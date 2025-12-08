A-Klasse: Karadeniz bezwingt Nordpfalz zum Jahresabschluss

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

„Wir wussten von Anfang an, dass Nordpfalz uns auf ihrem kleinen Ackerplatz im kämpferischen Bereich alles abverlangen würde“, erklärte Karadeniz-Trainer Bahri Bayir nach der Partie. In der ersten Hälfte erspielten sich die Gäste jedoch zahlreiche klare Torchancen. Bayir sprach im Rückblick von „sechs hundertprozentigen Möglichkeiten“. Eine dieser Chancen verwertete Torjäger Benhur Bayir in der 25. Minute zur Führung – sein bereits 33. Saisontreffer.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff legte Karadeniz nach: Mehmet Can Karaer traf zur Vorentscheidung (45.). „Für uns war es wichtig, mit zwei Toren Vorsprung in die zweite Halbzeit zu gehen, da der Platz sehr klein war und gefühlt jeder lange Ball gefährlich sein konnte“, meinte der Übungsleiter der Gäste. Nach dem Seitenwechsel blieb Karadeniz das dominante Team und setzte in der 60. Minute ein echtes Highlight: Leonard-Christian Hilitanu fasste sich von hinter der Mittellinie ein Herz und traf zum 3:0-Endstand. Bayir war begeistert: „Ein absolutes Traumtor – er sah, dass der Torwart vor dem Sechzehner stand, traf den Ball perfekt und der schlug im Tor ein.“

Traumtor, Zeitstrafen und endlich Winterpause

Dennoch steckten die Hausherren nicht auf und kämpften weiter. „Respekt an die SG Nordpfalz, sie haben bis zum Schlusspfiff alles gegeben“, lobte Bayir. Trotz weiterer guter Möglichkeiten verpasste Karadeniz ein höheres Ergebnis – „drei bis vier richtig gute Chancen“ blieben ungenutzt. In einer ansonst fairen Partie mussten die Gäste zwei Zeitstrafen hinnehmen: Regaib Tasci sah in der 55. Minute wegen Meckerns Gelb plus 10-Minuten-Strafe, Benhur Bayir folgte in der 80. Minute.

In der Schlussphase nutzte die Heimelf die Überzahl, erhöhte den Druck und kam zu mehreren Abschlüssen. Doch an Karadeniz-Schlussmann Marjan Madjaroski war kein Vorbeikommen. Mit dem 3:0-Erfolg geht Karadeniz in die Winterpause. Trainer Bayir zeigte sich damit zufrieden: „Respekt an mein Team – die Bedingungen waren maximal schwierig. Wir sind froh, dass jetzt die Winterpause beginnt. Es ist Zeit, das erste Halbjahr zu analysieren, um uns gut auf die Restrückrunde vorzubereiten.“

Der Spielfilm: 0:1 Bayir (25.), 0:2 Karaer (45.), 0:3 Hilitanu (60.)