A-Klasse kompakt: Althegnenberg setzt Spitzenreiter unter Druck – Überacker souverän

Der SV Althegnenberg. – Foto: Carmen Voxbrunner

Der Tabellenzweite gewinnt deutlich in Inning. Währenddessen kämpfen drei Teams verzweifelt gegen den drohenden Abstieg.

Hinter dem spielfreien FC Emmering haben sich Olching II und RW Überacker im Rennen um den Relegationsplatz in Stellung gebracht. In der Gruppe 1 hat der SV Althegnenberg Rang zwei als realistisches Ziel ausgegeben und den Druck auf den am Wochenende spielfreien TSV Herrsching erhöht. Ernsthaft zittern müssen im Tabellenkeller dagegen der TSV Fürstenfeldbruck West, der SC Oberweikertshofen III und der FC Eichenau II.

A-Klasse 1

FC Eichenau II – TSV Fürstenfeldbruck West 1:2 – Lange Zeit passierte in dieser Partie auf beiden Seiten wenig Spektakuläres. Dann zeigte sich, dass Abstiegskampf nichts für schwache Nerven ist. Zunächst sah Eichenau Giuseppe Di Gorga acht Minuten vor Schluss die Rote Karte – nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung. Die Gäste nutzten die Überzahl prompt durch Lisander Kajtazi. Zwar kam der FCE II zu Beginn der Nachspielzeit durch Dennis Siebach noch zum Ausgleich, doch praktisch im Gegenzug sorgte Cengizhan Tümtürk für den umjubelten Siegtreffer des TSV West.

SC Wörthsee – SV Haspelmoor 4:0 – Bis kurz vor der Pause hielten die Gäste ordentlich dagegen. Dann fanden die Gastgeber erstmals eine Lücke und legten kurz nach Wiederbeginn das 2:0 nach. Damit blieb für Haspelmoor zwar noch eine kleine Hoffnung auf einen Punktgewinn, doch in der Schlussviertelstunde zog Wörthsee endgültig davon und machte mit zwei weiteren Treffern alles klar.

SV Inning – SV Althegnenberg 1:5 – Der SV Althegnenberg kam zu einem auch in der Höhe verdienten Auswärtssieg. „So richtig gefährdet war der Sieg nie“, sagte Trainer Marco Errichetti nach dem Schlusspfiff. Daran änderte auch die frühe Führung der Gastgeber nichts. Leonard Wagner und Joans Fischer drehten die Partie noch vor der Pause. Danach gönnten sich die Gäste zunächst eine ruhigere Phase. „Wir haben es ein paar Mal nicht gut zu Ende gespielt“, meinte Errichetti. In den letzten zwölf Minuten zog Althegnenberg dann noch einmal an: Wagner traf zweimal, Ibrahim Tangara steuerte den fünften Treffer bei.

FSV Eching – SC Malching 3:5 – Über weite Strecken wirkte der Malchinger Auswärtssieg wie eine klare Angelegenheit. Bis kurz vor der 60. Minute führten die Gäste durch zwei Treffer von Christoph Hammerl und einen von Tobias Lazar bereits 3:0. Auch auf den ersten Echinger Anschlusstreffer fand der SCM noch die passende Antwort: Marcel Eder per Elfmeter und erneut Hammer erhöhten auf 5:1. Erst danach wurde es noch einmal unnötig spannend, weil Malching in der 72. und 73. Minute zwei Gegentreffer kassierte.

A-Klasse 2

TSV Alling II – Ethnikos Puchheim 1:2 – Ethnikos Puchheim hat seine Pflichtaufgabe erfüllt und mit dem knappen Auswärtssieg zumindest rechnerisch Anschluss ans Spitzenfeld gehalten. Allerdings mussten sich die Gäste lange gedulden, ehe Octavian Dragan in der 63. Minute Allings Abwehr erstmals überwinden konnte. Ein von Top-Torjäger Leon Ruder verwandelter Elfmeter schien neun Minuten vor dem Ende die Entscheidung zu bringen. Kurzzeitig wurde es dennoch noch einmal eng, nachdem Allings Tobias Sturm ebenfalls per Strafstoß getroffen hatte. Die Gastgeber beendeten die Partie nach einer Roten Karte für Marco Perez in Unterzahl.

TSV Gernlinden – SC Maisach II 3:3 – Nur 62 Zuschauer wollten das Ortsderby sehen. Wer da war, bekam allerdings einiges geboten. Zweimal ging Maisach in Führung, einmal lag Gernlinden vorn. Doch keine der beiden Mannschaften brachte einen Vorsprung entscheidend über die Zeit. Für den TSV trafen Felix Kretschmann, Maximilian Niedermeier und Mehmet Acikgöz. Auf Maisacher Seite waren Lukas Ilic und Noah Miethe erfolgreich, dazu profitierte der SCM von einem Eigentor.

RW Überacker – SV Puchheim 6:1 – Gegen das Schlusslicht erledigte RW Überacker seine Pflichtaufgabe souverän. In der ersten Halbzeit lief der Motor allerdings noch nicht auf vollen Touren. Auf die frühe Führung durch einen Elfmeter von Lucas Eberl in der 5. Minute folgte der zweite Treffer durch Spielertrainer Sebastian Heiß erst kurz vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel legten die Rot-Weißen dann innerhalb einer Viertelstunde nach. Eberl traf noch dreimal, darunter zwei weitere Elfmeter, Daniel Enns war ebenfalls erfolgreich. So stand es schnell 6:0. Den Ehrentreffer für die Gäste erzielte Marco Angler. „Klare Sache, in der Höhe verdient, ein fairer Gegner und ein guter Schiri“, bilanzierte Heiß. (Hans Kürzl)