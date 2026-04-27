A-Klasse kompakt: Die beiden Tabellenführer tun sich schwer

Der SV Althegnenberg (in Blau-Weiß) im Spiel gegen den SV Haspelmoor (in Rot). – Foto: Hans Kürzl

Althegnenberg siegt knapp, Emmering rettet ein Remis in der Nachspielzeit. Ethnikos Puchheim gewinnt das Derby deutlich mit 6:0.

Viel Betrieb an der Spitze, viel Spannung in den Derbys: In den A-Klassen sammelten Althegnenberg und RW Überacker wichtige Punkte im Aufstiegsrennen, während Emmering in letzter Minute noch einen Zähler rettete. Torreich ging es in Stockdorf zu, klar wurde es dagegen für Ethnikos Puchheim beim Derby in Puch.

A-Klasse 1

SV Althegnenberg – TSV Fürstenfeldbruck West 2:1 (1:1) – Der SV Althegnenberg marschiert weiter in Richtung Kreisklasse. Der TSV West machte es dem Tabellenführer aber schwerer, als es der Blick auf die Tabelle vermuten ließ. Trotz Platz zehn boten die Westler dem Spitzenreiter ordentlich Paroli. Zwar brachte Jonas Fischer den SVA bereits in der 2. Minute früh in Führung, doch der TSV West fand gut in die Partie und kam in der 24. Minute durch Abass Ouro-Bodi zum Ausgleich. Lange blieb das Spiel offen, ehe Ibrahim Tangara in der 62. Minute mit seinem Treffer die Entscheidung für die Gastgeber herbeiführte.

SV Inning – SV Haspelmoor 5:1 (1:0) – Der SV Haspelmoor ist in der zweiten Halbzeit in Inning unter die Räder gekommen. Zur Pause hielten die Gäste nach dem frühen Rückstand durch Constantin Sar in der 4. Minute noch ordentlich mit. Nach dem Seitenwechsel zog Inning dann aber davon. Ali Bajrami erhöhte in der 60. Minute auf 2:0, Thomas Keil legte zehn Minuten später das 3:0 nach. Andreas Robeller verkürzte in der 77. Minute zwar noch auf 1:3, doch die Hoffnung der Gäste war schnell wieder dahin: Maximilian Sagadin stellte in der 82. Minute den Drei-Tore-Abstand wieder her, in der 89. Minute fiel noch das 5:1.

TV Stockdorf – SC Malching 4:4 (3:2) – Eine torreiche und unterhaltsame Partie bekamen die Zuschauer in Stockdorf zu sehen. Acht Tore fielen, am Ende trennten sich beide Mannschaften 4:4. Für den SC Malching begann die Partie vielversprechend, als Markus Kral früh zur Führung traf. Danach übernahm jedoch Stockdorf das Kommando. Cornelius Oellers glich in der 33. Minute aus, Darijo Ojdanic verwandelte fünf Minuten später einen Elfmeter zum 2:1. Nur eine Minute später traf erneut Oellers zum 3:1. Kurz vor der Pause hielt Christoph Hammerl den SCM mit dem 2:3 wieder im Spiel. Als Philip Daul in der 57. Minute das 4:2 für Stockdorf erzielte, schien die Entscheidung gefallen. Malching gab sich aber nicht geschlagen. Hammerl verkürzte in der 86. Minute erneut, ehe Paul Hartinger in der Nachspielzeit noch den umjubelten 4:4-Endstand erzielte.

A-Klasse 2

SC Gröbenzell II – FC Emmering 2:2 (2:0) – Die zweite Mannschaft des SC Gröbenzell hat dem Tabellenführer aus Emmering einen Punkt abgeknöpft. Nach furiosem Start schien für die Gastgeber sogar mehr drin zu sein. Benedikt Lugmayr brachte den SCG in der 5. Minute in Führung, Tobias Bonfig legte nur zwei Minuten später das 2:0 nach. Emmering brauchte lange, um ins Spiel zu finden, kam in der Schlussphase aber doch noch zurück. Adrian Schick verkürzte in der 83. Minute auf 1:2, ehe Michael Strauss in der Nachspielzeit noch den Ausgleich für den Spitzenreiter erzielte.

SV Puch – Ethnikos Puchheim 0:6 (0:1) – Ethnikos Puchheim hat das Derby beim SV Puch klar für sich entschieden. Bereits in der 11. Minute brachte Ex-Pucher Miralem Brkic die Gäste in Führung. Überschattet wurde die Partie von einem Krankenwageneinsatz, nachdem sich der Puchheimer Kapitän schwer verletzt hatte. Nach längerer Unterbrechung setzte Ethnikos den klaren Sieg in der zweiten Halbzeit konsequent um. Octavian Dragan traf in der 48., 53. und 58. Minute und schnürte damit einen Hattrick. Siaband Aldu Scharif erhöhte auf 5:0, ehe Dragan mit seinem vierten Treffer den Schlusspunkt zum 6:0 setzte.

RW Überacker – TSV Gernlinden 3:1 (1:1) – Im Lokalderby behielten die Gastgeber die Oberhand. Christoph Hainzinger brachte die Rot-Weißen bereits in der 6. Minute in Führung. Gökhan Aktas gelang in der 16. Minute zwar der Ausgleich für Gernlinden, doch nach der Pause übernahm Überacker wieder das Kommando. Luis Schwarzmann traf in der 47. Minute zum 2:1, nur fünf Minuten später machte Torjäger Sebastian Heiß mit dem 3:1 alles klar. (Uwe Slowik)