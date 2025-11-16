A-Klasse: Kein Verständnis für Nebel-Abbruch in Pfiffligheim

Alzey-Worms. Ausgerechnet die SG RWO Alzey/Lonsheim entthront Tabellenführer SV Horchheim II in der A-Klasse Alzey-Worms. Damit ist der TuS Monsheim wieder Erster. Das Spiel Pfiffligheim gegen Ataspor wurde wegen Nebels abgebrochen.

Die Monsheimer traten wie eine Spitzenmannschaft auf. „Wir standen komplett tief und haben probiert, die Null zu halten“, ging das Rezept von SVG-Trainer Nils Albrecht nicht auf. Raul Escalante (28.), Tim Korffmann (44.) und Maurice Spreizer (45.) trafen vor der Pause. Ein Doppelpack von TuS-Goalgetter Nico Hofmann (46., 68.) und Tobias Peschel (73.) machten das halbe Dutzend für Monsheim voll. „Monsheim war stärker. Aber wir haben versucht, mit allem, was wir haben, dagegen zu halten“, sah Albrecht seine Mannschaft tapfer kämpfen.

Am 25. Februar 2024 gewann RWO in Billigheim-Ingenheim zuletzt ein Auswärtsspiel. Ausgerechnet beim Tabellenführer gelang nun wieder ein Dreier in der Fremde. „Wir waren einfach nicht gut. Wir wollten wohl nicht gewinnen“, zeigte Horchheims Trainer Michael Denschalg wenig Verständnis. Die SG-Führung durch Miljan Redzepovi (20.) glich Paul Lawall noch schnell aus (22.). Auf das 1:2 durch Marcel Schumann (45.) hatte der SVH keine Antwort mehr. „Wir haben Latte und Pfosten und allgemein zu viele falsche Entscheidungen getroffen. Das war heute zu wenig“, ärgerte sich Denschlag.

Ein gutes Spiel sah Gastgeber-Trainer Daniel Sälzer. „Wir sind schwer reingekommen. Nach dem Elfer haben wir aber mehr Sicherheit gefunden.“ Zunächst scheiterte Gäste-Torjäger Björn Grimm per Foulelfmeter an Torwart Jonas Kursch (9.). Auf der anderen Seite verwandelte Marcel Vogt seinen Foulelfmeter zum 1:0 für die Gastgeber (15.). Kurz vor der Pause drehte Mauchenheim/Freimersheim die Partie aber mit einem Doppelschlag von Leon Franz (41.) und Philipp Fuchs (44.). Spät gelang Jannik Arm mit dem 3:1 für die Gäste die Entscheidung (83.). „In der zweiten Hälfte waren wir am Drücker. Mauchenheim/Freimersheim hat dann aber den Sack zugemacht“, beschrieb Sälzer.

„Das war ein sehr schönes und intensives Spiel. Wir haben ein gutes Gesicht gezeigt“, war SG-Spielertrainer Marco Del Pin zufrieden. Justus Göttelmann (20.), Pascal Mohr (30.) und Jan Kaehs (40.) trafen zur Pause bereits dreimal für die SG. Dazwischen netzte Louis Kraschewski für die Gäste (35.). Nach dem 4:1 durch Nikolaj Michel (60.) kam Rheindürkheim durch Timo Widder (82.) und Alex Istrate (89.) nochmal bis auf 3:4 heran. „In den letzten Minuten wurde es nochmal kritisch. Am Ende war der Sieg aber knapp und verdient“, fand Del Pin.

Ein Lotteriespiel sah TSG-Trainer Björn Miehe. „Es war sehr nebelig und damit ein Glücksspiel. Die erste Halbzeit war noch ausgeglichen mit wenig Torraumszenen.“ In der zweiten Hälfte trafen Silas Lambrix (75.) und Dominik Müller (84. Foulelfmeter) für Pfeddersheim. Jonas Beckenbach verkürzte noch für Framersheim (90.). „In der zweiten Halbzeit haben wir umgestellt und hatten mehr Zugriff. Framersheim hat sich gut präsentiert. Es hätte auch Unentschieden ausgehen können“, beschrieb Miehe.

„In der ersten Halbzeit war Osthofen noch gut dabei“, sah SG-Sprecher Daniel Unger zunächst noch ein ausgeglichenes Spiel. Ricardo Erler hatte zur SG-Führung getroffen (7.). Nach der Pause schoss SG-Torjäger Sebastian Baumann mit einem lupenreinen Hattrick (55., 65., 75.) die Gastgeber zum Sieg. Baumanns vierten Treffer in Folge verhinderte Osthofens Trainer Dennis Steinhauser, der im FSV-Tor einen Foulelfmeter von Baumann abwehren konnte (80.). Maximilian Becker setzte den Schlusspunkt zum 5:0 (83.). „In der zweiten Halbzeit waren wir klar besser. Wenn wir alle Chancen reinmachen, hätten wir zehn Tore machen können“, schilderte Unger.

In der 75. Minute wurde das Spiel beim Stand von 4:1 für Pfiffligheim abgebrochen. „Angeblich wegen Nebels. Dabei war der Nebel während des Spiels schlimmer, als zum Zeitpunkt des Abbruchs. Diese letzte Viertelstunde hätten wir noch locker zu Ende spielen können“, zeigte Pfiffligheims Michael Kley wenig Verständnis über die Entscheidung von Schiedsrichter Adem Usta. Die Torfolge bis dahin: 1:0 Jomard Dalleki (12.), 1:1 Tim Langer (28. Eigentor), 2:1 Tim Langer (48.), 3:1 Jomard Dalleki (53. Foulelfmeter), 4:1 (62. Eigentor).





