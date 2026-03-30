A-Klasse KH: Alsenztal stolpert, Hargesheim fährt Big Points ein

Bad Kreuznach. Der 23. Spieltag der A-Klasse Bad Kreuznach hielt eine Überraschung bereit: Der SV Medard nahm bei der SG Alsenztal drei Punkte mit und siegte mit 3:0.
Wichtige Zähler im Klassenkampf fuhr der TSV Hargesheim beim 4:1-Auswärtserfolg über die SG Hüffelsheim II ein, während der TuS Hackenheim II zeitgleich mit 2:1 gegen Karadeniz Bad Kreuznach gewann.
Deutlich fiel das Ergebnis in Waldböckelheim aus, wo der heimische TuS einen 9:0-Erfolg gegen TuS Pfaffen-Schwabenheim II verbuchte. Die SG Soonwald setzte sich zu Hause mit 5:0 gegen die SG Nordpfalz durch. Klar gewann auch die SG Meisenheim II, die beim FC Bavaria Ebernburg ebenfalls mit 5:0 erfolgreich war.
Zum Abschluss des Spieltags trennten sich der FC Bad Sobernheim und die SG Gräfenbachtal mit einem 2:2-Unentschieden.
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„Die erste Halbzeit war sehr, sehr schlecht von uns“, stellte TSV-Spielertrainer Robin Schmidt klar. Die Hausherren hatten die Partie zunächst im Griff, gewannen viele erste,zweite und dritte Bälle und gingen folgerichtig in Führung: Dennis Kappel traf nach einem Angriff über die linke Seite zum 1:0 (30.).
Mit der Einwechslung von Hargesheims Lukas Wolf änderte sich das Spielgeschehen jedoch spürbar. „Wir hatten durch seine Größe mehr Kontrolle über die langen Bälle ins Zentrum“, meinte Schmidt. In der Folge nutzten die Gäste ihre Umschaltmomente konsequent und kamen reihenweise durch jene Spielweise zu Torerfolgen: Wolf erzielte zunächst den Ausgleich (62.).
Nach einer Zeitstrafe gegen Hüffelsheims David Stankiewicz (70.) nutzten die TSVler die Überzahl aus und gingen durch Wolfs zweiten Treffer des Spiels in Führung (79.). Luca Kaul erhöhte auf 3:1 (87.), ehe Tom Edinger in der Schlussminute den 4:1-Endstand markierte (90.). „Aufgrund der starken zweiten Halbzeit haben wir das Spiel verdient gewonnen“, fasste Schmidt zusammen.
Der Spielfilm: 1:0 Kappel (30.), 1:1 Wolf (62.), 1:2 Wolf (79.), 1:3 Kaul (87.), 1:4 Edinger (90.)
Heimtrainer Christoph Wilhelm beschrieb die Partie als „langsamen und gemütlichen Sommerkick“, in dem seine Mannschaft über weite Strecken die Kontrolle hatte und sich zahlreiche Chancen erspielte. Dennoch gerieten die Gastgeber zunächst in Rückstand: Nach einer Unaufmerksamkeit in der TuS-Defensive nutzte Torjäger Benhur Bayir einen durchgerutschten Ball zur Führung der Gäste (18.).
Die Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Über die rechte Seite bereitete Semino Weyl den Ausgleich vor, Lukas Röder nahm die Flanke mit der Brust an und schob zum 1:1 ein (37.). Auch nach der Pause blieb Hackenheim spielbestimmend, ließ jedoch zunächst weitere Möglichkeiten ungenutzt. Erneut Röder sorgte schließlich für die Entscheidung: Nach einem sehenswerten Solo zog er von der Strafraumkante ab und traf ins kurze Eck zum 2:1 (59.).
In der Schlussphase konzentrierten sich die Hausherren auf die Defensive. Karadeniz kam in Unterzahl - Furkan Almazoglu hatte Gelb-Rot gesehen (76.) - noch zu mehreren gefährlichen Aktionen und Standardsituationen, doch Hackenheim verteidigte den Vorsprung bis zum Abpfiff. „Insgesamt war das ein verdienter Erfolg für uns“, sagte Wilhelm, der mit seinem Team in den verbleibenden Spielen noch einen einstelligen Tabellenplatz anpeilt.
Der Spielfilm: 0:1 Bayir (18.), 1:1 Röder (37.), 2:1 Röder (59.)
Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rot für Almazoglu (76./Karadeniz)
„Es war ein hochverdienter Sieg, auch in dieser Höhe“, erklärte der sportliche Leiter des SV Medard, Thomas Müller. Seine Mannschaft präsentierte sich laufstark und ließ den Gastgeber nie wirklich ins Spiel kommen.
Die Führung fiel früh: Nach einem gut herausgespielten Angriff traf Friedrich Hubertus Münch im Nachschuss zum 1:0 (15.). Auch im weiteren Verlauf blieb Medard die aktivere Mannschaft und erhöhte in der zweiten Hälfte durch Marius Gillmann, der im Strafraumgewühl erfolgreich war (60.).
Für den Schlusspunkt sorgte Marlon Hiebel mit einem Distanzschuss aus rund 20 Metern ins lange Eck zum 3:0-Endstand. Müller zog dabei einen treffenden Vergleich: „Ein wunderschöner Schuss – wie der von Florian Wirtz am Freitag beim Länderspiel gegen die Schweiz.“ Neben den drei Toren verzeichnete Medard einige weitere Topchancen, darunter einen Innenpfostentreffer.
Auf Seiten der Gastgeber sah Spielertrainer Lars Weingärtner eine gelbe Karte samt Zeitstrafe (77.), während Norbert Csaba Dezsi in der Schlussphase die Ampelkarte gezeigt bekam (89.). Müller hob abschließend die Entfaltung der Mannschaft hervor: „Die Entwicklung unter Trainer Alexander Raab ist hervorragend, vor allem bei den jungen Spielern.“
Der Spielfilm: 0:1 Münch (15.), 0:2 Gillmann (60.), 0:3 Hiebel (80.)
Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rot für Dezsi (89./SG Alsenztal)
Die weiteren Partien im Steno:
Tore: 1:0 Weber (7. Foulelfmeter), 2:0 Gätcke (27.), 3:0 Gätcke (44.), 4:0 Gätcke (75.), 5:0 Weber (78.), 6:0 Weber (79.), 7:0 Scheib (81.), 8:0 Gätcke (84.), 9:0 Gätcke (86.)
Tore: 1:0 Nurkovic (4.), 2:0 Kellerer (18.), 3:0 Reckert (43.), 4:0 Kellerer (55.), 5:0 Gohres (89.)
Tore: 0:1 Lörsch (26.), 0:2 Lörsch (33. Foulelfmeter), 0:3 Poli (57.), 0:4 Bindig (59.), 0:5 Marger (69.)
Tore: 1:0 Schomburg (18.), 1:1 Lötzbeyer (31.), 2:1 Dehghan (77.), 2:2 Jäckel (85.)