A-Klasse kompakt: Torgefährliche Olchinger und Puchheimer

Es war kein schöner Spieltag für Gästeteams in der A-Klasse. Gleich dreimal setzte es für sie mehr als deutliche Niederlagen.

Landkreis – Das bedeutete aber auch, dass sich Olching II und Ethnikos über Kantersiege freuen konnten.

A-Klasse 1

TSV Herrsching – SV Haspelmoor 5:1 (1:0) – Nichts zu holen gab es für den SV Haspelmoor beim TSV Herrsching. Mit 5:1 schickte der TSV Herrsching den Gast aus Haspelmoor nach Hause. Stand es zur Halbzeit nur 1:0 durch ein Tor der Herrschinger in der 23. Spielminute, so erhöhte die Gastgeber im zweiten Durchgang das Tempo. Die Folge: In der 56., 73., 83. und 88. Minute schlug es hinter Haspelmoors Keeper ein. Beim Stand von 0:5 gelang Andreas Robeller der Ehrentreffer zum 1:5. Trotz der Niederlage bekam die Mannschaft ein Lob vom Abteilungsleiter: „Chancen waren da, die Einstellung stimmte, es lief etwas unglücklich, aber Hut ab“

A-Klasse 2

SC Olching II – SV Puch 6:1 (4:1) – Auch im dritten Spiel kam der Aufsteiger vom SV Puch am Samstagnachmittag beim SC Olching II zu keinem Erfolg. Bereits zur Halbzeit führte die zweite Garnitur des SC Olching durch ein Eigentor der Pucher (2.) sowie Treffern von Gerald Schöffberger (14.) und Julian Spohn (17. und 32.) mit 4:1. Den Anschlusstreffer für Puch erzielte Navid Noori in der 28. Spielminute zum zwischenzeitlichen 1:3. In der zweiten Halbzeit bauten die Olchinger ihre Führung durch Tore von Luca Maier (51.) und wiederum einem Eigentor der Pucher (68.) zum Endstand von 6:1 aus.

Ethnikos Puchheim – TSV Gernlinden 4:1 (1:0) – Auch in Puchheim gab es an diesem Wochenende für den Aufsteiger TSV Gernlinden nichts zu holen. Führte Ethnikos Puchheim zur Pause nur knapp mit 1:0 durch ein Tor von Halfan Liviga (44.) erhöhte dieser Spieler kurz nach dem Pausentee auf 2:0 (59.). Salim Zuter konnte zwar in der 65. Spielminute auf 1:2 für den TSV Gernlinden verkürzen, aber Marius Keller stellte mit seinem Tor zum 3:1 (74.) den alten Abstand wieder her. Den Schlusspunkt setzt Murat Öksüz in der 88. Spielminute zum 4:1 Für die Puchheimer.

SV Puchheim – SC Maisach II – Das Spiel wurde auf den 25. September um 20 Uhr verlegt.