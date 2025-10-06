A-Klasse kompakt: Althegnenberg trifft doppelt in Nachspielzeit

Landkreis - Die Ansetzungen der A-Klasse wurden am Wochenende kräftig durcheinander gewirbelt. Da der FC Aich II in Emmering nicht angetreten ist, darf sich der FC über die Punkte freuen. Abgesagt wurde auch die Begegnung Haspelmoor gegen Oberweikertshofen III. In Althegnenberg wurde dagegen in der ersten Halbzeit über zehn Minuten nachgespielt – und es fielen zwei Treffer.

FSV Eching – SV Adelshofen 1:2 (1:1) – Der SV Adelshofen konnte sich mit dem Auswärtserfolg beim FSV Eching ein wenig vom Tabellenende absetzen. Bis zur Pause war die Partie noch ziemlich ausgeglichen. Die 1:0-Führung für den SV Adelshofen erzielte Julian Heinrich in der 26. Spielminute. Noch vor dem Pausentee fiel der Ausgleich durch Echings Jonas Rogg (45.+1). Luca Turacci war dann der glückliche Torschütze zum 2:1 für die Adelshofener, kurz vor Schluss in der 80. Minute.

TSV FFB West – SV Inning 1:1 (0:1) – Der TSV FFB West kommt noch nicht so richtig in Schwung. Zuhause reichte es für die Brucker gegen den Tabellenfünften aus Inning nur zu einem 1:1. Die Inninger gingen bereits früh mit 1:0 in Führung. Torschütze war Benjamin Hoti in der 10. Spielminute. Es dauerte bis zur 77. Minute, bis den Bruckern doch noch der verdiente Ausgleich durch Genc Shaqiri gelang. Der TSV FFB West sitzt somit auf dem vorletzten Tabellenplatz.

SC Malching – SC Wörthsee 1:1 (0:1) – Am Ende war Malchings Ziyad Hayat bestimmt noch froh über den Punktgewinn. Ein Dreier wäre natürlich für die Malchinger besser gewesen, um an den führenden Mannschaften dranzubleiben. Aber manchmal läuft es halt nicht so, wie man möchte. Die 1:0-Halbzeitführung für die Gäste vom SC Wörthsee erzielte in der 21. Spielminute Jacob Wittenberger. Christoph Hammerl war es, der kurz nach dem Pausentee (48.) das 1:1 für den SC Malching erzielte. Jetzt befindet sich der SC Malching in Lauerstellung auf dem dritten Tabellenplatz.

SV Althegnenberg - FC Eichenau II 5:0 (4:0) – Der SV Althegnenberg bleibt in der Spitzengruppe. Der Gast aus Eichenau war am Sonntag chancenlos. Der SV Althegnenberg machte bereits in der ersten Spielhälfte alles klar. Dem 1:0 in der 11. Minute durch Finn-Jannis Peschek folgte bereits in der 17. Minute das 2:0 durch Daniel Oswald. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte war Tom Weichenberger per Elfmeter (45.+8) zum 3:0 sowie zum 4:0 (45.+12) erfolgreich. Den Schlusspunkt zum 5:0 in der 70. Minute markierte Jonas Fischer.

A-Klasse 2

Ethnikos Puchheim – SC Olching II 2:3 (1:3) – Durch die Heimniederlage büßte Ethnikos Puchheim in der Tabelle einen Platz ein und fiel auf den dritten Platz zurück. Nach einer Anlaufphase legte Olching II dann in der 39. Spielminute los: 1:0 durch Tobias Kretschmann. Fabian Mayer erhöhte kurz danach auf 2:0 (44.). Die Freude währte nicht lange. In der 45. Spielminute fiel der Anschlusstreffer zum 1:2 durch Kostadin Murdzhev. Aber es gab ja noch den Fabian Mayer mit seinem 3:1 noch vor dem Pausentee (45+1). Hoffnung keimte auf, als Ethnikosspieler Leon Ruder per Elfmeter in der 54. Spielminute verkürzen konnte. Der SC Olching konnte das Ergebnis jedoch noch bis zum Spielende halten und fuhr so mit drei Punkten nach Hause.

RW Überacker – TSV Alling II 3:2 (2:0) – Obwohl der TSV Alling II Glück hatte, reichte es nicht für einen Punktgewinn beim Tabellenzweiten RW Überacker. Mit Glück ist der Spieler Benedikt Glück gemeint, der es mit seinen späten Toren in der 68. Spielminute sowie in der Nachspielzeit (90+3) fast noch einmal spannend gemacht hätte. Für Überacker ging das Spiel erwartungsvoll los. In der 18. Spielminute fiel das 1:0 durch Christoph Hainzinger und nur eine Minute später war es Tobias Hofmaier, der auf 2:0 erhöhte. In der zweiten Hälfte folgte noch das 3:0 durch Lucas Eberl in der 66. Minute, bevor die beiden Gegentreffer durch Benedikt Glück fielen.

SV Puchheim – SC Gröbenzell II 0:6 (0:2) – Der SV Puchheim ging gegen den 1. SC Gröbenzell durch Tore von Jonas Freudenstein (22.), Noah Wagner (38.), Maximilian Marquart mit Doppelpack(60.+78.), Luca Tristl (88.) sowie Lev Kholodkov (90.) unter. Konnte man die erste Hälfte noch einigermaßen erträglich gestalten, so bekam man die Überlegenheit der Gröbenzeller in der zweiten Hälfte zu spüren. Da es nur einen Absteiger in dieser Gruppe gibt, braucht der SV Puchheim jetzt dringend Punkte, um den Abstand auf den SV Puch nicht zu sehr anwachsen zu lassen.

von Uwe Slowik