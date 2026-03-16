A-Klasse kompakt: Emmering und Haspelmoor feiern zum Frühjahrsauftakt

Der FC Emmering (gelbe Trikots) im Spiel gegen RW Überacker (in Rot). – Foto: Hans Kürzl

Vier Teams starten früher als der Rest in die Frühjahrsrunde der A-Klasse. Zu feiern gab es aber nur etwas für die Favoriten.

Keine Blöße gaben sich die Spitzenteams zum Auftakt der Frühjahrsrunde. Sowohl der SV Haspelmoor als auch der FC Emmering fuhren drei Punkte ein.

A-Klasse 1

SV Haspelmoor – TSV Fürstenfeldbruck West 2:1 (1:0) – Der SV Haspelmoor bleibt an der Spitzengruppe in der A-Klasse 1 dran. Der Weg zu den drei Punkten gegen das Tabellenschlusslicht aus Fürstenfeldbruck war jedoch steiniger, als man es hätte erwarten können. Dabei fing alles gut an. Simon Hillmayr brachte den Favoriten bereits in der 7. Spielminute in Führung. Doch dann passierte lange nichts. Erst in der 76. Minute sorgte Hillmayr per Elfmeter für die vermeintliche Vorentscheidung – ehe es Marc Hirschka mit dem Anschlusstreffer nochmals spannend machte (94.). Doch der Ausgleich fiel nicht mehr.

A-Klasse 2

SC Maisach II – FC Emmering 1:5 (1:2) – Nur kurz sah es so aus, als könnte der souveräne Tabellenführer aus Emmering bei Maisachs Zweiter stolpern. Doch spätestens in der zweiten Halbzeit zeigte das Team von FCE-Trainer Stefan Hebding, wer in der A-Klasse das Sagen hat. Trotzdem sprach der Coach von einer „schweren Geburt“. Das 1:0 habe man quasi durch ein Eigentor geschenkt bekommen. Und in der Folge kam Maisach durch Noah Miethe sogar zum 1:1 (38.). Zwar konnte der FCE postwendend durch Michael Strauss zurückschlagen (39.), doch bis dahin war es ein hartes Stück Arbeit für den Tabellenführer. Das sollte sich im zweiten Durchgang ändern. „Da haben wir es dann sehr erwachsen runtergespielt“, berichtet Hebding. Und vor allem ein Spieler rückte ins Rampenlicht: Mit einem lupenreinen Hattrick (48., 62. und 77.) schoss Sebastian Ernst die Gelb-Schwarzen zu drei Punkten. (Thomas Benedikt)