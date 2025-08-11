A-Klasse kompakt: Favoriten auf Kurs – Malching, Überacker und Emmering gewinnen zum Auftakt

Die Favoritenrollen waren am ersten A-Klassen-Spieltag klar verteilt. Und auch, wenn sich einige schwertaten, verließen sie als Sieger die Plätze.

Landkreis – So mancher Aufstiegsanwärter tat sich am ersten Spieltag noch schwer – nicht so der FC Emmering. Der Tabellendritte der Vorsaison schoss sich direkt an die Spitze.

A-Klasse 1

FSV Eching – SV Althegnenberg 3:3 (2:1) – In einem spannenden Spiel ging der SV Althegnenberg in der 28. Minute durch Anthony Vötter in Führung. Der FSV Eching sorgte aber noch in der ersten Hälfte für die 2:1 Pausenführung durch zwei Tore in der 38. und 43. Minute. In Hälfte zwei ging es erneut hin und her: Erst erzielte Leonhard Wagner das 2:2 (47.) und kurz danach gelang dem FSV wieder die Führung zum 3:2 (50.). Den Endstand zum 3:3 besorgte wiederum Leonhard Wagner mit seinem zweiten Treffer für den SV Althegnenberg.

SC Malching – SC Oberweikertshofen III 2:0 (1:0) – Gemischte Gefühle herrschte bei Malchings Trainer Ziyad Hayat. „In der ersten Halbzeit hatte Oberweikertshofen drei Hochkaräter, die zum Glück ihr Ziel verfehlten.“ Er schob aber auch nach: „Wir waren spielbestimmend und der Gegner hatte die Chancen.“ Zumindest bis zur 41. Spielminute, da verwandelte Christoph Hammerl zum 1:0 für den SCM. „Das Tor gab meiner Mannschaft den richtigen Schub für Halbzeit zwei. Zusätzlich kam uns eine rote Karte anfangs der zweiten Halbzeit für den SC III sehr entgegen.“ Marius Schmuck stellte in der 84. Spielminute auf 2:0. Ein besonderes Lob bekam Schiedsrichter Wolfgang Bertol.

A-Klasse 2

SC Maisach II – Ethnikos Puchheim 2:2 (0:2) – Ethnikos Puchheim verspielte gegen Maisachs Zweitvertretung eine 2:0-Pausenführung. Dabei fing das Spiel gut an und Halfan Liviga in der 21. Spielminute sowie Leon Ruder in der 36. Spielminute sorgten für eine eigentlich beruhigende Pausenführung der Puchheimer. Der SC Maisach II konnte jedoch in der 50. Minute durch Andreas Niedermayr auf 1:2 verkürzen und bekam in der 62. Spielminute einen Elfmeter zugesprochen. Der wurde von Immanuel Hartmann verwandelt und sorgte für schließlich den Endstand. Mit 2:2 trennten sich die beiden Teams..

RW Überacker–SC Olching II 3:2 (1:1) – RW Überacker geriet in diesem Spiel frühzeitig mit 0:1 in Rückstand. Valentin Rusch schoss in der 6. Spielminute das 1:0 für die Olchinger. Aber RW Überacker hielt dagegen: Torjäger, Spielertrainer und auch noch Ex-Olchinger Sebastian Heiß glich postwendend zum 1:1 (11.) aus. „Olching war uns mit seiner jungen Mannschaft läuferisch überlegen“ so Abteilungsleiter Andreas Froschmeier. „Eigentlich hätten wir das 2:1 machen können.“ Aber Olching II sorgte für das 2:1 in der 60. Spielminute durch Fabian Mayer. Es wurde jetzt ein schnelles und kampfbetontes Spiel. „Innerhalb von zwei Minuten haben wir das Spiel gedreht. Eine starke Leistung der Mannschaft“ lobte Froschmeier sein Team. Sebastian Heiß war es, der mit seinem zweiten Treffer den Ausgleich zum 2:2 markierte und nur zwei Minuten später erzielte Rico Lampl den erlösenden Siegtreffer zum 3:2. Zu erwähnen sind noch zwei Pfostenschüsse von RW Überacker. „Aber wir sind so auch sehr zufrieden und glücklich über den Sieg“, so abschließend ein zufriedener Abteilungsleiter.

SV Puchheim – FC Emmering 1:3 (0:2) – „Wir hatten den Gegner komplett im Griff“ meinte der zufriedene Emmeringer Trainer Stefan Hebding. „Ein höherer Sieg wäre jedoch möglich gewesen.“ Bereits in der 9. Spielminute erzielte Sebastian Ernst das 1:0 für die Emmeringer. Noch vor dem Wechsel erhöhte Maxim Jefka auf 2:0 (45.+4). Julian Bergen verwandelte in der 60. Spielminute einen Elfmeter zum 3:0. Bis zur 80. Spielminute hatte der FCE das Spiel unter Kontrolle. Ein Trikotzupfer bescherte den Puchheimern dann einen Elfmeter und den Emmeringern eine zehnminütige Zeitstrafe. Der Elfmeter wurde von Michael Pichler sicher zum 1:3 Endresultat verwandelt.