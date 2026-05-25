A-Klasse kompakt: Emmering kassiert die erste Saisonpleite

FC Emmering in gelb gegen SC Unterpfaffenhofen II in rot – Foto: Dieter Metzler

Am vorletzten Spieltag der A-Klasse war es soweit: Der FC Emmering kassierte die erste Niederlage. In Olching freut man sich auf die Relegation.

Trotz eines Sieges am grünen Tisch hat RW Überacker die Relegation verpasst. Die Reserve des SC Olching spielt stattdessen um den Aufstieg. Der bisher ungeschlagene Meister aus Emmering kassiert zu Hause gegen den SC Unterpfaffenhofen die erste Saisonniederlage. Und Gernlinden kommt in Gröbenzell unter die Räder.

A-Klasse 1

TV Stockdorf – SV Adelshofen 2:1 (2:1) – In der Partie ging es für beide Mannschaften um nichts mehr. Die Gäste erzielten in der ersten Halbzeit durch Julian Heinrich die Führung (35.). Doch noch vor der Pause drehten die Stockdorfer die Partie zum 2:1.

A-Klasse 2

SV Puch – RW Überacker –Trotz dreier Punkte am grünen Tisch hat RW Überacker die Aufstiegsrelegation verpasst. Coach Sebastian Heiß macht dafür vor allem das Verletzungspech und die unnötigen Punktverluste in der Hinrunde verantwortlich. Trotzdem gibt er sich mit dem Endresultat zufrieden.

FC Emmering – SC Unterpfaffenhofen II 0:1 (0:0) – Der Meister aus Emmering lässt zu Hause gegen den SC Unterpfaffenhofen Punkte liegen. Für die Gastgeber ist es die erste Niederlage in einer bisher überragenden Saison. „Eigentlich hatten wir uns vorgenommen, ungeschlagen zu bleiben, aber wir haben uns dann Temperatur und Gegner angepasst“, so FCE-Coach Stefan Hebding nach dem Schlusspfiff. Über lange Strecken der Partie blieben beide Mannschaften torlos und das Spielgeschehen plätscherte einfach so dahin. Hüseyin Zengin konnte die zweite Garde des SC Unterpfaffenhofen in der Schlussphase in Führung bringen (82.). Dem hatten die Emmeringer nichts mehr entgegenzusetzen, es blieb beim Auswärtssieg für den SCU. „Im ersten Moment haben wir uns alle geärgert“, bilanzierte Hebding. „Aber die Stimmung war in der Vergangenheit auch schon schlechter.“

SC Gröbenzell II – TSV Gernlinden 7:2 (2:1) – Was zunächst nach einer ausgeglichenen Partie aussah, entwickelte sich in der zweiten Halbzeit zu einer Blamage für den TSV Gernlinden. Dabei konnten die Gäste bereits nach einer Spielminute durch Younis Tajik in Führung gehen. Doch die zweite Garde des SC Gröbenzell bewahrte Ruhe und drehte noch vor dem Halbzeitpfiff das Spiel zur eigenen Führung. Benedikt Lugmayr (34.) und Noah Wagner (40.) trafen für die Hausherren. Nach dem Seitenwechsel war es jedoch wieder die Gernlindner Mannschaft, die besser in die Partie fand und durch Maximilian Niedermeier zum Ausgleich kam (54.). Dann legten die Gastgeber allerdings richtig los. Die Gröbenzeller Offensive zeigte wieder einmal ihr Können: Binnen weniger Minuten bauten Jakob Ulrich (64.), Nick Spiegel (66.; 76.), Christian Rahlfs (79.) und Tobias Bonfig (81.) die Führung auf 7:2 aus. Dem hatten die Gäste aus Gernlinden nichts mehr entgegenzusetzen.

von Benedikt Hartl