A-Klasse kompakt: Althegnenberg verliert Meisterschaft am letzten Spieltag – wieder

Abschied vom Erfolgstrainer: Ziyad Hayat (mit Sonnenbrille) verlässt Malching nach sieben Jahren. Er hatte das Team bis in die Kreisklasse geführt - der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Wir haben etwas aufgebaut und wir haben etwas geschaffen, das man so schnell nicht wiederholen kann. Wir haben alles für unseren Verein gegeben und letztendlich ist für uns alle der SC Malching zu einer Familie geworden“, so die letzten Worte des Trainers an seine Mannschaft. – Foto: Gottfried Obermair

Unschöne Erinnerungen an die Vorsaison: Althegnenberg hat beim 2:5 in Herrsching die Tabellenführung verloren und den direkten Aufstieg verpasst.

Der SV Althegnenberg muss erneut in die Relegation. Am letzten Spieltag der A-Klasse 1 verlor die Mannschaft wie schon in der vergangenen Saison die Tabellenführung und verpasste den direkten Aufstieg in die Kreisklasse. In der A-Klasse 2 geht der SC Olching II als Tabellenzweiter in die Aufstiegsrelegation. Meister FC Emmering kassierte zum Abschluss eine torreiche Niederlage bei Ethnikos.

A-Klasse 1

TSV Herrsching – SV Althegnenberg 5:2 (4:0) – Der SV Althegnenberg hat den direkten Aufstieg in die Kreisklasse verpasst. Beim TSV Herrsching verlor der SVA mit 2:5 und musste den Gegner noch an sich vorbeiziehen lassen. Damit wiederholt sich ein bitteres Szenario: Schon in der vergangenen Saison hatte Althegnenberg am letzten Spieltag die Tabellenführung verloren und anschließend in der Relegation den Aufstieg verpasst. „Wir gratulieren dem TSV Herrsching zur Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg“, sagte Althegnenbergs Abteilungsleiter Sascha Niedermair. „Wer so einen guten Stürmer wie Daniel Fischer hat, kann sich freuen. Wir dagegen freuen uns auf die Relegation.“ Die Partie begann für Althegnenberg denkbar schlecht. Bereits in der ersten Minute traf Fischer zum 1:0. Neo Bolz erhöhte in der 24. Minute auf 2:0. Auch eine Rote Karte gegen Herrsching in der 28. Minute half dem SVA nicht. Fischer legte noch vor der Pause zwei Treffer nach (42./45.+6) und erzielte nach dem Seitenwechsel auch das 5:0 (55.). Ibrahim Tangara verkürzte für Althegnenberg noch auf 1:5 (59.) und 2:5 (90.+3).

SC Malching – TSV Fürstenfeldbruck West 3:2 (1:1) – Der SC Malching hat Trainer Ziyad Hayat, genannt Bibo, zum Abschied einen Sieg geschenkt. In seinem letzten Spiel gewann Malching gegen den TSV Fürstenfeldbruck West mit 3:2. Lisander Kajtazi brachte die Gäste in Führung (29.), Florian Lang glich noch vor der Pause aus (35.). Nach dem Seitenwechsel drehte Christoph Hammerl mit zwei Treffern die Partie zugunsten der Malchinger (46./63.). Marc Hirschka verkürzte in der Nachspielzeit noch auf 2:3 (90.+2).

SV Haspelmoor – SC Oberweikertshofen III 5:1 (3:1) – Der Tabellendritte SV Haspelmoor beendete die Saison mit einem klaren Heimsieg. Gegen die dritte Mannschaft des SC Oberweikertshofen gewann Haspelmoor mit 5:1. Marco Kistler brachte die Gastgeber früh in Führung (8.). Max Hochwimmer glich für Oberweikertshofen aus (21.), doch Kistler stellte in der 35. Minute auf 2:1. Felix Mack erhöhte kurz vor der Pause auf 3:1 (45.+2). Nach dem Seitenwechsel trafen Matthias Hillmayr (48.) und Simon Hanslbauer (76.) zum Endstand.

A-Klasse 2

RW Überacker – 1. SC Gröbenzell II 0:1 (0:0) – RW Überacker verlor sein letztes Punktspiel gegen den Tabellennachbarn 1. SC Gröbenzell II mit 0:1. Für beide Mannschaften ging es sportlich um nichts mehr. Den einzigen Treffer erzielte Nick Spiegel in der 89. Minute. Gröbenzell beendete die Saison damit mit einem Auswärtssieg und stellte mit 71 Treffern den drittbesten Angriff der Liga.

TSV Alling II – SV Puch 7:0 (2:0) – Die zweite Mannschaft des TSV Alling spielte zum Saisonabschluss befreit auf und gewann gegen den SV Puch mit 7:0. Arne Sturm brachte Alling mit einem Doppelpack vor der Pause in Führung (25./38.). Nach dem Seitenwechsel erhöhten Fabio Schreiner (56./63.), Maximilian Harthun (61.), Stefan Hochreuter (79.) und Felix Schlick auf 7:0.

Ethnikos Puchheim – FC Emmering 5:4 (3:1) – Ethnikos Puchheim fügte Meister FC Emmering zum Saisonabschluss eine 4:5-Niederlage zu und beendet die Runde auf Platz sechs. Leon Ruder brachte Puchheim früh in Führung (8.) und sicherte sich mit 26 Treffern die Torjägerkrone. Maxim Jefkaj glich für Emmering aus (17.), ehe Lucky Bebor (41.) und Miralem Brkic (45./46.) auf 4:1 stellten. Emmering kam durch Matthias Pitzl noch einmal heran (52.), doch Kostadin Murdzhev traf zum 5:2 (61.). In der Schlussphase machten Lennard Haberer (68.) und Fabian Trinkl per Elfmeter (90.+1) die Partie noch einmal eng. Die Punkte blieben aber in Puchheim.

TSV Gernlinden – SC Olching II 1:4 (1:3) – Der SC Olching II hat beim TSV Gernlinden mit 4:1 gewonnen und geht als Tabellenzweiter in die Relegation zur Kreisklasse. Gernlinden beendet die Saison auf Platz sieben. Constantin von Borries brachte Olching früh in Führung (9.), Felix Kretschmann glich zwei Minuten später aus. Danach setzten sich die Gäste ab. Florian Weidenbeck traf zum 2:1 (25.), Luca Maier erhöhte vor der Pause auf 3:1 (34.) und erzielte in der 77. Minute auch den Endstand. (Uwe Slowik)