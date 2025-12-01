A-Klasse KH: Simmertal ist der letzte Spieltagssieger des Jahres

Ein Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten: Hier kämpfen TuS Waldbäckelheim-Torschütze Marcel Gattung (links) und Hackenheims Noah Kossmann (rechts) um den Ball. – Foto: Belana Hall

Bad Kreuznach. Die SG Nordpfalz setzte sich am Sonntag mit 4:2 beim TuS Pfaffen-Schwabenheim II durch und sicherte sich damit einen ganz wichtigen Erfolg im Tabellenkeller. Das Topteam SG Meisenheim-Desloch-Lauschied II empfing den FC Bad Sobernheim und musste durch die 0:2-Heimniederlage wichtige Zähler im Kampf um Platz zwei einbüßen. Der VfL Simmertal hingegen hat durch den 4:1-Heimdreier gegen die SG Alsenztal nun vier Punkte Vorsprung auf den Drittplatzierten. Außerdem erkämpfte sich die zweite Mannschaft des TuS Hackenheim nach einem 0:3-Rückstand gegen den TuS Waldböckelheim noch ein 3:3. Und die SG Gräfenbachtal durfte einen deutlichen 7:0-Heimsieg gegen den FC Bavaria Ebernburg bejubeln. Die für das Wochenende angesetzten Spiele Karadeniz Bad Kreuznach – SG Soonwald und SV Medard – TSV Hargesheim konnten aufgrund der Witterungsbedingungen nicht ausgetragen werden und wurden auf den 22. Februar 2026 verlegt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

In den Augen des SG-Trainers Mario Jost fiel der erste Auswärtserfolg der Saison „in der Höhe sogar noch zu knapp aus. Wir haben das Spiel absolut dominiert." Den Auftakt besorgte Björn Gillmann, der eine scharfe Hereingabe von der rechten Seite in der 21. Minute über die Linie drückte. Bei der Aktion verletzte sich der Angreifer allerdings und musste kurz darauf ausgewechselt werden. „Wir haben es anschließend verpasst, noch in der ersten Halbzeit nachzulegen – die Möglichkeiten waren da“, sagte Jost. Der für Gillmann eingewechselte Niko Frick schnürte in Durchgang zwei einen Doppelpack. 30 Sekunden nach Wiederanpfiff blieb er im Eins-gegen-Eins mit dem Torwart eiskalt (46.). In der 60. Minute legte er nach: Diesmal profitierte er von einem Abpraller, nachdem TuS-Keeper Berkant Erdogan zunächst stark pariert hatte. „Damit war die Messe eigentlich gelesen - eigentlich.“ Doch dann wurde es turbulent: Pfaffen-Schwabenheim erhielt innerhalb von fünf Minuten zwei äußerst strittige Elfmeter, die jeweils Mohammad Akhundzadeh verwandelte (65., 69.).