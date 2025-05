A Klasse: Karadeniz trifft neunfach, Soonwald lässt Punkte liegen

Der Siebte Karadeniz Bad Kreuznach, setzte sich am Wochenende in einem torreichen Duell mit 9:5 gegen das Schlusslicht TSV Langenlonsheim durch. In einem Spiel mit mehreren Führungswechseln und insgesamt 14 Treffern behielten die Gastgeber am Ende klar die Oberhand.

Karadeniz erwischte den besseren Start: Benhur Bayir, der Kreuznacher Top-Torjäger, brachte seine Mannschaft in der 16. Minute in Führung. Doch die Gäste antworteten prompt und drehten die Partie durch Kossmann (17.), Quitsch (21.) und Secker per Foulelfmeter (23.) zum 1:3.

Trainer Metin Özen erklärt: „Wir wollten unbedingt gegen den Letzten gewinnen, machen dann in der ersten Halbzeit nach unserer Führung drei große Fehler, die auch gut bestraft wurden.“ Dennoch blieb seine Mannschaft ruhig und verkürzte noch vor der Pause durch Florentin-Mihai Tanase auf 2:3 (42.). In der Halbzeit folgte eine klare Ansage: „Cool bleiben, aber auch: pressen, pressen, pressen.“ Und die habe Wirkung gezeigt, sagt Özen. Direkt nach Wiederanpfiff war es erneut Bayir, der mit einem Doppelschlag (51., 58./FE) das Spiel drehte.

„Dann bleiben wir auch einfach ruhig – und da muss ich ein großes Lob an unsere beiden Jungs da vorne geben“, sagte Özen. Gemeint waren Bayir, mittlerweile bei 26 Saisontoren, und Tanase, der seit seinem Wechsel stark aufspielt. Mitko Mihaylov (71., 82.), Tanase (82.) und erneut Bayir per Elfmeter (87.) sowie im Anschluss (88.) erhöhten auf 9:3. Langenlonsheim traf in der Schlussphase noch durch Müller (89.) und Kossmann (90.) zum Endstand. Trotz fünf Gegentoren fand Özen auch lobende Worte für die Abwehr: „Die machen vor allem in der Rückrunde – einen super Job.“ „Das Spiel hat einfach richtig Spaß gemacht. Die Stimmung bei uns ist aktuell echt super, die Mannschaft funktioniert richtig gut“, so der Coach. „Wir gehören zu den Top 2–3 der Rückrunde. Und mit den Verstärkungen im Winter haben wir auch an Breite und Qualität gewonnen. Hätten wir das von Anfang an gehabt …“, ergänzt der Coach schmunzelnd.