (67.) stellten für Monsheim auf 3:0. Nach dem Anschlusstreffer durch Pascal Dietrich per Foulelfmeter (71.), traf Monsheim noch zweimal durch Raul Escalante (86.) und Tim Korffmann (87.). „Wir hatten viele Jugendspieler auf dem Platz. Trotzdem hatten wir gut dagegen gehalten“, war Ebling nicht ganz unzufrieden.

Heute, 15:15 Uhr
SV Normannia Pfiffligheim
SV Normannia PfiffligheimPfiffligheim
TSV Rhenania Rheindürkheim
TSV Rhenania RheindürkheimRheindürkh.
0
1
Abpfiff

Knapp setzten sich die Gäste durch. „Rheindürkheim hatte gut angefangen und war in der ersten Halbzeit besser. Wir hatten aber gut dagegen gehalten“, berichtete Normannias Michael Kley. Das Tor des Tages erzielte Louis Kraschewski, der nach einem abgewehrten Schuß goldrichtig stand und abstaubte (72.). „Die zweite Halbzeit war ausgeglichen. Am Ende war Rheindürkheim vielleicht auch das eine Tor besser“, lautete Kleys Fazit.

Heute, 15:15 Uhr
TuS Framersheim
TuS FramersheimFramersheim
SG Armsheim/Flonheim
SG Armsheim/FlonheimSG Armsheim/Flonheim
2
3
Abpfiff

„Das war eine katastrophale erste Halbzeit von uns“, war Framersheims Trainer Peters Schmidt überhaupt nicht zufrieden. Die Gäste nutzten das zu Treffern von Marco Klein (16., 45.) und Pascal Mohr (20.). Louis Floren (53.) und Christopher Rupp (79.) brachten Framersheim im zweiten Durchgang nochmal heran. „Wir kamen gut aus der Pause und waren dran. Aufgrund der ersten Halbzeit war die Niederlage aber verdient“, fand Schmidt.

