A-Klasse kompakt: Emmering steht kurz vor dem Aufstieg

Der FC Emmering (gelbe Trikots) im Spiel gegen den SC Olching II (in Blau). – Foto: Hans Kürzl

Der FC Emmering kann am Mittwoch die Meisterschaft perfekt machen. Auch Althegnenberg jubelt über den Patzer des Verfolgers.

Auf der Couch durfte der spielfreie SV Althegnenberg jubeln. Weil der TSV Herrsching patzte, blieb der Vorsprung des SVA an der Spitze bei sechs Punkten. In Gruppe 2 behauptete der SC Olching als Tabellenzweiter seine Position. Spitzenreiter FC Emmering kann am Mittwoch mit einem Sieg gegen den TSV Gernlinden den Aufstieg perfekt machen. Nur noch theoretische Chancen auf den Relegationsplatz haben dagegen RW Überacker und der SC Unterpfaffenhofen II.

A-Klasse 1

SC Oberweikertshofen III – SV Haspelmoor 0:3 – Den dritten Tabellenplatz hat der SV Haspelmoor sicher gefestigt. Schon nach sechs Minuten war die Richtung vorgegeben, als Marco Kistler und Simon Hillmayr früh trafen. Danach konnten sich die Gäste weitgehend aufs Verwalten konzentrieren. Hillmayr gelang später noch sein zweiter Treffer.

SV Inning – TSV Fürstenfeldbruck West 3:2 – Zu spät wachte der TSV West auf. Bis zur 82. Minute lagen die Gäste bereits mit 0:3 zurück. Erst dann verkürzte Ömer Kavun. Sein zweiter Treffer fiel zwar noch in der Nachspielzeit, kam für eine erfolgreiche Aufholjagd aber zu spät.

SC Wörthsee – SC Malching 6:6 – Malchings Trainer Ziyad Hayat bereitet über seine WhatsApp-Gruppe bereits die persönliche Abschiedssause vor. Seine Mannschaft ließ sich da schon einmal auf dem Platz nicht lumpen. Weil auch die Gastgeber offensiv mitmachten, entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Dreimal kam Malching nach Rückstand zurück, einmal verspielte es selbst einen Zwei-Tore-Vorsprung. Christoph Hammerl ragte als Dreifachtorschütze heraus, die weiteren Treffer erzielten Maximilian Giggenbach, Florian Lang und Adrian Ostermeier.

A-Klasse 2

SC Olching II – Ethnikos Puchheim 3:1 – Viel Widerstand musste der SC Olching II gegen spielstarke Puchheimer brechen. Zwar brachte Leopold von Trebra die Gastgeber schon in der 8. Minute in Führung, doch Miralem Brkic glich wenig später aus. Als sich alles schon auf ein Remis zur Pause eingestellt hatte, traf Tobias Gottmann doch noch zum 2:1. Bis zur Entscheidung dauerte es dann aber noch bis zur 70. Minute, als Valentin Rusch auf 3:1 stellte. Diesen Vorsprung brachte Olching routiniert über die Zeit.

FC Aich II – FC Emmering 1:3 – Kurz schütteln, dann zurückschlagen – so lässt sich der Auftritt des FC Emmering im Aicher Sportpark zusammenfassen. Daniel Prys hatte die Gastgeber in der 50. Minute überraschend in Führung gebracht. Doch der Spitzenreiter reagierte schnell. Adrian Schick drehte die Partie mit zwei Treffern binnen kurzer Zeit, ehe Patrick Ciollek in der 76. Minute den Deckel draufmachte. „Es war sicher nicht unser bestes Spiel“, sagte FCE-Coach Stefan Hebing. „Aber es ist phantastisch, wie das Team immer wieder auf Rückstände reagiert.“

SC Gröbenzell II – SV Puchheim 5:0 – Auch wenn es für den SC Gröbenzell II tabellarisch um nichts mehr geht, fuhr die Mannschaft von Anfang an einen ungefährdeten Sieg ein. Bereits nach sieben Minuten war die Partie mit den Treffern von Luca Tristl und Benedikt Lugmayr im Grunde entschieden. Danach ließen es die Gastgeber fast eine Stunde ruhiger angehen, ehe sie noch einmal zulegten. Vincent Lugmayr mit zwei Treffern und erneut Benedikt Lugmayr sorgten für ein Ergebnis, das dem Spielverlauf entsprach.

SV Puch – SC Maisach II 0:7 – Ohne jede Chance blieb der Tabellenzweite von unten, der zumindest rechnerisch noch um den Klassenerhalt bangen muss. Eine Viertelstunde brauchten die Maisacher, ehe Immanuel Hartmann den Torreigen eröffnete. Dennis Koch legte mit einem Doppelpack schnell nach, Tobias Sauer stellte noch vor der Pause auf 4:0. Nach dem Seitenwechsel schnürte Florian Wolf einen Hattrick.

TSV Alling II – RW Überacker 4:4 – Überackers Spielertrainer Sebastian Heiß nahm das Remis gefasst hin: „An der Spitze werden wir nicht mehr groß eingreifen.“ Ärgerlich blieb der späte Ausgleich dennoch. Vor allem deshalb, weil die Gäste in Unterzahl zweimal einen Rückstand aufgeholt hatten und in der 85. Minute sogar führten. Für RW trafen zweimal Luis Schwarzmann sowie je einmal Christoph Hainzinger und Kevin Amberger. Bei Alling erzielte Urozgani Zahir zwei Tore, hinzu kamen ein Treffer von Felix Schlick und ein Eigentor der Überackerer. (Hans Kürzl)