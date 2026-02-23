A-Klasse: Karadeniz ärgert Primus Soonwald, Hargesheim holt Punkt

Knappe Kiste: Alperen Dokumaci von Karadeniz (links) und Soonwalds Tom Crass (rechts) kämpfen um den Ball. – Foto: Sebastian Bohr

Bad Kreuznach. Drei Nachholbegegnungen fanden gestern in der A-Klasse Bad Kreuznach statt, bevor am kommenden Sonntag wieder ligaübergreifend der Ball rollt. Die drei Partien hatten zwar unterschiedliche Spielverläufe, aber einen gemeinsamen Nenner: Kein Team schenkte dem anderen etwas, sodass alle Aufeinandertreffen unentschieden endeten. Auch Tabellenführer SG Soonwald kam nicht über ein Remis hinaus und war damit noch gut bedient.

„Ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaftsleistung. Wir haben alles gegeben nach einer schwierigen Wintervorbereitung“, sagte Heimtrainer Bahri Bayir nach dem Spiel. Seine Elf zeigte eine couragierte Vorstellung, musste jedoch kurz vor der Pause einen Rückschlag hinnehmen: Lukas Gohres verwandelte einen berechtigten Foulelfmeter in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) zur Gästeführung. Doch Karadeniz ließ sich davon nicht beirren und kam in der 68. Minute zurück: Nach einer Ecke köpfte Mehmet Can Karaer am zweiten Pfosten zum 1:1 ein.

Erleichtert zeigte sich Bayir nach dem Ausgleichstreffer: „In Halbzeit eins haben wir drei hundertprozentige Torchancen ausgelassen. Dontavious Toney ließ die ersten beiden Hochkaräter liegen, dann scheiterte Bakary Joof. Der Gegner hat mit seiner einzigen Möglichkeit in Durchgang eins direkt getroffen. Wir sind in Halbzeit zwei ins Risiko gegangen und haben uns dann endlich belohnt, danach aber schon wieder drei Riesenmöglichkeiten durch den eigentlich so treffsicheren Benhur Bayir vergeben. Das war wirklich ärgerlich, es hätte aber noch schlimmer kommen können...“ Denn kurz vor Schluss bot sich auch der SG Soonwald noch eine aussichtsreiche Gelegenheit zum Sieg, die Torschütze Gohres jedoch vergab. „Soonwald hat es häufig mit langen Bällen probiert, wir standen defensiv aber sehr gut. Ich denke, der Gegner wird nach diesem Spielverlauf wesentlich zufriedener mit dem Endresultat sein als wir“, lautete Bayirs abschließendes Fazit. Der Spielfilm: 0:1 Gohres (45.+2 Foulelfmeter), 1:1 Karaer (68.)

„Es war ein absolutes Kampfspiel, in dem es in den Zweikämpfen hoch herging. Das Wetter und der Platz haben ihren Teil dazu beigetragen“, analysierte Bad Sobernheims Spielertrainer Mareck Dörr. „Spielerisch war die Partie nicht das Gelbe vom Ei.“ Nach 18 Minuten brachte Konrad Maxeiner die Hausherren nach einem Eckball mit 1:0 in Führung. Doch die Gäste zeigten sich davon wenig geschockt: Kieran Gätcke (21.) und Elias Kron (29.) drehten die Partie binnen weniger Minuten. Noch vor der Pause stellte Yannick Giloy – erneut nach einer Standardsituation – auf 2:2 (38.). „Das entscheidende Tor hätte in Durchgang zwei auf beiden Seiten fallen können. Beide Teams hatten mehrfach die Möglichkeit dazu, daher ist die Punkteverteilung absolut leistungsgerecht“, resümierte Dörr. Der Spielfilm: 1:0 Maxeiner (18.), 1:1 Gätcke (21.), 1:2 Kron (29.), 2:2 Giloy (37.)