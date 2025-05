A-Klasse kompakt: „Können mit dem Punkt besser leben“ – SCF und Emmering spielen Remis

Beste Fußball-Unterhaltung gab es am 22. Spieltag in der A-Klasse. Verantwortlich dafür war nicht nur das Spitzenspiel zwischen Emmering und dem SCF.

Landkreis – An der Spitze bleibt's spannend. Althegnenberg und der Geiselbullach II sind in der Gruppe 1 weiter auf Aufstiegs- beziehungsweise auf Relegationskurs. Die DJK Schwabhausen spielt als Dritter weiter die Verfolgerrolle. In der Gruppe zwei hat es der SC Fürstenfeldbruck zwar durch das Unentschieden gegen Emmering verpasst, sich vom spielfreien Rot-Weiß Überacker abzusetzen, doch die Brucker haben den Aufstieg immer noch in der eigenen Hand. Der FC Emmering muss dagegen nach dem 1:1 im Klosterstadion wieder vollends auf Schützenhilfe hoffen.

A-Klasse 1

SV Althegnenberg – SC Unterpfaffenhofen II 4:0 – Eine letztendlich recht lockere Angelegenheit war der Sieg der Gastgeber. Mit einem Doppelschlag zwischen der 36. und 39. Minute hatten Finn-Jannis Peschek und Benedikt Ludwig den Kurs schon einmal abgesteckt. Bis zum Ablauf einer Stunde hatten dann Tom Weichenberger und Sebastian Roos bereits alle Zweifel am Sieg des Tabellenführers ausgeräumt. Danach ließ die Truppe von Coach Heiko Nausch die Partie auslaufen, blieb aber defensiv konzentriert.

A-Klasse 2

SC Fürstenfeldbruck – FC Emmering 1:1 – „Wir können mit dem Punkt besser leben“, meinte SCF Spielertrainer Patrick Lapper nach dem Remis. Bis sieben Minuten vor Schluss hatte er sogar auf ein optimales Wochenende hoffen können, denn bis dahin hatte die Führung von Matija Rajic aus der 34. Minute Bestand. Dann hatte Niklas Schunn mit seinem Ausgleich vor 320 Zuschauern – darunter zahlreiche vom Nachbarn aus Emmering – für den leistungsgerechten Endstand gesorgt. „Jedes Team hatte in diesem Spiel seine Phasen, wo es besser drauf war“, bestätigte Lapper. Derweil schwankte FCE-Trainer Stefan Hebding zwischen Freude über den späten Ausgleichstreffer und Frust wegen des nicht ausreichenden Ergebnisses. „Eigentlich ist es zu wenig“, sagte Hebding und verwies darauf, dass man nun nicht mehr aus eigener Kraft ins Rennen um Platz eins und zwei eingreifen könne. Etwas Gutes wollte Hebding der rassig verlaufenden Begegnung aber doch abgewinnen: „Unsere Fans und unsere Spieler haben den Verein hier gut vertreten.“

SC Olching II – GW Gröbenzell 2:0 – Reichlich schwergetan hat sich Olchings Zweitvertretung mit den immer noch punktlosen Grün-Weißen aus Gröbenzell. Über eine halbe Stunde hatte es gedauert, ehe Louis Reiter den Abwehrblock der Gäste hatte überlisten können. Ob des knappen Spielstandes konnte sich der SCO aber lange nicht seines Erfolges sicher sein. Erst in der Nachspielzeit erlöste Arne Schwippel die Gastgeber.

SC Gröbenzell II – Ethnikos Puchheim 5:3 – Mit 3:0 nach einer Stunde in Führung – für Gröbenzells Zweitvertretung deutete alles auf einen entspannten Nachmittag hin, nachdem zweimal Vinzent Lugmayr und Jonas Freudenstein erfolgreich waren. Doch dann traf Puchheims Leon Ruder zweimal innerhalb von fünf Minuten. Und selbst nach Freudensteins 4:2 gab Ethnikos noch nicht auf und kam durch Halfan Liviga wieder heran. Kurz vor Schluss entschied Jakob Dinkelmaier die Partie.

TSV Fürstenfeldbruck West – TSV Alling II 2:2 – Obwohl es für die beiden Mannschaften um nichts mehr ging, waren sie doch um gute Unterhaltung bemüht. Zunächst war dafür Allings Zweitvertretung verantwortlich. Denn bis zur 25. Minute hatten Arne Sturm und Christian Müller auf 2:0 gestellt. Klein beigeben und sich mit der Niederlage abgeben, wollten die Gastgeber aber nicht. Nach einer guten Stunden stellten Abass Ouro-Bodi und Cengizhan Tümtürk innerhalb von vier Minuten den Ausgleich her. (Hans Kürzl)