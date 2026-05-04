A-Klasse kompakt: Der FC Emmering setzt im Titelrennen ein dickes Ausrufezeichen

Der FC Emmering (gelbe Trikots) im Spiel gegen den SC Olching II (in Blau). – Foto: Hans Kürzl

Der FC Emmering baut seinen Vorsprung aus. Im direkten Duell mit Verfolger Olching II zeigt der Tabellenführer seine Stärke deutlich.

Im Saisonendspurt spitzt sich die Lage in den A-Klassen weiter zu – oben wie unten. Während der SV Althegnenberg kampflos marschiert und der FC Emmering im Gipfeltreffen ein dickes Ausrufezeichen im Titelrennen setzte, verschärfte sich für den TSV Fürstenfeldbruck West die Lage im Tabellenkeller. In der A-Klasse 2 meldete zudem RW Überacker mit einem Kantersieg seine Ansprüche auf Platz zwei an, während Gröbenzells Reserve erneut einem Spitzenteam kräftig in die Suppe spuckte.

A-Klasse 1

SC Oberweikertshofen III – SV Althegnenberg – Weil die dritte Mannschaft des SC Oberweikertshofen nicht genügend Spieler aufbieten konnte, wurde die Partie kurzfristig abgesagt. Der SV Althegnenberg kam damit kampflos zu drei Punkten.

TSV Herrsching – SV Adelshofen 2:2 – Moral bewies der SV Adelshofen beim Tabellenzweiten. Nach 32 Minuten lagen die Gäste bereits 0:2 zurück. Immerhin gelang Julian Engl schon fünf Minuten später der wichtige Anschlusstreffer. Der Ausgleich ließ trotz aller Bemühungen lange auf sich warten und fiel erst in der Nachspielzeit, als Julian Heinrich zum 2:2 traf.

TSV Fürstenfeldbruck West – SV Haspelmoor 1:3 – Rechnerisch muss der TSV West nach dieser Heimniederlage weiter um den Klassenerhalt zittern. Besonders bitter war das Eigentor von Omid Jafiri kurz vor der Pause, das den Gästen den Weg ebnete. Raphael Blum baute die Führung in der 68. Minute aus. West hielt in dieser Phase ordentlich dagegen und kam durch Abass Ouro-Bodi noch einmal heran. Weil die Gastgeber in der Schlussphase öffneten, nutzte Max Volkmann das in der 89. Minute zur Entscheidung.

SC Malching – FC Eichenau II 2:1 – Auch wenn es für den SC Malching tabellarisch um nichts mehr ging, wollte sich die Mannschaft vom Schlusslicht nicht überraschen lassen. Das zeigte schon der frühe Führungstreffer von Markus Kral nach drei Minuten. In einer eher durchschnittlichen Partie erhöhte Christoph Hammerl auf 2:0. Fast mit dem Schlusspfiff gelang Maximilian Trupka für die Gäste noch der Anschluss.

A-Klasse 2

FC Emmering – SC Olching II 3:1 – Rechnerisch ist noch nichts entschieden, gefühlt war das aber ein Meisterstück des FC Emmering. Im direkten Duell mit dem schärfsten Verfolger trat der Tabellenführer souverän auf und baute seinen Vorsprung aus. Bereits nach zehn Minuten brachte Maxim Jefkai die Gastgeber in Führung. Olching bemühte sich zwar um eine schnelle Antwort, wirklich gefährlich wurde es für FCE-Keeper Yannick Janotta aber kaum. Auch nach der Pause blieb Emmering die tonangebende Mannschaft. Adrian Schick erhöhte nach knapp einer Stunde, Dominik Pulfer sorgte in der 77. Minute mit dem 3:0 für klare Verhältnisse. Der Anschlusstreffer von Jean Okouagbe kam zu spät. Von einer Entscheidung im Titelrennen wollte Emmerings Trainer Stefan Hebding zwar noch nicht sprechen, „Big Points“ seien es aber trotzdem gewesen.

Ethnikos Puchheim – SC Gröbenzell II 1:5 – Nach dem 2:2 gegen Emmering in der Vorwoche hat Gröbenzells Reserve erneut ein Spitzenteam geärgert – diesmal sogar deutlich. Dabei sprach bis zur 51. Minute wenig für einen derart klaren Auswärtssieg. Ethnikos führte nach einem Treffer von Lucky Bebor aus der 42. Minute mit 1:0. Doch diesen Vorteil retteten die Gastgeber nicht in die zweite Hälfte. Nach dem Ausgleich durch Christian Rahlfs drehte Gröbenzell auf. Benedikt Lugmayr brachte den SCG in Führung, Lev Kholodkov legte den dritten Treffer nach. In den letzten fünf Minuten schraubte Lugmayr das Ergebnis mit zwei weiteren Toren noch auf 5:1.

RW Überacker – SC Unterpfaffenhofen II 5:0 – Mitte April war Unterpfaffenhofen noch mittendrin im Aufstiegsrennen. Nach dem 0:2 beim SC Olching II und nun der nächsten Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten ist Platz zwei aber in weite Ferne gerückt. Überacker machte vom Anpfiff an klar, dass es selbst weiter um den Relegationsplatz mitspielen will. Bereits nach acht Minuten hatten Luis Schwarzmann und Lucas Eberl auf 2:0 gestellt. Kurz vor der Pause legten Christoph Hainzinger und erneut Eberl mit einem weiteren Doppelschlag nach. Eberl war richtig in Fahrt und erhöhte in der 57. Minute sogar auf 5:0. Unterpfaffenhofens bester Schütze Michael Mayerhofer sah zudem Rot. Danach konnte Überacker die Partie kontrolliert zu Ende spielen. Spielertrainer Sebastian Heiß sprach vom besten Saisonspiel seiner Mannschaft und lobte neben der Chancenverwertung auch die Abwehrarbeit sowie die Spieler aus der zweiten Reihe.

SV Puchheim – SV Puch 2:0 – Insgesamt 18 Mal hatte der SV Puchheim vergeblich Anlauf genommen, nun durfte er endlich wieder jubeln. Gegen den Tabellennachbarn sorgte Maros Knapik in der 21. Minute für die Führung. Schon dass die Gastgeber diesen Vorsprung in die Pause brachten, wurde als kleiner Erfolg gewertet. Weil sie auch nach dem Seitenwechsel leidenschaftlich verteidigten, blieb hinten die Null stehen. Sefer Thaqi machte in der vorletzten Minute alles klar. (Hans Kürzl)