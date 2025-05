A-Klasse: Leiselheim-Überraschung in Monsheim

SV Horchheim II – SV Gimbsheim II 8:2 (1:0). – Tore satt gab es in Horchheim. „Wir hatten von Anfang an die Spielkontrolle. Gimbsheim lauerte auf die Umschaltaktionen“, erklärte SVH-Trainer Michael Denschlag. Zur Pause stand es „nur“ 1:0 durch Jonas Ußner (33.). Jonas Selbert (53., 80.), Christoph Braun (68., 90.), Pascal Noack (76.), Dennis Hamm-Kiefer (80.) und Alex Istrate (88.) machten es im zweiten Durchgang dann aber deutlich für Horchheim. Gimbsheim konnte zunächst sogar durch Tuncay Karaoglu (47.) und David Muth (62.) zweimal ausgleichen. „In der zweiten Halbzeit war es zunächst ein offener Schlagabtausch. Doch dann ist Gimbsheim zusammengebrochen“, berichtete Denschlag.

TuS Monsheim – SV Leiselheim 1:2 (0:0). – Die Überraschung des Spieltages gab es in Monsheim, wo der SV Leiselheim seine ersten Punkte im Jahr 2025 holte. „Die Leiselheimer waren sehr giftig und gallig. Wir hatten Probleme, ins Spiel zu kommen“, beschrieb Monsheims Spielertrainer Tobias Hess. Innerhalb kürzester Zeit schossen Marin Anischevici (64.) und Leon Schneider (65.) die Gäste mit 2:0 in Führung. Der Anschlusstreffer der Monsheimer war zu wenig. Nach einem Freistoß traf Peter Schwahn ins eigene Tor (79.). „Nach dem Doppelschlag war Leiselheim im Aufwind. Heute hat nicht viel geklappt, daher geht der Sieg für Leiselheim völlig in Ordnung“, berichtete Hess.

TSG Pfeddersheim II – SG Westhofen/Gundheim 6:2 (3:1). – Die TSG-Zweite findet langsam wieder in die Spur. „Das war ein verdienter Sieg, auch in dieser Höhe. Wir haben spielerisch überzeugt“, war TSG-Trainer Björn Miehe zufrieden. Dreimal netzte dabei Markus Schygulla ein (7., 13., 53.), der mit jetzt 21 Treffern zum verletzten Goalgetter der Gäste, Maximilian Fett, aufschließen konnte. Kevin Hauch (41.), Jonathan Maier (63.) und Rion Thaqi (88.) machten das halbe Dutzend Tore für Pfeddersheim voll. Daniel Höflich (22. Foulelfmeter) und Philipp Fischer-Radtke (85.) trafen für die Gäste. „Beide Mannschaften haben befreit aufspielen können. Man hat die Spielfreude gesehen. Das hat heute Spaß gemacht“, freute sich Miehe.

Normannia Pfiffligheim – TuS Wörrstadt 0:3 (0:0). – Lange Zeit sah es nicht schlecht aus für die Gastgeber. „Wir haben gut dagegengehalten. Wörrstadt war aber spielerisch überlegen“, berichtete Normannias Michael Kley. Das 0:1 durch TuS-Spielertrainer Rene Novo (57.) hätte Marvin Müller fast ausgeglichen. Doch der Ball klatschte bei seinem Schuss nur an den Innenpfosten (75.). Torben Seib (80.) und Julian Jung (86.) machten für Wörrstadt anschließend den Deckel drauf. „Durch individuelle Fehler haben wir wieder die Gegentore bekommen. Es hat heute leider nicht gereicht“, bedauerte Kley.

FSV Osthofen – TSV Armsheim-Schimsheim 4:1 (1:0). – Trainerwechsel in Osthofen. Für Patrik Leonhard übernahm Dennis Steinhauser, bislang Spieler beim FSV Abenheim. Und Steinhauser konnte gleich seinen ersten Sieg feiern. „Armsheim hatte nur elf Mann dabei. Wir waren von Anfang an am Drücker“, berichtete FSV-Sprecher Fabio Funder. Timo Kaufmann (7., 58.), Jonas Weckbach (80.) und Cem Ergül (83.) schossen den FSV zum Sieg. Dazwischen traf Tristan Reichow für die Gäste (75.). „Armsheim hatte erst in der zweiten Halbzeit mehr Spielanteile, aber irgendwann hat die Kraft gefehlt“, analysierte Funder.