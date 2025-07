A-Klasse Kreuznach: Fünf Neue sorgen für frischen Wind

Bei zwei Aufsteigern geht es in erster Linie um Stabilität: Bavaria Ebernburg setzt trotz Abgängen auf interne Lösungen und einen neuen Trainer, die SG Nordpfalz vertraut vor allem der eigenen Jugend. Beide Teams peilen als Primärziel den Klassenverbleib an. Etwas anders sieht die Lage beim in Waldböckelheim aus: Der Rückkehrer will sich schnell wieder im Mittelfeld etablieren – einige gezielte Verstärkungen sollen dabei helfen.