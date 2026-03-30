A-Klasse KH: Alsenztal stolpert, Hargesheim fährt Big Points ein

Die SG Soonwald (hier entwischt Lukas Gohres Bad Sobernheims Yannick Giloy) marschiert weiter in großen Schritten in Richtung Bezirksliga Nahe. – Foto: Sebastian Bohr - Archiv

Bad Kreuznach. Der 23. Spieltag der A-Klasse Bad Kreuznach hielt eine Überraschung bereit: Der SV Medard nahm bei der SG Alsenztal drei Punkte mit und siegte mit 3:0.

Wichtige Zähler im Klassenkampf fuhr der TSV Hargesheim beim 4:1-Auswärtserfolg über die SG Hüffelsheim II ein, während der TuS Hackenheim II zeitgleich mit 2:1 gegen Karadeniz Bad Kreuznach gewann.

Deutlich fiel das Ergebnis in Waldböckelheim aus, wo der heimische TuS einen 9:0-Erfolg gegen TuS Pfaffen-Schwabenheim II verbuchte. Die SG Soonwald setzte sich zu Hause mit 5:0 gegen die SG Nordpfalz durch. Klar gewann auch die SG Meisenheim II, die beim FC Bavaria Ebernburg ebenfalls mit 5:0 erfolgreich war.

Zum Abschluss des Spieltags trennten sich der FC Bad Sobernheim und die SG Gräfenbachtal mit einem 2:2-Unentschieden.