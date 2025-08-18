A-Klasse kompakt: Emmering und Unterpfaffenhofen II schießen sich an die Spitze

Für die einen war es erst der zweite, für die anderen schon der dritte Spieltag. Was alle Partien der A-Klassen gemeinsam hatten: Es gab Tore satt.

Landkreis – Seine Ambitionen hat der Vorjahresdritte FC Emmering mit einem sicheren Auswärtssieg beim Aufsteiger TSV Gernlinden untermauert. Doch in der Zweitvertretung des SC Unterpfaffenhofen scheint ein ernsthafter Rivale zu erwachsen: Der SCU II machte mit einem zweiten Kantersieg von sich reden. Der SV Puch dagegen muss sich von seiner zweiten hohen Niederlage berappeln, die Ortler vom SV Puchheim sogar von ihrer dritten klaren Niederlage.

A-Klasse 1

TV Stockdorf – SV Althegnenberg 3:2 – Wenn man in der 90. Minute den Ausgleichstreffer erzielt, sieht man sich einem Punktgewinn eigentlich recht nah – zumal man damit eine Aufholjagd nach einem 0:2-Rückstand, und das sogar noch in Unterzahl, erfolgreich gestaltet zu haben schien. Tom Weichenberger hatte in der 87. Minute die gelb-rote-Karte erhalten. Dennoch mussten die Gäste mit leeren Händen abreisen, weil das gastgebende Stockdorf in der Nachspielzeit noch einmal traf.

A-Klasse 2

TSV Gernlinden – FC Emmering 2:5 – Zu einem in der Höhe verdienten Erfolg kam Emmering bei Gernlinden. Die beiden Duftmarken von Matthias Pitzl und Maxim Jefkaj per Elfmeter hatte der FCE zur rechten Zeit gesetzt. „Wir haben das Spiel gut beherrscht“, so Emmerings Coach Stefan Hebding. Der war auch in der zweiten Hälfte mit seinem Team über weite Strecken zufrieden. Pitzl und Haberer unterstrichen das mit zwei weiteren Treffern. Allerdings ärgerte sich Hebding, „dass wir zum Schluss zwei Gegentore zugelassen haben“. Gernlindens Patrick Heriny hatte getroffen. Yabyini Kaonda sorgte für den Endstand.

SC Unterpfaffenhofen II – SV Puchheim 8:1 – Wie ein Express rollt Unterpfaffenhofens Zweitvertretung derzeit durch die Liga. Gegenüber den sechs Treffern unter der Woche gegen Puch legte man nur zwei Tage später noch eine Schippe drauf. Allerdings hatte man diesmal schnell klare Verhältnisse geschaffen. Denn bereits nach Ablauf einer halben Stunde hatte Michael Mayerhofer mit einem lupenreinen Hattrick auf 3:0 gestellt. Dem Anschlusstreffer von Nando Pill folgte durch Felix Steinert noch vor der Pause das 4:1. Im zweiten Durchgang beließen es die Unterpfaffenhofener bei starken zehn Minuten. Zwischen der 69. und 79. Minute schraubten Raphael Friedinger, Imad Markabaoui und Florian Weber das Ergebnis nach oben. Hinzu kam noch ein Eigentor.

1. SC Gröbenzell II – SV Puch 6:1 – Die Gäste blieben auch in ihrem zweiten Spiel ohne Chance und kassierten zudem erneut ein halbes Dutzend Treffer. Bereits nach einer knappen halben Stunde war die Partie im Prinzip durch. Bis dahin hatten Gröbenzells Tobias Bonfig, Luca Tristl und Benedikt Lugmayr auf 3:0 gestellt. Tristl erhöhte in der 56. Minute auf 4:0 und am Ende schraubten Maximilian Wiesinger und nochmals Bonfig das Ergebnis weiter in die Höhe. Puchs Angelo Filipovic gelang immerhin der Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:4.