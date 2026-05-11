A-Klasse kompakt: Spitzenteams machen weiter Tempo

Nicht zu stoppen: Marcos Cataldi (l.) sorgt mit seinem Doppelpack für den FC-Sieg. – Foto: Oliver Rabuser

Ganz einfach ist die Umstellung auf den Rasenplatz nicht gefallen, zumal einige Akteure ersetzt werden mussten. Am Ende aber kam die Reserve des 1. FC Garmisch-Partenkirchen der Kreisklasse wieder ein Stück näher. „War vielleicht unser schlechtestes Spiel“, urteilte Evangelios Chatzis. Vor allem im ersten Abschnitt agierten seine Fußballer „zu pomadig“, fand der Trainer. Pässe kamen nicht an, bei den Abschlüssen fehlte das Zielwasser. Erst als bei den Gästen die Kräfte nachließen, kam der FC entscheidend weiter. Ein Kopfballtor von Doppelpacker Marcos Cataldi, eine in den Winkel verirrte Flanke von Simon Wolf sowie Quirin Wellensteins Schuss in die lange Ecke sicherten dem Spitzenreiter die Punkte. „Dafür, dass wir Letzter sind, haben wir einen guten Fight geboten“, bekräftigt Ioannis Hristoforidis. „Vielmehr geht im Moment nicht.“ Seinen Mannen sei nach rund 30 Minuten die Luft ausgegangen. „Aber wir haben uns in die Halbzeit gerettet.“ Nach der Pause agierte Megas kraftsparender aus der Tiefe, was bis zum 1:2 ein Erfolgskonzept zu sein schien.

Dass sich zwei Verantwortliche nach Abpfiff über den Spielverlauf uneins sind, ist keine Seltenheit. Doch dass der eine die Mannschaft des anderen besser darstellt als der eigene Coach, das ist schon außergewöhnlich. Hüseyin Pekhamarat war nicht sonderlich angetan von dem Auftritt seiner Oberammergauer. „Wir sind nicht ins Spiel gekommen, konnten die fünf fehlenden Spieler nicht kompensieren und waren nur am Verteidigen“, urteilte der TSV-Trainer. Hört sich nach einem entspannten Arbeitstag für den FCM um Kapitän und Verteidiger Josef Gerstmeir an. Der aber wiegelt ab und erzählt: „Mir wurde sicher nicht langweilig. Das war kein lockerer Sieg, sondern über weite Strecken eine ausgeglichene Partie.“

Beim letztlich entscheidenden Punkt waren sich Pekhamarat und Gerstmeir einig: Beide sprachen von einem verdienten Erfolg der Isartaler. Den größten Anteil daran hatte Fabian Rotter. Der verwandelte nicht nur als Gefoulter den Elfmeter zum 1:0, er bereitete auch das 2:0 von Maximilian Weidmann vor. Das war ganz nach dem Geschmack von Gerstmeir. Er selbst flankte auf Rotter, der zurück auf Weidmann legte. „Genau, wie wir es trainieren“, frohlockte der Kapitän. Über die Tabelle sprechen sie in Mittenwald weiter nicht. Zu herausfordernd ist das Restprogramm des Tabellenzweiten – zu Gast beim Vierten in Bad Kohlgrub, dann das Isartal-Derby in Krün und abschließend das Duell mit dem Ligaprimus, dem 1. FC II.

ASV Habach II – SV Krün 2:2 (1:0)

Keinen Sprung in der Tabelle hat der SV Krün gemacht. Dabei hätte er mit einem Sieg bei der Reserve des ASV Habach am Samstagnachmittag den Konkurrenten überholen können. Doch durch das 2:2 verbleiben die Fußballer von Matthias Schmidt auf Rang sechs, weiterhin punktgleich mit dem ASV. Darüber sind sie durchaus glücklich, liefen sie doch lange einem Rückstand hinterher.

Bereits zur Pause lagen sie mit 0:1 hinten. „Selbst verschuldet“, betont der Coach im Anschluss. „Bei einem langen Ball der Habacher waren wir zu unsicher und der Rückpass missglückte völlig.“ Der zweite Nackenschlag folgte prompt nach Wiederanpfiff. So sahen die Gastgeber lange Zeit wie der sichere Sieger aus. Doch als Stefan Kautecky in der Schlussphase nicht richtig angegriffen wurde und von der Strafraumgrenze verkürzte, erweckte das die Isartaler wieder zum Leben. Sie wollten mehr. Eine letzte Chance zum Ausgleich gab es tief in der Nachspielzeit: ein vielversprechender Freistoß. Eigentlich eine klare Sache für Kapitän Hubert Holzer. Doch der schickte Kautecky zum Vollzug. „Der liegt besser für einen Linksfuß“, lautete laut Schmidt die ganz simple Begründung. Ließ sich Kautecky nicht zweimal sagen und zirkelte den Ball aus 20 Metern ins Netz. Perfekt war das Comeback.

FC Bad Kohlgrub – SV Eschenlohe 2:1 (0:0)

Das Pflänzchen der Aufstiegsrelegation, es keimt weiter beim FC Bad Kohlgrub. Ausschlaggebend war ein schwer erkämpfter 2:1-Erfolg gegen den SV Eschenlohe. Schon im Vorfeld stand für Trainer Sebastian Moser angesichts der starken Konkurrenz aus Mittenwald und Schlehdorf fest: „Wir dürfen uns keinen Patzer mehr erlauben.“ In Schritt eins von fünf erfüllte ihm seine Mannschaft diesen Wunsch. Doch am Samstag hatten die Ammertaler ein dickes Brett zu bohren.

Denn beide Mannschaften neutralisierten sich zunächst, gefährliche Torchancen suchten die Zuschauer vergebens. Das änderte sich im zweiten Abschnitt. Den besseren Start erwischten die Platzherren und das auch noch sehr sehenswert. Markus Burkart zirkelte einen ruhenden Ball mit dem Außenrist vors Tor, wo Maxi Meditz mit einer Art Kung-Fu-Sprung den Ball ins Netz bugsierte. „Ein geiles Tor“, lobte sein Coach. Dem konnte SVE-Trainer Florian Mayr nur zustimmen. „Den kann man mal so machen.“ Als zehn Minuten später auch noch Maximilian Öller auf 2:0 erhöhte, sah alles nach einem souveränen Bad Kohlgruber Sieg aus. Doch die Gäste zeigten Charakter und fanden durch Marcel Wittwer wieder zurück in die Partie. Zu mehr als dem Ehrentreffer reichte es allerdings nicht mehr. „Letztlich wohl auch ein verdienter Sieg“, resümierte Moser.

SC Eibsee Grainau – 1. FC Penzberg U23 2:1 (1:0)

Der SC Eibsee Grainau spielt sich schon für die kommende Saison warm. Klar, egal, ob die Fußballer Ende Mai auf Rang fünf oder acht landen werden, mehr als acht Buchstaben in der Chronik springen nicht mehr heraus. Umso wichtiger ist es Christoph Saller, dass die Mannschaft an ihrer größten Schwäche arbeitet: der Chancenverwertung. Klappte beim 2:1-Sieg gegen die Reserve des 1. FC Penzberg noch nicht. In der Anfangsphase lief die SCEG viermal allein auf den gegnerischen Kasten zu und vergeigte seine Möglichkeiten. Dass dennoch alles nach einem klaren Heimsieg aussah, lag an zwei Sonntagsschüssen: Anton Brenner jagte den Ball nach einer Ecke ins Gehäuse, Valentin Glasner machte ihm nach der Pause beim Tor des Monats Konkurrenz: Sein Versuch aus 35 Metern landete genau im Winkel. „Doch danach hat unser Spiel gelitten“, analysiert Trainer Saller. Lag vor allem daran, dass Brenner, Daniel Pichler und Tobias Wagner allesamt verletzt vom Feld mussten. Der Anschlusstreffer von Penzberg und zack stand der Erfolg wieder auf der Kippe. „Klar, dass wir dann hinten drin stehen. Aber wir haben nichts zugelassen“, resümiert der Coach. Mit dem Dreier in der Tasche gehen die Grainauer morgen gegen den ESV Penzberg II erneut ihre Schwachstelle an.