A-Klasse kompakt: Verfolgerduell zwischen Emmering und Überacker endet unentschieden

Der größte Gewinner des 24. Spieltags heißt SC Fürstenfeldbruck – und das, obwohl die Mannschaft nicht einmal auf dem Platz stand.

Landkreis – Das Remis im Verfolgerduell zwischen Überacker und Emmering ist für den Spitzenreiter aus Bruck Gold wert. Derweil wurde die Partie des SV Haspelmoor gegen Egling auf Donnerstag verlegt.

A-Klasse 1

SV Althegnenberg – SC Maisach II 2:1 (1:0) – Der SV Althegnenberg ist weiterhin auf Meisterschaftskurs. Finn-Jannis Peschek erzielte in der 14. Spielminute das Tor zum 1:0. Der SC Maisach II wehrte sich mit allen Kräften und konnte in der zweiten Halbzeit zum 1:1 (48. Minute) durch Immanuel Hartmann ausgleichen. Es ist wie in der Bundesliga, jeder will den Tabellenführer ärgern. Der SV Althegnenberg kämpfte sich jedoch zurück ins Spiel und kam durch Torschützen Patrick Hein in der 57. Spielminute zum 2:1 und somit zu drei wichtigen Punkten in der Meisterschaft.

A-Klasse 2

FC Emmering – RW Überacker 2:2 (1:0) – Das Spitzenspiel in der A-Klasse Gruppe 2 endet mit einem Unentschieden und kommt somit dem SC Fürstenfeldbruck, der an diesem Wochenende spielfrei war, sehr entgegen. Das Spiel zwischen dem Tabellenzweiten und dem Tabellendritten war spannend bis zum Schluss. In der körperlich intensiv geführten Partie verteilte Schiedsrichter Michael Rau bereits in der ersten Halbzeit drei gelbe Karten gegen den FC Emmering sowie zwei gelbe Karten an RW Überacker. Letztendlich dann sogar gelb-rot gegen Emmerings Patrick Ciollek in der 43. Spielminute. In der ersten Halbzeit gelang dem FC Emmering in der 37. Spielminute das 1:0 durch Adrian Schick. RW Überacker gelang aber postwendend zu Beginn der zweiten Halbzeit (47. Minute) der Ausgleich zum 1:1 durch Dragos Jurca. Wiederum Adrian Schick brachte die Heimelf in der 73. Spielminute erneut in Führung. Aber RW Überacker gab nicht auf und kämpfte bis zum Schluss. Glücklich, wer einen Torjäger wie einen Sebastian Heiß in der Mannschaft hat. Fast mit dem Schlusspfiff gelang ihm der 2:2-Endstand. Aber die Meisterschaft ist noch nicht entschieden.

SC Olching II – SV Puchheim 1:1 (1:0) – Der SC Olching II als Tabellenachter und der SV Puchheim in der Tabelle auf Platz neun trennen sich mit einem gerechten 1:1. Für beide Mannschaften geht es um nichts mehr, weder Aufstieg noch Abstieg, für beide kein Thema. Julian Spohn brachte den SC Olching mit 1:0 in der 29. Spielminute in Führung. In der zweiten Halbzeit traf dann Sebastian Cloes zum 1:1 (61.) für die Puchheimer.

SC Gröbenzell II – GW Gröbenzell 3:1 (2:0) – Das Stadtderby kann der SC Gröbenzell II letztendlich für sich entscheiden. Torjäger Benedikt Lugmayr brachte den SC Gröbenzell II frühzeitig mit seinen beiden Toren in der 15. und 18. Spielminute mit 2:0 in Führung. GW Gröbenzell gab sich jedoch nicht so einfach auf und konnte in der 75. Spielminute durch Matthias Brettner auf 1:2 verkürzen, aber Simon Bergmayr setzte schließlich in der 89. Spielminute den Schlusspunkt zum 3:1. Das Glück ist diese Saison nicht auf der Seite von GW Gröbenzell.

TSV Fürstenfeldbruck West – FC Aich II 4:0 (2:0) – Der TSV Fürstenfeldbruck West schlägt den FC Aich II deutlich mit 4:0. In der 17. Spielminute erzielt Lisander Kajtazi das 1:0. „Fußballrentner“ Muzzi Gür – er ist weiterhin nicht vom TSV West wegzudenken – erhöhte in der 38. Spielminute auf 2:0 für den TSV Fürstenfeldbruck West. In der zweiten Halbzeit erzielte Abass Ouro-Bodi das 3:0 (52.). Das 4:0 fiel durch ein Eigentor des FC Aich II in der 85. Spielminute. Auch in dieser Partie ging es nur um eine gute Platzierung, (Uwe Slowik)