A-Klasse kompakt: Malching bekommt mit knappem Auswärtssieg die Kurve

Am 9. Spieltag der Zugspitz-A-Klassen gab es einen Führungswechsel. Der FC Emmering hat dabei von einem Ausrutscher von Ethnikos profitiert.

Landkreis – Von den Spitzenteams, die im Einsatz waren, behielten Althegnenberg und Emmering die Oberhand. Die Hölzltruppe profitierte allerdings von einem Ausrutscher von Ethnikos und rückte auf Platz eins.

A-Klasse 1

FC Eichenau II – SC Malching 0:1 (0:0) – Nach der Pleite in Inning und dem mageren Unentschieden gegen Stockdorf war der SC Malching auf Wiedergutmachung aus. Bei Eichenaus Zweitvertretung gelang es zumindest ergebnismäßig, den Abwärtstrend wieder zu stoppen. Allerdings musste Coach Ziyad Hayat fast eine Stunde lang warten, ehe Florian Lang der siegbringende Treffer gelungen war.

SV Adelshofen – TSV Herrsching 1:2 (1:2) – Ein Unterschied war zwischen dem Vorletzten und dem Spitzenreiter kaum zu erkennen. Die Gastgeber lieferten den Herrschingern einen harten Kampf und gingen nach 13 Minuten durch Marco Klass sogar in Führung. Darüber konnten sich die Gastgeber allerdings nur 120 Sekunden freuen. Daniel Fischer hatte getroffen und weitere sechs Minuten später die Partie sogar gedreht. Nach dem Seitenwechsel näherte sich der SV Adelshofen mehrfach dem gegnerischen Tor gefährlich an. Doch der Ausgleich blieb dem Team von Trainer Stephan Murphy versagt.

SV Althegnenberg – SC Oberweikertshofen III 4:1 (4:0) – Zu Beginn schienen die Gastgeber die Oberweikertshofener überrennen zu wollen. Tom Weichenberger hatte bereits in nach sechs Minuten die Weichen gestellt und nach Ablauf einer Viertelstunde sorgte ein Eigentor für das 2:0. So in Laune geraten, bauten Leonard Wagner und nochmals Weichenberger die Führung auf 4:0 aus. Dann allerdings nahmen die Gastgeber den Fuß vom Gas. Simon Mayr nutzte dies in der 79. Minute, um zumindest den Ehrentreffer des SCO zu erzielen. Kurz darauf stellte Paul Fischer den alten Abstand wieder her.

A-Klasse 2

SC Gröbenzell II – Ethnikos Puchheim 2:1 (1:0) – Für eine Überraschung sorgten die Gröbenzeller gegen den Spitzenreiter. Die Zweitvertretung zeigte sich dabei kämpferisch gut aufgelegt. Benedikt Lugmayr erzielte in der 23. Minute erst den Führungstreffer. Mitte der zweiten Halbzeit ließ Lugmayr noch seinen zweiten Treffer folgen. Ethnikos wehrte sich dann zwar gegen die Niederlage. Doch der Anschlusstreffer von Marius Karius fiel erst eine Minute vor Schluss – zu spät, um noch zum Ausgleich zu kommen.

TSV Alling II – TSV Gernlinden 2:2 (0:2) – Nach turbulentem Verlauf trennten sich die Tabellennachbarn unentschieden. Zuvor hatte Tobias Sturm nach einer knappen Stunde die Aufholjagd eröffnet. Danach wurde es turbulent. Beide Mannschaften kreierten Möglichkeiten, kassierten aber auch je eine Zeitstrafe. Die Gäste aus Gernlinden hatten sich nur in Hälfte eins effektiv gezeigt. In der 5. und 37. Minute hatte jeweils Felix Kretschmann auf 2:0 gestellt. „So ist Fußball. Erst hätten wir es richten können, dann kassieren wir zum Schluss das Ding“, meinte Gernlindens Spielertrainer Antonio Ferlisi.

SV Puch – SV Puchheim 3:1 (2:0) – Im Duell der bisher Punktlosen hatten am Ende nur die Gastgeber Grund erst einmal ein wenig durchzuatmen. Maurice Schnabel und Fatbardh Zaneli konnten mit ihren Treffern die Nerven der Pucher beruhigen. Doch wie in einem guten Krimi kann man sich auch im Abstiegskampf nicht zurücklehnen. Nach 63 Minuten verkürzte Puchheims Marco Angler und die Gäste versuchten sich vehement an einer Aufholjagd. Die stoppte schließlich Kai Fuhrmann in der Schkussminute.

SC Olching II – FC Emmering 1:2 (1:0) – Tief stehende Olchinger machten es den Gästen schwer. Die Gastgeber traten kampfkräftig auf und wurden dafür mit dem Führungstreffer Leopold von Trebra belohnt (40.). Doch Emmerings Coach Stefan Hebding konnte sich auf seine Schützlinge verlassen. „Die Jungs sind cool und geduldig geblieben.“ Beharrlich attackierte der FCE das Olchinger Tor und etwa fünf Minuten nach Wiederanpfiff fand Emmerings Sebastian Ernst die erste Lücke. Nach einer guten Stunde sorgte ein Olchinger Eigentor für das 2:1 des FCE. „Es war knapp, es war umkämpft, aber der Sieg war verdient“, so Hebding. (Hans Kürzl)