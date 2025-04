A-Klasse im Blick, Bezirksliga im Hinterkopf

Mit 26 Treffern führt er die Torjägerliste der Kreisliga B13 souverän an: Andreas Michels von der SG Grenzland schlug auch beim jüngsten 4:0-Sieg gegen die SG Pronsfeld/Lünebach/Watzerath zu und traf sogar dreifach. „Im eigentlichen Sinne bin ich kein typischer Neuner, weil ich mich öfters in die Halbräume fallen lasse oder von den Außenbahnen mit Tempo komme. Ich ziehe eher gerne von Außen in die Mitte. Da verkörpert Uli Hermes schon eher den klassischen Mittelstürmer“, charakterisiert sich der 21-jährige Ausnahmestürmer.

Der im Winterspelter Ortsteil Eigelscheid lebende Landwirt profitiert neben Uli Hermes vor allem von seinem (Spieler-) Trainer: „Mit Uli spiele ich bereits das dritte Jahr zusammen. Jeder von uns weiß, was der andere macht auf dem Platz. Oft agiert auch Manuel Mombach neben mir als zweite Sturmspitze, doch der spielt manchmal auch etwas tiefer auf der Sechs oder im zentralen Mittelfeld. Ich komme sehr gut mit ihm klar, auch privat“, berichtet Michels, dessen drei Jahre jüngerer Bruder Christian als etatmäßiger A-Jugendspieler auch schon ein paar Mal reinschnuppern durfte (fünf Einsätze). „Ich freue mich, wenn Christian in diesem Sommer auch offiziell zum Team stößt.“

Den Durchbruch schaffte er vor zwei Jahren, als ihm in 20 Partien zwölf Tore und fünf Vorlagen gelangen. In der vergangenen Runde waren es bereits 18 Treffer. Bei den Vereinigten aus Winterspelt, Habscheid, Großkampenberg, Lützkampen und Üttfeld fungiert Michels als Zielspieler: „Aufgrund meiner Schnelligkeit bin ich eher ein Konterspieler, der bei Ballgewinnen sofort auf die Reise geschickt wird.“

„Wenn es meine Zeit erlaubt und keine Spiele angesetzt sind, fahre ich mit meinem Onkel schon mal nach Mönchengladbach oder Mainz und schaue mir ein Bundesligaspiel an. Ansonsten möchte ich mithelfen, dass uns der Wiederaufstieg in die A-Klasse gelingt“, sagt der Angreifer.

„In den vergangenen Jahren, als wir Zweiter oder Dritter wurden, haben wir uns selbst unter Druck gesetzt. Die Konstellation im Titelkampf sehe ich heute entspannter, obwohl der Vorsprung mit drei Punkten vor Ammeldingen gering ist. Wir wollen die Spannung hochhalten, unsere Spiele gewinnen und die Tabellenführung bis zum Schluss nicht mehr abgeben.“

Was in der Liga zu 100 Prozent funktioniert, ging vergangenen Mittwoch im Kreispokalspiel gegen die SG Preist/Herforst daneben. Als Cupverteidiger musste man im Viertelfinale nach dem 0:2 vorzeitig die Segel streichen. „Wir haben die erste Halbzeit verpennt. Preist war mental und körperlich präsenter. Erst in der zweiten Halbzeit wurden wir stärker, hatten bei Alutreffern aber auch Pech“, so Michels im Rückblick.

Neben dem Aufstieg in die A-Liga kann sich der 21-Jährige durchaus vorstellen, mal ein oder zwei Klassen höher zu spielen. „Die Bezirks- oder Rheinlandliga würden mich schon reizen, doch in der nächsten Saison möchte ich meine Tore auf jeden Fall noch für die SG Grenzland schießen.“