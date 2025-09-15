A-Klasse kompakt: Emmering erobert Tabellenführung

Zwei klare Siege und eine unglückliche Niederlage erlebten die Fans am Wochenende auf den Fußballplätzen im Landkreis. Dabei gab es viele Tore.

Landkreis - Vom Spitzenquartett der A-Klasse rutschte nur Unterpfaffenhofen II aus. Da Ethnikos Puchheim spielfrei war, rückte Rot-Weiß Überacker näher heran und Emmering konnte sich knapp an die Tabellenspitze setzen.

A-Klasse 1

SC Wörthsee – TSV FFB West 2:1 (0:0) – Mit einer bitteren Niederlage musste der TSV West vom Wörthsee abziehen. Nach torloser erster Halbzeit geriet West in der 56. Minute in Rückstand, korrigierte dies aber 20 Minuten unter Mithilfe der Gastgeber. Doch nur wenig später setzte Wörthsee den Siegtreffer. Die Brucker mussten die Begegnung in doppelter Unterzahl beenden. Inn den Schlussminuten sah Kilian Schneider erst glatt rot und Volkan Yilmaz dann noch die gelb-rote Karte.

A-Klasse 2

SV Puch – FC Emmering 2:6 (1:4) – Von einem auch in der Höhe verdienten Sieg sprach Emmerings Trainer Stefan Hebding. „Dabei haben wir unser Leistungsoptimum nicht benötigt.“ Allenfalls in der Phase nach dem Pucher Anschlusstreffer zum 1:2 kamen die Emmeringer Gäste für ein paar Minuten ein wenig ins Wackeln. Beim Gang in die Halbzeitpause hatte der FCE aber bereits wieder für klare Verhältnisse gesorgt. Die Freude über den Sieg würde bei Hebding ein wenig dadurch getrübt, weil die Gastgeber gegen Ende der Partie recht robust zu Werke gingen. Die Pucher Treffer erzielten zunächst Tomas Hänsel und Mohammed Saed zum zwischenzeitlichen 2:5. Für die Gäste aus Emmering waren Adrian Schick und Julian Bergen je zweimal erfolgreich. Je einmal hatten für den FCE Sebastian Ernst und Dani Samir getroffen.

RW Überacker – SC Maisach II 4:0 (4:0) – Tiefenentspannt reagierte Überackers Spielertrainer Sebastian Heiß auf den Derbysieg. „Wir haben vieles von dem richtig gemacht, was wir unter der Woche geübt haben.“ Man habe stets geradlinig den Weg zum Tor gesucht und auch sehr effektiv gefunden. Dies schlug sich folgerichtig in den vier Treffern nieder, die sich je zweimal auf Kevin Amberger und Lucas Eberl verteilten. Vor allem mit der ersten Halbzeit war Heiß „so richtig zufrieden“. Im Gefühl des sicheren Sieges nahm Rot-Weiß im zweiten Durchgang das Tempo etwas raus. Dennoch stellte Heiß fest: „Wir sind im Soll.“