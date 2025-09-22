A-Klasse kompakt: Ethnikos macht‘s zweistellig – Althegnenberg souverän

30 Tore in gerade einmal fünf Partien. Zum Wiesnstart waren die A-Klassisten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck in Trefferlaune.

Landkreis – Am grünen Tisch bekam der FC Emmering drei Punkte zugesprochen, weil Gröbenzells Reserve nicht zu dem Spiel antrat. Die Absage machte den Spieltag aber nicht minder spektakulär.

A-Klasse 1

TSV FFB West – SV Althegnenberg 1:5 (0:3) – Beide Mannschaften taten sich zu Beginn der Partie schwer. Binnen weniger Minuten entschied der Unparteiische zweimal auf Strafstoß für den SV Althegnenberg. Tom Weichenberger blieb zweimal eiskalt (37., 40.), der Bann war gebrochen. Daniel Oswald konnte noch vor der Pause auf 3:0 für die Gäste erhöhen. Mit diesem komfortablen Vorsprung konnte der SVA nach dem Seitenwechsel gelassener ans Spiel herangehen. Paul Fischer konnte auf 4:0 erhöhen (72.). Konstantin Vaths Anschlusstreffer kam für den TSV West zu spät (85.), um das Spiel noch spannend zu machen. Den Schlussstrich unter die Partie setzte Leonard Wagner mit seinem Treffer zum 5:1 (90.).

SV Haspelmoor – SV Inning 1:5 (1:4) – Nach vier Siegen in Serie setzte es für den SV Haspelmoor gegen den SV Inning eine bittere Niederlage. Lediglich zwei Minuten dauerte es, bis Jakob Ritzer die Gäste in Führung brachte. Marco Kistlers zwischenzeitlicher Ausgleich machte den Fans der Gastgeber Hoffnung, es blieb jedoch der einzige Treffer des Tages für den SVH. In gerade einmal zehn Minuten konnten Sascha Raebinger (34.), Benjamin Hoti (38.) und Ali Bajrami (43.) deutlich auf 4:1 für die Gäste stellen, mit diesem Ergebnis ging es in die Pause. Zur zweiten Halbzeit rotierten die Gäste und ließen das Spiel lockerer angehen. Der eingewechselte Maximilian Sagadin erzielte das 5:1 (64.).

SC Malching – TV Stockdorf 2:2 (1:0) – Auch gegen den TV Stockdorf zeigte sich die Defensivabteilung der Malchinger als große Schwäche. Nach nur zwölf Minuten konnte Tim Hermann die Gäste in Führung bringen. Danach kamen beide Mannschaften zu guten Torchancen, Marcel Eder nutzte seine auf Seiten der Malchinger und netzte zum Ausgleich (23.). Nach weiteren Chancen auf beiden Seiten ging es mit 1:1 in die Pause. Direkt nach Wiederanpfiff bescherte Oliver Uhlemann den Malchingern die Führung (47.). Doch diese konnten die Gastgeber nicht lange halten, Paul Ziegner stellte nach 65 Minuten wieder auf Unentschieden. Darauf hin drängten die Malchinger auf die erneute Führung, daraus wurde allerdings trotz einiger Chancen nichts und es blieb beim Remis.

A-Klasse 2

Ethnikos Puchheim – SV Puch 10:1 (7:0) – Die Reserve vom SV Puch konnte es gegen die SG Aufkirchen/Malching noch einstellig belassen, das gelang der Ersten gegen Ethnikos Puchheim nicht: Zehnmal musste der Keeper der Gäste hinter sich greifen. Leon Ruder brachte die Gastgeber bereits nach sechs Minuten in Führung. Kostadin Murdzhev (13.), Florian Baur (18.), Kostadin Murdzhev (19.) stellten in kurzer Zeit eine komfortable Führung für die Ethnikaner her. Die Tore zwei und drei von Leon Ruder (28., 38.) und Murdzhevs dritter Treffer sorgten für den 7:0-Pausenstand. Im zweiten Spielabschnitt schalteten die Gastgeber ein paar Gänge zurück, durch Treffer von Leon Ruder (51., 65.) und Murat Öksüz (78.) knackten sie schließlich die Zehn-Tore-Marke. Kai Fuhrmann (82.) gelang noch der Ehrentreffer für den SV Puch, den Schlusspunkt setzte jedoch ein Spieler auf Seiten der Puchheimer, der in Spielminute 88 noch des Feldes verwiesen wurde.

TSV Gernlinden – RW Überacker 1:2 (0:1) – Zu Beginn der Partie kamen beide Teams zu einigen Chancen, die jedoch zunächst ungenutzt blieben. Alkim Medineli stellte schließlich nach 33 Minuten auf 1:0 für die Rot-Weißen. Nach dem Seitenwechsel konnte Lucas Eberl vom Punkt auf 2:0 erhöhen (59.). Albert Lahis Anschlusstreffer in der Nachspielzeit kam zu spät (91.) für Gernlinden. (Benedikt Hartl)