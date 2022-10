A-Klasse: Laubenheims Coach tritt zurück Aufstiegstrainer Denis Wetz hat den FSV

Mainz. Aufstiegstrainer Denis Wetz hat die A-Klassen-Fußballer des FSV Alemannia Laubenheim mit sofortiger Wirkung auf eigenen Wunsch verlassen. „Die Bindung zur Mannschaft war aus meiner Sicht in letzter Zeit nicht mehr so vorhanden, wie es nötig gewesen wäre“, so der 48 Jahre alte Gau-Algesheimer in einer Pressemitteilung des Vereins zu seinen Beweggründen.