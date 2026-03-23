A-Klasse kompakt: Punkteteilung im Topspiel – Überacker verteidigt Remis in Unterzahl

Überackers Spielertrainer Sebastian Heiß (in Rot) im Spiel gegen den SC Fürstenfeldbruck (gelbe Trikots). – Foto: Dieter Metzler

34 Tore in sechs A-Klassen-Duellen mit Brukcer Landkreis-Beteiligung. In den Strafräumen war einiges geboten: Ausnahme war aber das Spitzenspiel.

Zum Start in die Frühjahrsrunde war in den A-Klassen gleich einiges geboten: viele Tore, ein spätes Happy End für Ethnikos, ein spätes K.o. für den SV Puchheim – und Ausrufezeichen von West, Haspelmoor und Gröbenzell II.

A-Klasse 1

TSV Fürstenfeldbruck West – FSV Eching 5:2 (4:1) – Torhungrig startete der TSV West in die Rückrunde und hatte den Gästen aus Eching schon zur Pause vier Treffer eingeschenkt. Taylan Kilic brachte die Hausherren nach elf Minuten in Führung. Auch vom zwischenzeitlichen Ausgleich durch Dominik Schmid per Elfmeter (23.) ließ sich der TSV nicht aus dem Konzept bringen. Noch vor der Pause trafen Lisander Kajtazi (27.), erneut Kilic (28.) und Ozon Ileri (45.+1) zur 4:1-Führung. Nach dem Seitenwechsel gelang Martin Neugebauer zwar noch der Anschluss (58.), doch den Schlusspunkt setzte Brucks Muzzi Gür mit dem 5:2 (76.).

SV Haspelmoor – SV Adelshofen 4:1 (1:0) – Von Beginn an dominant zeigte sich der SV Haspelmoor im Heimspiel gegen Adelshofen. Nur wenige Sekunden dauerte es, bis Marco Kistler zur Führung traf (1.). Bis zur Pause blieb es trotz weiterer Vorteile beim 1:0. Direkt nach Wiederbeginn legte Simon Hanslbauer das 2:0 nach (48.). Nach dem Anschlusstreffer von Julian Engl (68.) schien Adelshofen kurz noch auf ein brauchbares Ergebnis hoffen zu dürfen, doch Simon Hillmayr machte mit seinen Treffern in der 75. Minute und per Elfmeter in der Nachspielzeit alles klar.

A-Klasse 2

Ethnikos Puchheim – SC Maisach II 4:4 (1:2) – Ein bitterer Nachmittag für den SC Maisach II, der in letzter Minute noch den Ausgleich kassierte – obwohl er eine Viertelstunde vor Schluss noch 4:2 geführt hatte. Leon Ruder brachte Ethnikos nach 16 Minuten in Führung, doch die Gäste reagierten stark, kamen zum Ausgleich (33.) und noch vor der Pause zur Führung. Direkt nach Wiederbeginn war wieder Ruder zur Stelle und traf zum 2:2 (52.), ehe Maisach erneut vorlegte (59.) und in der 72. Minute sogar auf 4:2 erhöhte. Emmanuel Musenero verkürzte fast umgehend (74.), ehe Leon Richter mit seinem dritten Treffer des Tages in der 89. Minute noch einen Punkt für Ethnikos rettete.

SC Olching II – RW Überacker 1:1 (0:1) – Im Duell des Tabellenzweiten gegen den Tabellendritten fand keine Mannschaft den entscheidenden Punch. Sebastian Heiß brachte die Rot-Weißen in der 27. Minute in Führung. Kurz vor der Pause gerieten die Gäste allerdings in Unterzahl. Nach Wiederanpfiff nutzte Olching II diesen Vorteil konsequent und kam durch Tobias Gottmann zum 1:1 (48.). Dabei blieb es auch bis zum Abpfiff.

SV Puch – SC Gröbenzell II 0:5 (0:2) – Die starke Gröbenzeller Offensive machte genau da weiter, wo sie vor der Winterpause aufgehört hatte. Christian Rahlfs sorgte mit seinem Doppelpack (36., 45.+3) schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Auch im zweiten Durchgang hatte die zweite Garde des SC Gröbenzell deutlich mehr vom Spiel. Luca Tristl erhöhte nach gut einer Stunde (66.), den Schlusspunkt setzte Kapitän Benedikt Lugmayr mit zwei späten Treffern (87., 90.+2).

SV Puchheim – SC Unterpfaffenhofen II 3:4 (2:1) – Wieder reichte es für den SV Puchheim nicht zu den ersten Saisonpunkten. Dabei starteten die Gastgeber stark und lagen zur Pause 2:1 vorne. Florian Grasls Anschlusstreffer kurz vor dem Seitenwechsel (42.) brachte die Gäste aber zurück ins Spiel. Nach Wiederbeginn glich erneut Grasl aus (49.), Marco Angker brachte Puchheim zwar noch einmal nach vorne (57.), doch Luka Sandu stellte wieder auf Gleichstand (66.). In der Schlussphase sicherte der eingewechselte Dominik Reitberger dem SC Unterpfaffenhofen II mit seinem Treffer in der 87. Minute den späten Sieg.