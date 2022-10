A-Klasse: Laubenheim weiter ohne Dreier Fünf Auswärtssiege am elften Spieltag +++ Heuser trifft, Deuser fliegt

MAINZ-BINGEN. Gleich fünf Auswärtssiege gab es am elften Spieltag in der A-Klasse Mainz-Bingen. Einen davon landete der FC Aksu-Diyar-Spor Mainz, der sich bei Aufsteiger FC Basara Mainz II 3:1 durchsetzte und seinen Fünf-Punkte-Vorsprung an der Spitze vor dem FV Budenheim verteidigte.