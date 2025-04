A-Klasse: Laubenheim verliert erneut und rutscht ab

Mainz-Bingen. Wegen chronischer Erfolgslosigkeit ist der vielversprechend in die Runde gestartete Aufsteiger Alemannia Laubenheim am 22. Spieltag der A-Klasse Mainz-Bingen auf den vorletzten Platz abgestürzt. Während die Konkurrenz im Keller fleißig punktete, mussten sich die Schwarz-Weißen dem TSV Wackernheim geschlagen geben. Mies lief es auch für die SG Harxheim/Gau-Bischofsheim, deren Coach Max Schirp nach der Pleite gegen Klein-Winternheim restlos bedient war.

Alemannia Laubenheim – TSV Wackernheim 2:4 (1:0). – „Wir waren sehr motiviert und haben teils an erfolgreiche Zeiten der Hinrunde erinnert“, berichtete Alemannen-Coach Dennis Keßler. „Aber wir haben es nicht geschafft, dies über 90 Minuten zu bestätigen. Nachdem wir in der zweiten Halbzeit den Ausgleich mit unserem Führungstreffer gekontert haben, wollten wir offensiv immer weiter und weiter – und haben die defensive Tiefenstaffelung und Konterabsicherung komplett vernachlässigt.“ Die Wackernheimer hätten dies „eiskalt bestraft“. Tore: 1:0 Marvin Henrich (44.), 1:1 David Prüfer (57.), 2:1 Emre Sahin (59.), 2:2 Philipp Schrimb (62.), 2:3 Eigentor Sascha Deuser (66.), 2:4 Remi Jonathans (77.). Zuschauer: 85.

TV 1817 Mainz – FV Budenheim 0:0. – Wenig spektakulär ging es vor 50 Zuschauern auf dem Kunstrasengeviert an der Schillstraße zu. „Ein leistungsgerechtes Unentschieden“, resümierte 1817-Trainer Sven Giese. „Ich kann meiner Mannschaft nichts vorwerfen – die Jungs haben alles reingeworfen.“

SG Harxheim/Gau-Bischofsheim – SV Klein-Winternheim 2:3 (0:1). – „Ohne Übertreibung kann man heute sagen, dass der Gegner aus drei Torschüssen drei Tore gemacht hat“, raufte sich SG-Coach Schirp die Haare. „Wir haben in der zweiten Halbzeit nur noch gedrückt, kommen sogar noch nach dem 0:2 zurück – und lassen uns nochmal auskontern. Unfassbar brutal – aber Fußball ist leider ein Ergebnissport.“ SVK-Coach Oliver Schmitt sagte: „Mit einer unglaublichen kämpferischen mannschaftlichen Geschlossenheit haben wir die drei Punkte geholt – eigentlich unverdient, denn wir waren nicht die bessere Mannschaft.“ Tore: 0:1, 0:2 Jushi Engel (2., 71.), 1:2 Luca Sparwasser (81.), 2:2 Felix Neuberger (87.), 2:3 Nick Warzel (90.+3). Zuschauer: 120.

SG Bingerbrück/Weiler – FC Nackenheim 0:4 (0:0). – „Eine verdiente Niederlage – auch in der Höhe“, mochte SG-Coach Christian Meurer nichts beschönigen. „Wir können uns bei unserem Keeper Ivan Tadic bedanken, dass wir nicht schon in der ersten Hälfte zurückgelegen haben. Wir waren unsauber im ersten Kontakt und im Passspiel, kamen außerdem auch nie richtig in die Zweikämpfe. Die Nackenheimer haben dann in 15 Minuten gezeigt, wie effektiv sie sein können – und vier Tore erzielt.“ Der Spielfilm: 0:1 Marvin Cardoso (51.), 0:2 Marc-Kevin Marx (53.), 0:3 Cardoso (58.), 0:4 Luis Hahner (66.). Zuschauer: 90.

TSV Stadecken-Elsheim – FC Schwabsburg 2:1 (1:1). – „In dieser – was den Abstiegskampf angeht – wirklich total verrückten Liga, war das für unsere Mannschaft ein total wichtiger und schwer umkämpfter Sieg“, sagte Florian Sieben, Sportlicher Leiter der Stadecker. „Nach dem frühen Rückstand so zurückzukommen zeugt von einem großen Willen, den das Team gegen einen starken Gegner bewiesen hat.“ Tore: 0:1 Dominik Wolf (16.), 1:1 Silas Große Böckmann (33.), 2:1 Dennis Lampl (65.). Zuschauer: 150.

SV Ober-Olm – Fiam Italia Mainz 4:1 (2:1). – Statt ihre Chancen auf Platz zwei zu wahren, erlebte die Elf von Nelson Kari-Kari beim zuletzt nicht erfolgsverwöhnten Abstiegskandidaten eine böse Überraschung. „Eine verdiente Niederlage, da der Gegner den Sieg viel mehr wollte, wir nie richtig zu unserem Spiel gefunden haben und dazu noch unsere Chancen nicht nutzen konnten“, analysierte Fiam-Co-Trainer Mansoor Karim. „Wir müssen zusehen, dass wir uns schütteln – da jedes Spiel nun ein Endspiel ist.“ Tore: 1:0 Pascal Pronobis (24.), 2:0 Christopher Pantani (27.), 2:1 Tugay Agency (31.), 3:1 Tim Pichowicz (75.), 4:1 Aboubacar Barry (90.+4). Zuschauer: 100.