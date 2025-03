A-Klasse: Klein-Winternheimer Derbyjubel

Mainz-Bingen. Zum Auftakt der Restrückrunde in der A-Klasse Mainz-Bingen hat Aufsteiger MTV 1817 mit einem glatten 3:0 gegen den leicht schwächelnden Primus SKC Barbaros Mainz bewiesen, dass mit ihm im Aufstiegskampf so was von zu rechnen ist. Für einen Paukenschlag hat Schlusslicht 1. FC Nackenheim mit dem 5:0 gegen den Tabellenzweiten Schwabsburg gesorgt.

TV 1817 Mainz – SKC Barbaros Mainz 3:0 (1:0). – Vor 100 Fans auf der frisch sanierten Sportanlage an der Schillstraße machten Hachim Mouhoub (3.), Emil Neumaier (69.) und Tim Reske (90.+4) alles klar für die Platzherren. „Es war ein sehr gutes, temporeiches A-Klassen-Spiel auf technisch hohem Niveau“, resümierte 1817-Teammanager Kalli Müllen. „Es freut uns, dass wir die guten Leistungen aus den Vorbereitungsspielen bestätigen konnten und unser erstes Heimspiel an der Schillstraße gewonnen haben.“ Aufgrund des Chancenplus´ gehe der Dreier okay.

SG Basara/Moguntia 1896 Mainz – Fiam Italia Mainz 3:2 (1:1). – „Beide Mannschaften haben viele Chancen kreiert“, berichtete Basara-Coach Sho Chikaraishi. „Wir haben nie aufgegeben und am Ende eine starke Mentalität gezeigt.“ Tore: 0:1 Eigentor Rin Nakabayashi (6.), 1:1 Josip Petricevic (21., Kopfball), 1:2 Mansoor Karim (51.), 2:2, 3:2 Seungwon Ko (88., 90.+8). Zuschauer: 30.

TSV Stadecken-Elsheim – FV Budenheim 4:0 (3:0). – David Lipinski (1.), Andreas Munk (18.), Nico Dannenberg (45.+3) und Raiko Krützfeld (85.) trugen sich vor 150 Zuschauern in die Torschützenliste ein. „Bei bestem Fußballwetter ist unsere Mannschaft optimal in das neue Fußballjahr gestartet“, schwärmte Florian Sieben, Sportlicher Leiter der Stadecker. „Gegen Budenheim sind es immer besonders umkämpfte Spiele. Zwar klingt das Ergebnis sehr klar, aber unser Team musste bis kurz vor Schluss leiden.“ Auch wenn es mit dem Führungstreffer nach gerade einmal 34 Sekunden „natürlich überragend“ begonnen habe, sei es über weite Strecken ein zähes Ringen gewesen. „Budenheim war stets ebenbürtig und kam auch zu Chancen“, betonte Sieben. „Das 3:0 mit dem Halbzeitpfiff hat uns natürlich in die Karten gespielt.“ Nach dem Schlusspfiff war der Jubel im Lager der Platzherren groß. Sieben weiß: „In dieser engen Liga ist solch ein Sieg Gold wert.“

SV Ober-Olm – SV Klein-Winternheim 0:2 (0:1). – Samuel Paulus (23., Foulelfmeter nach Foul von Keeper Tobias Theiß an Lars Frick) und Ivan Miocevic (85.) trafen vor 100 Fans im Derby für die Gäste. Was entscheidend war, erklärte Klein-Winternheims Teammanager Pascal Janke: „Eine wirklich sehr konzentrierte Vorstellung und absoluter Wille in der Arbeit gegen den Ball, hier und da ein wenig Glück – und wir haben in den richtigen Momenten zugeschlagen.“ SVK-Coach Oliver Schmitt analysierte: „Das 1:0 hat uns relativ lange getragen, zur Pause hätten wir auch 2:0 führen können. Nach der Pause hat Ober-Olm sehr viel Druck gemacht und Großchancen vergeben. Wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem Derbysieg. Ein Auftakt nach Maß, zu Null gespielt – perfekt.“

SG Harxheim/Gau-Bischofsheim – FSV Alemannia Laubenheim 0:0. – „Ein sehr intensives und am Ende auch gerechtes Unentschieden“, urteilte Harxheim-Coach Max Schirp. „Die erste Halbzeit geht nach Spielanteilen und Chancen an uns, nach der Halbzeit schwanden bei uns die Kräfte und die Alemannia wurde stärker.“ In der Schlussminute habe man vor 120 Zuschauern noch ein dickes Ding liegengelassen.

1. FC Nackenheim – 1. FC Schwabsburg 5:0 (4:0). – „Ein in der Höhe verdienter und brutal wichtiger Sieg für uns“, atmete FCN-Vorsitzender Jens Friederich auf. „Ich hoffe, wir können diese Leistung in die nächsten Spiele mitnehmen. Die Mannschaft hat bärenstark zusammen gekämpft.“ Die zweifellos vorhandenen Stärken der Schwabsburger seien so gut wie nicht zur Geltung gekommen. Der Spielfilm: Tore: 1:0 Nik Heckelsmüller (7.), 2:0 Marvin Cardoso (12.), 3:0, 4:0 Roberto Sam (20./Elfmeter nach Foul an ihn selbst, 45.), 5:0 Mohammad Tasdemir (90.). Zuschauer: 200.

SG Bingerbrück/Weiler – TSV Wackernheim 3:2 (2:1). – In den Augen von SG-Trainer Christian Meurer gab es am Dreier seiner Jungs nichts zu deuteln. „Unser Sieg hätte noch etwas höher ausfallen können“, betonte Meurer. „Wackernheim hat vor allem in der zweiten Hälfte gut dagegengehalten und es uns schwer gemacht.“ Sein Fazit: „Wichtige Punkte, wenn man sich die Tabelle anschaut.“ Tore: 1:0, 2:0 Pascal Lorek (8., 10.), 2:1 Tilo Trepow (37.), 3:1 André Groß (51.), 3:2 Levin McKenzie (90.+3). Zuschauer: 55.