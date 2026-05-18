A-Klasse kompakt: West rettet sich, Puchheim steigt ab

RW Überacker (in Rot) im Spiel gegen den TSV Fürstenfeldbruck West (lila Trikots). – Foto: Hans Kürzl

Der TSV Fürstenfeldbruck West verhindert den direkten Abstieg durch ein spätes Tor. Der SV Puchheim muss dagegen in die B-Klasse.

In den A-Klassen fielen reichlich Tore – und einige wichtige Entscheidungen rücken näher. Während Althegnenberg im Aufstiegsrennen Kurs hält und Fürstenfeldbruck West den direkten Abstieg abwendete, ging es in Adelshofen und Gernlinden besonders wild zu.

A-Klasse 1

SC Oberweikertshofen III – TSV Fürstenfeldbruck West 0:1 (0:0) – Bereits am Freitag trafen mit Oberweikertshofens Dritter und dem TSV Fürstenfeldbruck West zwei Mannschaften aufeinander, die sich vor der Saison wohl beide eher weiter oben in der Tabelle gesehen hätten. Am Ende setzte sich der TSV West knapp durch und ist damit vor dem direkten Abstieg gerettet. Schlusslicht kann die Mannschaft rechnerisch nicht mehr werden. Der SCO III braucht dagegen noch drei Punkte, um sicher zu sein. Das entscheidende Tor fiel erst in der Nachspielzeit, als Abass Ouro-Bodi zum 1:0 traf (90.+2).

SV Adelshofen – SV Inning 4:5 (2:0) – Eine torreiche Partie sahen die Zuschauer in Adelshofen. Zur Pause schienen die Gastgeber nach Treffern von Ludwig Wieland (31.) und Julian Engl (42.) noch klar auf Kurs. Doch nach dem Seitenwechsel drehte Inning auf. Ali Bajrami verkürzte in der 50. Minute, Benjamin Hoti glich aus (56.) und brachte die Gäste wenig später sogar in Führung (60.). Mit zwei weiteren Treffern sorgte Bajrami auf 5:2 für die Vorentscheidung (72./75.). Adelshofen gab sich aber nicht auf. Julian Engl (85.) und Leonhard Klass (90.+2) brachten den SVA noch einmal heran, zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr.

SC Malching – SV Althegnenberg 1:5 (0:2) – Althegnenberg nahm in Malching drei wichtige Punkte mit und bleibt damit im Aufstiegsrennen. Anthony Vötter brachte die Gäste in der 28. Minute in Führung, Leonard Wagner legte kurz vor der Pause das 2:0 nach (43.). Georg Hammerl verkürzte nach dem Seitenwechsel zwar auf 1:2 (58.), doch Paul Fischer stellte schnell den alten Abstand wieder her (64.). Patrick Hein erhöhte auf 4:1 (78.), Dennis Lüger traf per Elfmeter zum 5:1-Endstand (86.). „In der ersten Hälfte waren wir sehr dominant. Leider resultierten daraus nur zwei Treffer“, sagte Trainer Marco Errichetti.

A-Klasse 2

Ethnikos Puchheim – FC Aich II 3:1 (1:1) – Ethnikos Puchheim hat die zweite Mannschaft des FC Aich mit 3:1 geschlagen. Florian Baur brachte die Gastgeber schon in der 1. Minute in Führung, Daniel Urbach glich in der 39. Minute aus. Nach der Pause sorgte Leon Ruder für die Entscheidung. Zunächst traf er in der 67. Minute zum 2:1, in der 89. Minute verwandelte er auch noch einen Elfmeter zum 3:1.

SV Puchheim – SC Olching II 2:5 (2:3) – In einer torreichen Partie musste sich der SV Puchheim dem SC Olching II geschlagen geben – damit ist der Abstieg fix. Gerald Schöffberger (16.) und Ludwig Gruber (17.) brachten die Gäste früh in Führung, wenig später unterlief den Puchheimern auch noch ein Eigentor. Doch noch vor der Pause kämpften sich die Gastgeber zurück. Alexander Lehenmeier verkürzte mit zwei verwandelten Elfmetern auf 2:3 (38./42.). Nach dem Seitenwechsel übernahm Olching wieder die Kontrolle. Luca Maier stellte auf 4:2 (51.), Louis Reiter traf zum 5:2-Endstand (60.).

TSV Gernlinden – SV Puch 7:3 (2:2) – Bis zur Pause hielt der SV Puch in Gernlinden noch gut mit, danach dominierten die Gastgeber. Mehmet Acikgöz brachte den TSV per Elfmeter in Führung (10.), doch Burhan Ferik glich postwendend aus. Mohammed Saeed drehte die Partie in der 32. Minute sogar zugunsten des SV Puch, ehe Younes Tajik kurz vor der Pause das 2:2 erzielte (43.). Nach dem Seitenwechsel zog Gernlinden davon: Acikgöz (46.), Frano Marjanovic (56.), erneut Acikgöz (80.) und Maximilian Niedermeier (82.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Maximilian Has verkürzte zwar noch auf 3:6 (84.), den Schlusspunkt setzte aber wieder Niedermeier mit dem 7:3 in der 89. Minute. (Uwe Slowik)