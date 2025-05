A-Klasse: Mauchenheim wieder Dritter, Gau-Odernheimer Schützenfest

Weinheim/ Mauchenheim. Am Mittwoch- und Donnerstag-Abend wurde der 26. Spieltag in der A-Klasse Alzey-Worms komplettiert. Dabei schob sich der TSV Gau-Odernheim II wieder bis auf vier Punkte an Tabellenführer TuS Wörrstadt heran und hat noch Chancen auf die Meisterschaft.