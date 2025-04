A-Klasse kompakt: Emmering dreht in Leverkusen-Manier das Spiel

Der Saison-Endspurt in der A-Klasse könnte spannender kaum sein. In der Gruppe zwei trennen fünf Teams vier Punkte. Und auch in Gruppe 1 ist es eng.

Landkreis - Der FC Emmering macht es Bayer Leverkusen nach: In der Nachspielzeit drehten die Emmeringer die Partie gegen den TSV Fürstenfeldbruck West und bleiben vorne dabei in der A-Klasse 2. Spitzenreiter SC Fürstenfeldbruck kam nur zu einem Remis und wird von Überacker gejagt. In der A-Klasse 1 wird es auch wieder spannend. Althegnenberg und Haspelmoor ließen Punkte liegen. Die ersten fünf Mannschaften trennen gerade mal vier Zähler.

SC Maisach II – SV Haspelmoor 2:2(0:0) – Auch Haspelmoor ließ Punkte im Aufstiegskampf liegen. Dabei muss man sich über einen Punkt sogar noch freuen, denn der SC Maisach II ging durch Tore von Fabian Jäger (64.) und Matthias Peiß (68.) per Elfmeter mit 2:0 in Führung. Raphael Blum sorgte aber noch mit seinen beiden Toren (77./91.) zum Ausgleich für den SV Haspelmoor.

SV Althegnenberg – FC Emmering II 0:0 (0:0) – Der SV Althegnenberg ließ zu Hause in einer torlosen Partie gegen kämpfende Emmeringer zwei Punkte liegen. Eigentlich, laut Tabelle eine klare Angelegenheit, aber zum Siegen gehören Tore. Und die wollten in Althegnenberg einfach nicht fallen und so wird es wieder spannend um das Rennen auf die Aufstiegsplätze.

A-Klasse 2

FC Aich II – Ethnikos Puchheim 4:2 (3:0) – Bereits am Samstag verbuchte die zweite Mannschaft vom FC Aich einen 4:2-Erfolg gegen Ethnikos Puchheim. Tobias Steimel besorgte vor 40 Zuschauern das 1:0 für FC Aich II. In der 22. Minute verwandelte Benjamin Sadikaj einen Elfmeter für die Heimmannschaft zum 2:0. Die Elf von Trainer Korbinian Köhler baute die Führung in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs aus, als Daniel Prys in der 46. Minute zum 3:0 traf. In der 64. Minute verkürzte Ethnikos Puchheim durch Lucky Bebor zum 1:3. Das 2:3 der Gäste bejubelte Kostadin Murdzhev (71.) und es kam wieder etwas Spannung auf. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Daniel Urbach für die Entscheidung zum 4:2 (95.) sorgte.

TSV Alling II – GW Gröbenzell 2:0 (2:0) – Die Reserve des TSV Alling wollte die Serie von drei Niederlagen in Folge endlich beenden. Dies sollte heute auch gelingen, obwohl sich auch GW Gröbenzell vorgenommen hatte, den ersten Saisonsieg einzufahren. Doch man hatte die Rechnung ohne Moritz Dallmair gemacht. Nach einer Flanke köpfte er den Ball zum 1:0 (12.) für Alling II ein. Ein schnelles zweites Tor durch Fabio Schreiner (18.) besiegelte bereits frühzeitig die Niederlage von GW Gröbenzell und erstickte die Hoffnung auf den ersten Saisonsieg.

RW Überacker – SC Gröbenzell II 3:0 (0:0) – Überacker jagt den SC Fürstenfeldbruck und liegt jetzt mit einem Spiel weniger auf Rang zwei in der Tabelle. Spannung pur im Endspurt! Dabei erarbeitete sich der 1. SC Gröbenzell II bis zur Halbzeit noch ein 0:0. Aber RW Überacker kam motiviert aus der Kabine und Andre Macedo Alves schoss Überacker mit einem Doppelschlag mit 2:0 in Führung (49./59.). Spielertrainer und „Alttorjäger“ Sebastian Heiß setzte mit dem 3:0 in der 80. Spielminute den Schlusspunkt.

TSV Fürstenfeldbruck West–FC Emmering 2:3 (2:1) – Der FC Emmering bleibt vorne dran in der Tabelle. Gegen einen stark aufspielenden TSV Fürstenfeldbruck-West taten sich die Emmeringer anfangs aber schwer, schoss doch Lisander Kajtazi die Westler mit 2:0 in Führung (30./37.). Kurz vor der Halbzeit, schon in der Nachspielzeit, gelang Adrian Schick aber noch der Anschlusstreffer zum 1:2. Auch in der zweiten Hälfte fielen die Tore erst ganz zum Schluss. Bayer Leverkusen lässt grüßen: Maxim Jefkaj per Elfmeter zum 2:2 (Spielminute 90 + 2) und wieder Adrian Schick (Spielminute 90 + 6) drehen das Spiel in der Nachspielzeit.

TV Stockdorf – SC Fürstenfeldbruck 2:2 (0:2) – In der Begegnung TV Stockdorf gegen den SC Fürstenfeldbruck trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 2:2-Unentschieden. Ein Doppelpack brachte den SC Fürstenfeldbruck mit 2:0 in Führung. Santiago Ghigani war gleich zweimal zur Stelle (11./21.). Nach einer deutlichen Führung wähnte der SC Fürstenfeldbruck die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch der TV Stockdorf stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende durch zwei Tore (54./71.) noch ein Remis. (Uwe Slowik)