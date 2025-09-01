A-Klasse kompakt: Gernlindens Top-Torjäger ist jetzt in der neuen Liga angekommen

Die Favoriten gaben sich am 5. Spieltag der A-Klasse teilweise erstmals die Blöße. Dafür feierten andere Teams echte Schützenfeste.

Landkreis – Spektakel war an diesem Spieltag in den Partien der A-Klasse geboten. Weniger als vier Tore gab es in keinem der sieben Partien mit Landkreis-Beteiligung zu bejubeln.

A-Klasse 1

FC Eichenau II – SV Haspelmoor 2:4 (1:2) – Marco Kistler war es, der in der 12. Spielminute den SV Haspelmoor frühzeitig in Führung brachte. Das 2:0 durch Raphael Blum (31.) zeigte auf, dass Haspelmoor die Punkte aus Eichenau mitnehmen wollte. Vor der Halbzeitpause konnte Jan Prager auf 1:2 (33.) verkürzen. Kurz nach dem Pausentee stellte Kistler wieder den alten Abstand für Haspelmoor her (49.). Raphael Blum sorgte durch seinen zweiten Treffer für die Vorentscheidung (67.). Der von Robert Schliszio in der 88. Minute verwandelte Elfmeter war noch noch Ergebniskosmetik.

SV Adelshofen – SC Oberweikertshofen III 4:2 (2:2) – Der SV Adelshofen hatte den längeren Atem und gewann am Ende gegen starke Oberweikertshofener mit 4:2. Dabei sah es lange nach einem Unentschieden aus. Jonas Trinkl brachte Adelshofen in der 9. Spielminute mit 1:0 in Führung. „Alt-Torjäger“ Martin Gschwandtner konnte in der 15. Minute zum 1:1 ausgleichen. Jetzt waren wieder die Adelshofner am Zug: 2:1 in der 27. Minute durch Julian Heinrich. Doch noch vor der Halbzeit fiel der Ausgleich zum 2:2 durch Nicolas Grill. Die zweite Halbzeit gehörte dem SVA: Marco Klass (58.) und Tobias Wanner (65.) erhöhten auf 4:2 und sicherten dem SVA drei Punkte.

TSV Herrsching – SC Malching 5:0 (3:0) – Der SC Malching bekam in Herrsching eine kräftige Abfuhr, steigt aber kurioserweise vom dritten auf den zweiten Platz. Bereits zur Pause lag die Elf von Trainer Ziyad Hayat aussichtslos mit 0:3 zurück. Das sollte in Halbzeit zwei nicht besser werden. Wieder zwei dumme Tore und es stand 0:5. Die Herrschinger Torschützen waren Zahid Kulovic zum 1:0 (1.) – war man hier noch nicht auf dem Platz? – Daniel Fischer (20.), wieder Zahid Kulovic (31.), Daniel Fischer (82.) und Alessandro Calandrino (84.). „Es war eine gute Mannschaft und sie werden oben mitspielen“ so SCM-Coach Ziyad Hayat. „Vielleicht trage ich ein wenig Mitschuld durch die falsche Taktik – aber die zweite Halbzeit haben wir gut mitgespielt.“

SC Wörthsee – SV Althegnenberg 2:2 (2:1) – Der SC Wörthsee gab eine sichere 2:0 Führung aus der Hand und kassierte in der zweiten Halbzeit noch den Ausgleich. Wörthsee trat forsch auf und belohnte sich bereits in der 5. Spielminute durch ein glückliches Tor von Nico Hofmann. Silas Shubert erhöhte kurz darauf durch einen Kopfball auf 2:0 (16.). Aber der SV Althegnenberg erzielte noch vor der Pause mit einem Schuss ins lange Eck den Anschlusstreffer zum 1:2 durch Paul Fischer (30.). Tom Weichenberger glückte dann doch noch das verdiente 2:2 in der 52. Spielminute.

A-Klasse 2

TSV Gernlinden – SV Puchheim 6:0 (3:0) – Der TSV Gernlinden kam im dritten Spiel zum ersten Dreier in der A-Klasse. Gegner war das der SV Puchheim, der in dieser Saison auch noch keinen Zähler auf seinem Punktekonto verzeichnen konnte. Den Torreigen im Heimspiel eröffnete Felix Kretschmann in der 3. Spielminute. Ein Eigentor der Puchheimer bescherte den Gernlindnern die 2:0 Führung (21.). Dbeganann n die Zeit von Patrick Heiny. Mit vier Toren in Folge erlegte er die Puchheimmer fast im Alleingang (24., 65., 79. und 84.).

SV Puch – FC Aich II 2:8 (1:5) – Erneute Heimklatsche für die Pucher gegen die zweite Garnitur des FC Aich. Bereits in der ersten Halbzeit führte Aich II durch Tore von Maximilian Oettl (5. und 36.), Daniel Urbach (32.), Nicolas Zimmermann(40.) sowie Tim Mayer( 43.) mit 5:0, ehe Maurice Schnabel (45+1) auf 1:5 verkürzte. Die Gäste-Führung schraubten dann Tobias Steimel (61.), Oettl (66.) und Urbach (70.) auf 8:1. Den Schlusspunkt setzte der SV Puch mit seinem zweiten Treffer durch Angelo Filipovic (77.).

TSV Alling II – FC Emmering 0:5 (0:3) – Klare Angelegenheit für die erste Mannschaft des FC Emmering gegen die zweite Garnitur des TSV Alling. Der Sieg beförderte die Emmeringer mit zehn Punkten auf den ersten Tabellenplatz. Die Hintermannschaft war gewarnt, hatten die Emmeringer doch am letzten Spieltag den TSV Gernlinden mit 5:2 nach Hause geschickt. Aber der FC Emmering ist anscheinend gerade in bester Torlaune. Die Tore zum 3:0-Halbzeitstand fielen durch ein Allinger Eigentor (6.), Adrian Schick (13.) und Markus Pielmeier (40.). Weiter erhöhten in der zweiten Hälfte Lennard Haberer in der 70. Spielminute auf 4:0 und Maxim Jefka auf 5:0. (Uwe Slowik)