A-Klasse: Meisenheim gibt erstmals Punkte ab, Karadeniz mit Kantersieg

Bad Kreuznach. Bereits am Freitagabend bezwang der VfL Simmertal im Absteigerduell den TuS Waldböckelheim mit 2:1. Am Sonntag legte die SG Eintracht 02 Bad Kreuznach II nach und feierte beim 8:2 gegen den FC Bavaria Ebernburg ein echtes Torfestival. In bestechender Offensivform präsentierte sich auch die SG Soonwald, die beim TuS Pfaffen-Schwabenheim II souverän mit 6:2 siegte. Ohne Gegentor blieb Karadeniz Bad Kreuznach und wies die SG Hüffelsheim II beim 4:0 in die Schranken.
Einen knappen 1:0-Auswärtserfolg verbuchte die SG Alsenztal gegen die SG Gräfenbachtal, während der TuS Hackenheim II sein Heimspiel gegen den FC Bad Sobernheim mit 4:2 für sich entschied. Punkteteilung hieß es dagegen in Meisenheim, wo die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II und der TSV Hargesheim torlos 0:0 spielten. Komplettiert wurde der Spieltag durch den 3:1-Heimsieg des SV Medard gegen die SG Nordpfalz.
Im Duell der Bezirksliga-Absteiger setzte sich der VfL Simmertal knapp, aber verdient mit 2:1 durch. „Wir wollten eine Reaktion auf das Pokal-Aus gegen Disibodenberg zeigen“, erklärte Simmertals Co-Trainer Ricardo Ridder – und seine Elf lieferte: Schon in den Anfangsminuten erspielte sich Simmertal zwei, drei Großchancen, scheiterte jedoch am starken Gäste-Keeper. Eiskalt dagegen Waldböckelheim: Mit der ersten gefährlichen Umschaltsituation traf Ahmed Adam Faarah zum 0:1 (22.).
Die Heimelf blieb unbeeindruckt und glich nach feiner Kombination durch Enes Sovtic aus, der freistehend einschob (35.). Nach der Pause knüpfte Simmertal an die Spielkontrolle der ersten Hälfte an – erneut über das Zentrum kombiniert, steckte Sovtic auf Marcel Müller durch, der trocken zum 2:1 vollendete (53.). Zwei Aktionen würzten das Spiel: Dennis Fey (Waldböckelheim) sah in der 43. Minute Gelb plus Zeitstrafe wegen Meckerns, Daniel Speh (Simmertal) in Minute 65 wegen Spielverzögerung.
Ab dem Moment der Simmertaler Unterzahl kippte das Momentum und Waldböckelheim drückte auf den Ausgleich, doch der VfL verteidigte den knappen Vorsprung mit Leidenschaft über die Zeit. „Die Gäste hätten sich für ihren engagierten Auftritt einen Zähler verdienen können – aber aufgrund unserer starken ersten Stunde ist der Dreier gerecht“, bilanzierte Ridder.
Der Spielfilm: 0:1 Faarah (22.), 1:1 Sovtic (35.), 2:1 Müller (53.)
Karadeniz siegte 4:0 – mit stabiler Defensive und scharf gesetzten Nadelstichen. „Der Gegner hatte zwar längere Ballbesitzphasen, kam aber im letzten Drittel zu keiner nennenswerten Chance. Wir standen kompakt und haben nach vorne immer wieder schnell und gut umgeschaltet“, erklärte Trainer Bahir Bayir.
Nach 15 zähen Minuten fand Karadeniz die Linie, rückte höher raus und profitierte von Ballgewinnen in der Angriffszone: Benhur Bayir setzte sich nach langem Ball im Laufduell durch und lupfte zum 1:0 (41.), wenig später bediente er Mitko Mihaylov, der zum 2:0 einschob (45+2.). Nach der Pause drückten die Gäste auf den Anschluss, doch Karadeniz blieb kompakt und eiskalt. Florentin-Mihai Tanase wurde im Strafraum gefoult und verwandelte selbst zum 3:0 (78.).
Den Schlusspunkt setzte ein weiterer Umschaltmoment: Dontavious Jeremiah Toney legte quer, Florentin-Mihai Hilitanu blieb frei vor dem Keeper cool – 4:0 (89.). Und das, obwohl Karadeniz-Akteur Benhur Bayir in der 60. Minute Gelb-Rot sah und Mehmet Senel in der 85. Minute eine Gelbe Karte plus Zeitstrafe quittierte, wodurch die Hausherren die Begegnung mit doppelter Unterzahl beendete. Beiden Strafen war jeweils Meckern vorausgegangen. „Kompakt, aggressiv, kollektiv sehr gut verteidigt – am Ende geht das Ergebnis in Ordnung“, resümierte Bahir Bayir zufrieden.
Der Spielfilm: 1:0 Bayir (40.), 2:0 Mihaylov (45.), 3:0 Tanase (78. Foulelfmeter), 4:0 Hilitanu (89.)
Ein intensives und jederzeit offenes Spiel entschied der TuS Hackenheim II mit großer Wucht nach der Pause für sich. „Beide wollten den Sieg, wir vielleicht noch ein bisschen mehr. Wir waren richtig giftig und gallig, das hat mir sehr gut gefallen“, sagte TuS-Spielertrainer Christoph Wilhelm. Bereits nach zwei Minuten zappelte der Ball vermeintlich im Netz: Ein 35-Meter-Chip der Gastgeber wurde hinter der Linie geklärt – der Treffer fand jedoch keine Anerkennung.
In der Folge ging es munter hin und her, ehe der Gast aus Bad Sobernheim nach einem Ballverlust des TuS mustergültig konterte und durch El Houssaine Aoudal das 0:1 markierte. Nach dem Seitenwechsel startete Hackenheim furios und drehte die Partie per Doppelschlag binnen weniger Sekunden: Erst vollendete Marian Ristow nach Ballgewinn und flacher Hereingabe (1:1), kurz danach traf Spielertrainer Wilhelm selbst, entstanden über eine Flanke von links, verlängert und eingeköpft (48.). Doch Bad Sobernheim antwortete prompt mit einem langen Ball, bei dem kurze Unordnung in der heimischen Defensive herrschte und erneut hieß der Torschütze Aoudal - 2:2 (52.).
Der Geniestreich des Tages gehörte Federico Prina, der den hoch stehenden Gästekeeper aus etwa 45 Metern per Schlenzer überwand (74.) und die Hausherren damit erstmals in Führung brachte. In der Nachspielzeit machte Hans-Philipp Steyer nach einem 30-Meter-Sprint und Vorarbeit des Spielertrainers den Deckel drauf – 4:2. „Den Sieg haben wir uns absolut verdient“, fand Wilhelm.
Der Spielfilm: 0:1 Aoudal (38.), 1:1 Ristow (47.), 2:1 Wilhelm (48.), 2:2 Aoudal (52.), 3:2 Prina (74.), 4:2 Steyer (90.)
Ein Remis der arbeitsintensiven Sorte – und laut SG-Coach Fabian Müller „absolut leistungsgerecht“. Das Geschehen spielte sich über weite Strecken im Mittelfeld ab, weil der TSV Hargesheim extrem kompakt stand und erst ab der Mittellinie anlief. Hochkaräter waren rar, gleichwohl brannte es dreimal lichterloh auf den Torlinien: Hargesheim verpasste im ersten Durchgang knapp die Führung, nach der Pause musste der TSV gleich zweimal in ähnlich gelagerter Szene auf der Linie retten.
Ansonsten dominierten Zweikämpfe, Staffelungen und Geduld. „Die Schiri-Leistung war in Ordnung – was ich nicht verstehe, ist, dass es bei all den Verzögerungen nur eine Minute Nachspielzeit gab“, sagte Müller, dessen Team damit erstmals in dieser Saison nicht als Sieger vom Platz ging.
Der Spielfilm: keine Tore.
Die weiteren Spiele im Steno:
Tore: 1:0 Frackowiak (40.), 2:0 Rieß (42.), 3:0 Frackowiak (52.), 4:0 Frackowiak (63.), 5:0 Frackowiak (69.), 6:0 Rastiello (77.), 7:0 Rastiello (77.), 7:1 Quast (86.), 7:2 Sobay (88.), 8:2 Oezdemir (89.)
Tore: 0:1 Gohres (7.), 1:1 Filipowicz (11.), 1:2 Gohres (16. Handelfmeter), 1:3 Kellerer (17.), 1:4 Gohres (20.), 2:4 Karst (35.), 2:5 Ceyhan (74. Eigentor), 2:6 Kellerer (90.)
Tore: 0:1 Aff (45.+1)
Tore: 1:0 Münch (3.), 2:0 Münch (31.), 3:0 Hildebrandt (77.), 3:1 Gillmann (87.)