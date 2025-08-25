A-Klasse: Meisenheim gibt erstmals Punkte ab, Karadeniz mit Kantersieg

Knapp setzte sich die SG Alsenztal und Florian Kreischer (rechts, in rot) bei der SG Gräfenbachtal (hier mit Tim Steinbach) durch. – Foto: Sebastian Bohr

Bad Kreuznach. Bereits am Freitagabend bezwang der VfL Simmertal im Absteigerduell den TuS Waldböckelheim mit 2:1. Am Sonntag legte die SG Eintracht 02 Bad Kreuznach II nach und feierte beim 8:2 gegen den FC Bavaria Ebernburg ein echtes Torfestival. In bestechender Offensivform präsentierte sich auch die SG Soonwald, die beim TuS Pfaffen-Schwabenheim II souverän mit 6:2 siegte. Ohne Gegentor blieb Karadeniz Bad Kreuznach und wies die SG Hüffelsheim II beim 4:0 in die Schranken. Einen knappen 1:0-Auswärtserfolg verbuchte die SG Alsenztal gegen die SG Gräfenbachtal, während der TuS Hackenheim II sein Heimspiel gegen den FC Bad Sobernheim mit 4:2 für sich entschied. Punkteteilung hieß es dagegen in Meisenheim, wo die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II und der TSV Hargesheim torlos 0:0 spielten. Komplettiert wurde der Spieltag durch den 3:1-Heimsieg des SV Medard gegen die SG Nordpfalz.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Im Duell der Bezirksliga-Absteiger setzte sich der VfL Simmertal knapp, aber verdient mit 2:1 durch. „Wir wollten eine Reaktion auf das Pokal-Aus gegen Disibodenberg zeigen“, erklärte Simmertals Co-Trainer Ricardo Ridder – und seine Elf lieferte: Schon in den Anfangsminuten erspielte sich Simmertal zwei, drei Großchancen, scheiterte jedoch am starken Gäste-Keeper. Eiskalt dagegen Waldböckelheim: Mit der ersten gefährlichen Umschaltsituation traf Ahmed Adam Faarah zum 0:1 (22.). Die Heimelf blieb unbeeindruckt und glich nach feiner Kombination durch Enes Sovtic aus, der freistehend einschob (35.). Nach der Pause knüpfte Simmertal an die Spielkontrolle der ersten Hälfte an – erneut über das Zentrum kombiniert, steckte Sovtic auf Marcel Müller durch, der trocken zum 2:1 vollendete (53.). Zwei Aktionen würzten das Spiel: Dennis Fey (Waldböckelheim) sah in der 43. Minute Gelb plus Zeitstrafe wegen Meckerns, Daniel Speh (Simmertal) in Minute 65 wegen Spielverzögerung.

Ab dem Moment der Simmertaler Unterzahl kippte das Momentum und Waldböckelheim drückte auf den Ausgleich, doch der VfL verteidigte den knappen Vorsprung mit Leidenschaft über die Zeit. „Die Gäste hätten sich für ihren engagierten Auftritt einen Zähler verdienen können – aber aufgrund unserer starken ersten Stunde ist der Dreier gerecht“, bilanzierte Ridder. Der Spielfilm: 0:1 Faarah (22.), 1:1 Sovtic (35.), 2:1 Müller (53.)

Karadeniz siegte 4:0 – mit stabiler Defensive und scharf gesetzten Nadelstichen. „Der Gegner hatte zwar längere Ballbesitzphasen, kam aber im letzten Drittel zu keiner nennenswerten Chance. Wir standen kompakt und haben nach vorne immer wieder schnell und gut umgeschaltet“, erklärte Trainer Bahir Bayir. Nach 15 zähen Minuten fand Karadeniz die Linie, rückte höher raus und profitierte von Ballgewinnen in der Angriffszone: Benhur Bayir setzte sich nach langem Ball im Laufduell durch und lupfte zum 1:0 (41.), wenig später bediente er Mitko Mihaylov, der zum 2:0 einschob (45+2.). Nach der Pause drückten die Gäste auf den Anschluss, doch Karadeniz blieb kompakt und eiskalt. Florentin-Mihai Tanase wurde im Strafraum gefoult und verwandelte selbst zum 3:0 (78.). Den Schlusspunkt setzte ein weiterer Umschaltmoment: Dontavious Jeremiah Toney legte quer, Florentin-Mihai Hilitanu blieb frei vor dem Keeper cool – 4:0 (89.). Und das, obwohl Karadeniz-Akteur Benhur Bayir in der 60. Minute Gelb-Rot sah und Mehmet Senel in der 85. Minute eine Gelbe Karte plus Zeitstrafe quittierte, wodurch die Hausherren die Begegnung mit doppelter Unterzahl beendete. Beiden Strafen war jeweils Meckern vorausgegangen. „Kompakt, aggressiv, kollektiv sehr gut verteidigt – am Ende geht das Ergebnis in Ordnung“, resümierte Bahir Bayir zufrieden. Der Spielfilm: 1:0 Bayir (40.), 2:0 Mihaylov (45.), 3:0 Tanase (78. Foulelfmeter), 4:0 Hilitanu (89.)