A-Klasse im Torrausch: 49 Treffer in acht Begegnungen TuS Monsheim fuhr den 21. Saisonsieg mühsam ein. Schwarz-Weiß Mauchenheim hätte einen Zähler beim Spitzenreiter verdient gehabt. von Perry Eichhorn · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Akrobatisch leitet der Monsheimer Maurice Spreizer das Leder weiter. Mit an der Aktion beteiligt ist Mauchenheim/Freimersheims Klaus Halva (in weiß), während Cedric Görgner die Szene im Hintergrund verfolgt. – Foto: Dirigo /pakalski-press

Monsheim. 49 Tore in acht Spielen! In der A-Klasse Alzey-Worms war am Wochenende viel los. Inzwischen wurde die Partie von der Vorwoche zwischen dem SV Leiselheim und dem SV Gimbsheim II (1:6) mit 2:0 für Leiselheim gewertet. Gimbsheim hatte zu viele nicht spielberechtigte Spieler eingesetzt.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. Gestern, 12:30 Uhr SV Horchheim Horchheim II FSV Osthofen FSV Osthofen 3 0 Abpfiff „Wir hatten das Spiel von der ersten Minute an im Griff. Wir hätten aber früher den Deckel draufmachen müssen“, berichtete Horcheims Trainer Michael Denschlag. Michel Schultealbert (44.), Jonas Selbert (47.) und Axmed Salad (72.) schossen die Horchheimer zum Sieg. „Das war ein gutes Spiel von uns“, war Denschlag zufrieden.

„Der Gegner hatte, wie erwartet, tief gestanden und auf Konter gelauert. Wir dagegen hatten dreimal nur die Latte getroffen“, haderte Gimbsheims Trainer Nils Albrecht. Dreimal führten die Gäste durch Sebastian Baumann (13., 53.) und Dominik Wernersbach (73.). Nur zweimal konnten die Gimbsheimer durch Daniel Gawlik (30.) und Marcel Schuster (56.) ausgleichen. „Wir hatten zu inkonsequent hinten rausgespielt“, kritisierte Albrecht. SG Gundheim schaukelt den 1:0-Erfolg heim

„Wie so oft hatten wir wieder einen ähnlichen Ablauf. Nach dem 1:0 hatten wir nicht früh genug zugemacht“, monierte SG-Trainer Daniel Sälzer. Das Tor des Tages gelang Saleh Hamadi, der im Robben-Stil von links nach innen zog und ins lange Eck traf (49.). „Wir hatten fünf, sechs Chancen und machen nur ein Tor. Wir wünschen dem verletzten Leiselheimer Spieler alles Gute“, bedauerte Sälzer die Verletzung von Lukas Didzun.

„In der ersten Halbzeit hatten wir sehr gut gespielt und aus einem 0:2 ein 3:2 gemacht“, war Ataspors Kadir Akcesme zunächst zufrieden. Doch in der zweiten Halbzeit gab es wieder die gewohnte Abfuhr. „Da sind wir wieder zusammengebrochen“, beschrieb Akcesme. Aikout Chousein Oglou (25., 33) und Simar Lisan Oglou (40.) hatten für Ataspor getroffen. Jannik Heydasch (7., 63.), Jonas Werle (16.), Dennis Thiel (46., 56.), Tom Dinger (66., 75., 79.), Fabian Unselt (81.), Timo Widder (86. Foulelfmeter) und Joel Sackreuther (87.) trugen sich bei Rheindürkheim in die Torschützenliste ein.

„Mauchenheim/Freimersheim hatte in der ersten Halbzeit zweimal nur Alu getroffen. Da hatten wir Glück gehabt. Ansonsten war die Partie ausgeglichen mit guten Torchancen“, schilderte Monsheim Spielertrainer Tobias Hess. Raul Escalante hatte nach einem langen Ball zum 1:0 für Monsheim getroffen (28.). Dabei blieb es bis zum Schluss. „Die zweite Halbzeit war ein Abnutzungskampf ohne viele gefährliche Szenen. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen“, musste Hess zugeben. SG Armsheim/Flonheim führt fünfmal und verliert

„Es gab in diesem Spiel fünf Eckballtore. Zwei für Armsheim/Flonheim und drei für uns. Sonst war es ein zähes Spiel. Die Gäste spielten mit dem letzten Aufgebot“, berichtete TSG-Trainer Björn Miehe. Fünfmal führten die Gäste durch Jan Kaehs (1.), Tobias Fiederlein (22., 55.), ein Eigentor von Dominik Müller (34.) und Dannie Bader (58.). Dominik Müller (15., 59.), Felix Born (28.), Leon Bender (50.) und Maximilian Gumz (57.) glichen jeweils aus. Wieder Gumz (65.) und Deniz Yetim (80.) schossen Pfeddersheim noch zum Sieg. „Die Standards hatten wir heute schlecht verteidigt und die Torhüter agierten beide auch unglücklich“, beschrieb Miehe.

„Das war am Ende verdient. Weinheim kam zweimal vor unser Tor und führte 1:0. Nach dem 1:1 hatten wir direkt das 1:2 kassiert“, erklärte Alzey/Lonsheims Trainer Roland Klein. David Salfeld (14., 45.), Michael Szymkow (25.), Peter Merz (40., 73.) und David Szymkow (77.) hatten für die Gäste getroffen. Sait Yalkin (25.) und Ömer Cekic (50.) waren für Alzey/Lonsheim erfolgreich. „Wir hatten die Gegentore zu einem schlechten Zeitpunkt bekommen“, haderte Klein.