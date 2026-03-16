A-Klasse: Laubenheim dominiert das Keller-Duell Im Aufeinandertreffen zweier abstiegsbedrohter A-Klassen-Clubs setzt sich Alemannia Laubenheim gegen den SV Ober-Olm durch +++ Die Spitzenmannschaften FV Budenheim und SG Basara/Moguntia 1896 II lassen Punkte liegen von Michael Heinze · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Der Laubenheimer Torwart Nico Mock (blaue Kleidung) klärt den Ball im Spiel gegen den SV Ober-Olm. Foto: Kristina Schäfer

Mainz-Bingen. Trotz der 0:1-Niederlage im Topspiel beim FC Schwabsburg bleibt der FV Budenheim auch nach dem 21. Spieltag Tabellenführer der A-Klasse Mainz-Bingen. Denn Verfolger Basara/Moguntia II spielte in Frei-Weinheim nur 2:2.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. Gestern, 15:00 Uhr 1. FC Schwabsburg Schwabsburg FV Budenheim Budenheim 1 0 Nikolai Wright gelang in der 19. Minute der entscheidende Treffer vor 200 Fans. „In den ersten 30 Minuten waren wir überragend, dominant, haben sehr diszipliniert gespielt“, sagte Schwabsburgs Co-Trainer Tobias Weber. „Es war generell eine Top-Leistung von uns. Budenheim hat in der zweiten Hälfte sehr gedrückt – aber wir haben es mannschaftlich überstanden. In der Folge hatten wir einige Konter, konnten aber keinen davon verwerten.“

„Ein offenes Spiel, das erst zur zweiten Halbzeit Fahrt aufgenommen hat“, resümierte TSV-Coach Patrick Willems. „Nach dem Doppelschlag haben wir es verpasst, mit drei sehr guten Möglichkeiten das Ding zu entscheiden, Harxheim wurde im Anschluss stärker. Gegen Ende hatten wir sogar Glück, dass Harxheim das Spiel nicht komplett dreht.“ Mit der letzten Aktion setzte sich David Prüfer sehr stark gegen drei Harxheimer durch und legte die Kugel perfekt quer zum Siegtorschützen. Tore: 1:0 Tim Mallmann (61.), 2:0 Julian Wolf (63.), 2:1, 2:2 Moritz Scheu (75., 87.), 3:2 Michel Reichert (90.+5). Zuschauer: 100.

„Eine kämpferisch und läuferisch überragende Leistung“, schwärmte Frei-Weinheims Sportlicher Leiter Pascal Berg. „Die Mannschaft war extrem widerstandsfähig. Dennoch muss man ehrlich sagen, dass der Punkt glücklich war. Basara war sehr spielfreudig und flink auf den Beinen.“ Tore: 1:0 Lars Anders (14.), 2:0 Robin Pawlak (33.), 2:1, 2:2 Yuma Kobayashi (75., 81.). Zuschauer: 100.

1817-Vorstandsmitglied Stephan Wien sprach von einem „guten Spiel mit vielen Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Aufgrund des Chancenplus bei Aksu geht der Sieg für die Platzherren in Ordnung“. Tore: 1:0 Kemal Acar (16.), 2:0 Marouan Mourtada Daoudi (80.). Zuschauer: 40.

„Wir können mit diesem Unentschieden überhaupt nicht gut leben“, haderte Gau-Algesheims Coach Steffen Reischmann. „Das waren zwei verschenkte Punkte. Wir schaffen es aktuell nicht, uns zu belohnen. Vorne brauchen wir zu viele Chancen, hinten verteilen wir Geschenke.“ Tore: 0:1 Nico Gronbach (25.), 1:1 Johannes Kull (35.), 1:2 Robin Lehmann (58.), 2:2 Patrick Schön (65., Freistoß), 3:2 Johannes Schmidt (90., Foulelfmeter), 3:3 Yannis Ikan (90.+5). Zuschauer: 100.

„Wir führen verdient, nutzen aber unsere Chancen aufs zweite Tor nicht inklusive zwei Lattentreffern“, sagte Bingerbrücks Coach Christian Meurer. „Hinten raus fangen wir das 1:2 nach einem einfachen Ballverlust – eine bittere Niederlage nach einem hart umkämpften Spiel.“ Sein Dexheimer Kollege Timm Bocian: „Von der Dramaturgie her fühlt sich der Sieg natürlich richtig gut an. Allerdings haben wir erst in der zweiten Hälfte eine ansehnliche Partie geliefert. Bingerbrück war trotzdem immer wieder gefährlich und hätte mit dieser Leistung definitiv einen Punkt verdient.“ Tore: 1:0 Bastian Wagner (40.), 1:1 Karsten Schömbs (72., Foulelfmeter), 1:2 Leon Bernhöft (90.+2), Zuschauer: 80.

„Wir haben das Spiel klar bestimmt“, sagte Jens Gehindy, Sportlicher Leiter beim FSV. „Fiam nutzte aber zweimal unsere Unachtsamkeiten aus – den Gegentreffern sind wir hinterhergelaufen. Leider haben wir vor allem die erste Halbzeit komplett verschenkt. Die zweite Hälfte war wesentlich besser – aber in Summe war das zu wenig gegen eine abgezockte Fiam-Mannschaft.“ Gelb-Rot: Florian Schmitt (FSV) wegen Foulspiels (85.). Tore 0:1 Salvatore D´Avino (3.), 1:1 Jonas Buthmann (42.), 1:2 Tom Lautenschläger (50.), 2:2 Andy Assogba (75.). Zuschauer: 52.