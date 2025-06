A-Klasse: Knapp an Sechser-Abstiegsrunde vorbei

Der Ober-Olmer Tarkan Martin Zintl (links) testet das Trikot seines Harxheimer Gegenspielers. Foto: Stefan Sämmer

Mainz-Bingen. Nach dem letzten Spieltag in der A-Klasse Mainz-Bingen ist nur klar, dass Barbaros als Meister in die Bezirksliga aufsteigt und 1817 als Vizemeister die Relegation gegen den TSV Gau-Odernheim II, Vizemeister der A-Klasse Alzey-Worms, bestreitet – am Donnerstag (19.30 Uhr) am Petersberg und Pfingstmontag (15.30 Uhr) an der Schillstraße. Im Keller dieser irren Liga sind alle Teams gerettet bis auf den SV Klein-Winternheim (13.), TSV Stadecken-Elsheim (14.) und FC Nackenheim (15.), die im schlechtesten Fall alle absteigen. Hätte Klein-Winternheim ein Tor mehr geschossen, wäre es tatsächlich zu einer Abstiegsrunde mit sechs punktgleichen Teams gekommen. Im schlechtesten Fall müssen nun SVK, TSV und FCN alle absteigen.

SC Fiam Italia Mainz Fiam Italia TuS Dexheim Dexheim 1 2 Abpfiff