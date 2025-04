A-Klasse kompakt: Haspelmoor zittert sich zu Auswärtssieg

Der Titelkampf in den A-Klassen des Zugspitz-Kreises spitzt sich immer weiter zu. Die Spitzenteams gaben sich am 20. Spieltag keine Blöße.

Landkreis – In der Gruppe 1 bleibt es weiter bei einem Fünfkampf um die ersten beiden Plätze. Bis auf Haspelmoor setzen die Topteams den Gegnern auch reichlich Ostereier ins Netz. So trennen Spitzenreiter Althegnenberg und den Fünften aus Schwabhausen lediglich sechs Zähler. In der Gruppe 2 hat nun auch der SV Puchheim den Klassenerhalt rechnerisch in trockenen Tüchern.

A-Klasse 1